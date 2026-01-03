Ausgewählter Artikel:

Wuppertaler Stadtteilbibliotheken zeigen Ausstellung der Aidshilfe

Eine Zusammenarbeit zwischen den Bibliotheken und der Aidshilfe gibt es schon länger.

07. Januar 2026

» Angela (34): "Ich fühle mich reingezwängt ins Frausein, das stimmt für mich nicht"

In unserer Rubrik "Bodybuilding" spricht über das Verhältnis zu ihrem Körper. Diesmal spricht Angela (34) über Schwangerschaft und Gender.

» Panik und Angst-Attacken: Das löst "Hate Speech" bei den Opfern aus!

Hassmails können bei den Betroffenen viel Negatives auslösen. Das zeigt das Beispiel von DJane Barbara Butch. Eine Kolumne von Verena Brunschweiger.

» Queere Rechte sind Menschenrechte: Was macht Diskriminierung mit der Psyche?

In einigen Landeskirchen werden queere Menschen diskriminiert. Solche Ausgrenzungen können schlimme Folgen auf die psychische Gesundheit der Betroffenen haben, wie Psychotherapeut Christian Höller am Beispiel des Schriftstellers Thomas Mann zeigt.

06. Januar 2026

» Schwuler Rapper Baran Kok: "Wenn einer rappen darf, dann ich!"

Der Berliner Rapper stellt die minderheitenfeindliche Deutschrapszene auf den Kopf  und wird dafür gefeiert, aber auch mit Hass konfrontiert.

» 'Waren immer die größten Bremser': Münchner Pionier der Schwulen-Bewegung über Herausforderungen

Im Gespräch mit Thomas Niederbühl, einem Pionier der schwulen Bewegung in München, reflektiert er über 30 Jahre Engagement, politische Erfolge und die Herausforderungen, die die Community geprägt haben.

» Das macht Ex-"Fernsehgarten"-Moderatorin Ramona Leiß heute

Ramona Leiß, bekannt als ehemalige "Fernsehgarten"-Moderatorin, hat sich nach ihrer TV-Karriere der Kunst zugewandt. Nach ihrem Outing präsentiert ihre Kunstwerke auf Ausstellungen.

05. Januar 2026

» Der ewige Kampf um die Meinungsfreiheit

Keine Frage: Sie muss verteidigt werden. Die Klage, dass sie vor allem von Linken bedroht wird, verkennt Verschiedenes, meint unser Autor Jens Kastner

» Vater und Transfrau  Was wurde aus Elna?

Jana Münkel / 04. Januar 2026 / 11:07 Uhr

» Afro Rainbow Austria: Mit Engagement für LGBTQI+ Migrantinnen zu Wiens Heldin

Henrie Dennis, Gründerin von ARA  Afro Rainbow Austria, ist unsere Wiener Heldin aus Favoriten. Die gebürtige Nigerianerin lebt seit vielen Jahren in Wien und engagiert sich für LGBTQI+ Migrantinnen aus afrikanischen Ländern in Österreich.

» Sapphic Pearls: "Ich sehe in Zukunft Frankfurt als neues Flinta*Paradies"

Die queere Szene in Frankfurt ist männerdominiert. Das Kollektiv Sapphic Pearls kämpft nun für mehr Flinta-Orte in der Stadt.

» Ein buntes Zeichen für Vielfalt und Ehre für zwei Macher: So war das Jahr 2025 in Wutöschingen

Im August fand in Wutöschingen der erste CSD statt. Stefan Ruppaner und Georg Eble werden mit der Staufermedaille ausgezeichnet.

04. Januar 2026

» Offenheit und Toleranz in queerem Pflegeheim

Ein Pflegeheim für alle Bewohner, gleich welcher sexuellen Orientierung: Das will das queere "Juli-Roger-Haus" in Frankfurt sein.

» Conchita Wurst wird beim Song Contest dabei sein

Sänger und Schauspieler Tom Neuwirth hat angekündigt, beim kommenden Song Contest in Wien dabei zu sein. "Was genau ich mache, weiß ich auch noch nicht", sagte er in einem Interview. Der ESC habe jedenfalls "alles verändert", sagte Neuwirth weiter, der 2014 als Conchita Wurst gewonnen hatte.

» Eloy de Jong schickt Familiengruß: So groß ist Tochter Indy schon

Eloy de Jong zeigt seine glückliche Familie. Dabei fällt vor allem auf, wie groß Tochter Indy mittlerweile ist.

» Radikaler Neuanfang: Nadia Brönimann nennt sich wieder Chris

Operationen will sie jedoch keine machen, sagt sie: "Es würde sich wieder wie ein Fake anfühlen". Als bekannteste Transfrau der Schweiz sorgte sie für Schlagzeilen über die Landesgrenze hinaus.

» Influencerin Raffa: "Dating als trans Frau ist der blanke Horror"

Raffaela Zollo spricht offen über Dating-Erfahrungen, TV-Träume und den Druck, sich für Reichweite zu verstellen.

03. Januar 2026

» Trans-Madonnen? In Zukunft malt Anouk Lamm Anouk lieber wieder Tiere

Die Wiener Künstlerin Anouk Lamm Anouk ist für ihre sanften Bilder in Beige und Weiß bekannt. Doch jetzt erregte sie mit ihrem Bild "Quaint Sunday/Mary's Penis" im Künstlerhaus den Zorn fundamentalistischer Katholiken. Ein klärender Atelierbesuch.

» Queerer Marxismus: Russische Science-Fiction aus dem Jahr 1908

Im Jahr 1908 wurde erstmals ein zwar über den fernen Planeten gespiegeltes, aber anschauliches Zukunftsbild einer entwickelten sozialistischen Gesellschaft gezeichnet. Kleine Erinnerung an den Roman "Der rote Planet" und an Alexander Bogdanows queeren Marxismus.

» Gott in High Heels: Die neuen queeren Ikonen der Kirche

Ausgerechnet die Gen Z entdeckt Glauben neu  auf queeren Kirchenpartys, in TikTok-Andachten und Songs der katholischen Popikone Rosalía. Aber wer profitiert wirklich von der Sehnsucht nach Schutz von "ganz oben"?