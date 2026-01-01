Ausgewählter Artikel:

» (05.01.2026) derStandard.at

Der ewige Kampf um die Meinungsfreiheit

Keine Frage: Sie muss verteidigt werden. Die Klage, dass sie vor allem von Linken bedroht wird, verkennt Verschiedenes, meint unser Autor Jens Kastner

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Januar 2026

» Vater und Transfrau  Was wurde aus Elna?

Jana Münkel / 04. Januar 2026 / 11:07 Uhr

» Afro Rainbow Austria: Mit Engagement für LGBTQI+ Migrantinnen zu Wiens Heldin

Henrie Dennis, Gründerin von ARA  Afro Rainbow Austria, ist unsere Wiener Heldin aus Favoriten. Die gebürtige Nigerianerin lebt seit vielen Jahren in Wien und engagiert sich für LGBTQI+ Migrantinnen aus afrikanischen Ländern in Österreich.

» Sapphic Pearls: "Ich sehe in Zukunft Frankfurt als neues Flinta*Paradies"

Die queere Szene in Frankfurt ist männerdominiert. Das Kollektiv Sapphic Pearls kämpft nun für mehr Flinta-Orte in der Stadt.

» Ein buntes Zeichen für Vielfalt und Ehre für zwei Macher: So war das Jahr 2025 in Wutöschingen

Im August fand in Wutöschingen der erste CSD statt. Stefan Ruppaner und Georg Eble werden mit der Staufermedaille ausgezeichnet.

04. Januar 2026

» Offenheit und Toleranz in queerem Pflegeheim

Ein Pflegeheim für alle Bewohner, gleich welcher sexuellen Orientierung: Das will das queere "Juli-Roger-Haus" in Frankfurt sein.

» Conchita Wurst wird beim Song Contest dabei sein

Sänger und Schauspieler Tom Neuwirth hat angekündigt, beim kommenden Song Contest in Wien dabei zu sein. "Was genau ich mache, weiß ich auch noch nicht", sagte er in einem Interview. Der ESC habe jedenfalls "alles verändert", sagte Neuwirth weiter, der 2014 als Conchita Wurst gewonnen hatte.

» Eloy de Jong schickt Familiengruß: So groß ist Tochter Indy schon

Eloy de Jong zeigt seine glückliche Familie. Dabei fällt vor allem auf, wie groß Tochter Indy mittlerweile ist.

» Radikaler Neuanfang: Nadia Brönimann nennt sich wieder Chris

Operationen will sie jedoch keine machen, sagt sie: "Es würde sich wieder wie ein Fake anfühlen". Als bekannteste Transfrau der Schweiz sorgte sie für Schlagzeilen über die Landesgrenze hinaus.

» Influencerin Raffa: "Dating als trans Frau ist der blanke Horror"

Raffaela Zollo spricht offen über Dating-Erfahrungen, TV-Träume und den Druck, sich für Reichweite zu verstellen.

03. Januar 2026

» Trans-Madonnen? In Zukunft malt Anouk Lamm Anouk lieber wieder Tiere

Die Wiener Künstlerin Anouk Lamm Anouk ist für ihre sanften Bilder in Beige und Weiß bekannt. Doch jetzt erregte sie mit ihrem Bild "Quaint Sunday/Mary's Penis" im Künstlerhaus den Zorn fundamentalistischer Katholiken. Ein klärender Atelierbesuch.

Bezahltes Probeabo nötig

» Queerer Marxismus: Russische Science-Fiction aus dem Jahr 1908

Im Jahr 1908 wurde erstmals ein zwar über den fernen Planeten gespiegeltes, aber anschauliches Zukunftsbild einer entwickelten sozialistischen Gesellschaft gezeichnet. Kleine Erinnerung an den Roman "Der rote Planet" und an Alexander Bogdanows queeren Marxismus.

Bezahltes Probeabo nötig

» Gott in High Heels: Die neuen queeren Ikonen der Kirche

Ausgerechnet die Gen Z entdeckt Glauben neu  auf queeren Kirchenpartys, in TikTok-Andachten und Songs der katholischen Popikone Rosalía. Aber wer profitiert wirklich von der Sehnsucht nach Schutz von "ganz oben"?

» Mönch in High-Heels: Homosexueller Mönch in Japan kämpft gegen Diskriminierung

Tag für Tag  das Religionsmagazin im Deutschlandfunk

02. Januar 2026

» "Stranger Things"-Finale auf Netflix: Warum Elon Musk die Serie völlig missverstanden hat

Die fünfte Staffel des Netflix-Krachers "Stranger Things" stößt teils auf Unverständnis: Warum ist Will "plötzlich" schwul? Offenbar haben diese Leute die Serie nicht aufmerksam geguckt.

» Jubel für "Mr. Charming" beim Neujahrskonzert

Der 50-jährige Kanadier Yannick Nézet-Séguin ist nach seinem Neujahrskonzert-Debüt der neue "Darling" der Wiener Philharmoniker und des internationalen Publikums. Ein Entertainer, der das Publikum begeistert, zu Jubel, Bravorufen und stehenden Ovationen hinreißt! Sein Nachfolger  der Russe Tugan Sokhiev  wird es nicht leicht haben ....

» Juristin und Imamin Seyran Ates: Mutige Reformerin des Islam

Seyran Ates engagiert sich für Frauenrechte, Migrantinnen und einen progressiven Islam. Mit ihrer liberalen Moschee machte die Juristin und Imamin Schlagzeilen.

01. Januar 2026

» Ranking der Großstädte: So viele Deutsche wechselten schon ihr Geschlecht

Seit 2024 erleichtert das Selbstbestimmungsgesetz den Wechsel des Geschlechts. Das BILD-Ranking zeigt, in welchen Städten das Angebot besonders oft wahrgenommen wird.

» Transmenschen in Deutschland: "Wachsende Akzeptanz"  dreißig Mal mehr Trans-OPs als 2005

Seit 2005 ist die Zahl geschlechtsangleichender Operationen an Genitalien in Deutschland um 3.000 Prozent gestiegen. Was steckt dahinter?

» "Du sollst dir ein Bild machen"

Eine im Wiener Künstlerhaus laufende Schau über modern interpretierte christliche Bildtraditionen und künstlerische Ikonografien, darunter auch queere Motive, erregt derzeit in Österreich die Gemüter konservativer Christ:innen. S.a.: Empörung über "blasphemische Kunstwerke" in Wien (28.11.2025)