Angriff auf queeren Influencer in Neukölln: "Das Problem sind homophobe Männer"

Der Ost-Berliner Influencer und Aktivist Quang Paasch ist in Neukölln auf offener Straße zusammengeschlagen worden. Die Tat geschah offenbar aus reinem Vorsatz.

08. Januar 2026

» Queere Menschenrechtsorganisation: Im Visier des Terrors

Transgeschlechtliche Personen sind in Guatemala extrem gefährdet. Deshalb organisiert Carlos Valdes verschiedene Angebote für die LGBTIQ-Community. Dabei stößt er in der konservativen Gesellschaft auf einige Hürden.

» Dragqueen Kelly Heelton: Eine Dame von Welt

Wer ist Kelly Heelton, die Dragqueen aus der Operette "Alles Liebe!" im Staatstheater Wiesbaden? Der brasilianische Schauspieler Fausto Israel gibt Einblick in seine aufwendige Verwandlung.

» Trump verspottet Macron, Maduro und trans Sportlerinnen

US-Präsident Donald Trump hat bei einer Rede im Kennedy Center in Washington mehrere Spitzen verteilt. Er machte sich über Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron lustig und äußerte sich zu Transgender-Themen. Auch Venezuelas Präsident Nicolás Maduro wurde in der Rede erwähnt.

» Wenn man sich für Männer interessiert, bekommt man gleich zwei

Das Manga-Genre Boys Love erzählt Liebesgeschichten schöner Jünglinge. Über den Erfolg von Storys, in denen Frauen nicht vorkommen.

» Homophobie-Angriff gegen Karin Bearpark: "Er ging an uns vorbei und hat uns bespuckt"

Karin Bearpark wollte nur mit ihrer Partnerin in Slowenien shoppen. Doch dann wurden die beiden Frauen Opfer eines homophoben Angriffs. Die Zürcherin ist schockiert und zeigt sich besorgt über die gesellschaftliche Entwicklung.

» FPÖ-Krauss-Erregung: Queere fahren billiger als Jugendliche

FPÖ-Wien Klubobmann Maximilian Krauss regt sich auf  und erklärt gegenüber oe24.at: "Die Rabattierung für queere Personen bei den Wiener Linien in Zeiten, in denen die Ticketpreise für alle erhöht werden, ist nicht zu akzeptieren."

» Die jüngste Landratskandidatin

Die 18-jährige Michail Alexiou kandidiert für die Linke als Landrätin. Sie setzt sich für queere Rechte und einen kostenlosen Nahverkehr ein

07. Januar 2026

» Fußball, Männlichkeit und Begehren: Fortuna

Klar, soccer has no gender. Aber zwei schwule Fußballer in einem Team  geht das? Hannah Beckmanns Story erhielt den Publikumspreis beim Open Mike '25.

» Angela (34): "Ich fühle mich reingezwängt ins Frausein, das stimmt für mich nicht"

In unserer Rubrik "Bodybuilding" spricht über das Verhältnis zu ihrem Körper. Diesmal spricht Angela (34) über Schwangerschaft und Gender.

» Wuppertaler Stadtteilbibliotheken zeigen Ausstellung der Aidshilfe

Eine Zusammenarbeit zwischen den Bibliotheken und der Aidshilfe gibt es schon länger.

» Panik und Angst-Attacken: Das löst "Hate Speech" bei den Opfern aus!

Hassmails können bei den Betroffenen viel Negatives auslösen. Das zeigt das Beispiel von DJane Barbara Butch. Eine Kolumne von Verena Brunschweiger.

» Queere Rechte sind Menschenrechte: Was macht Diskriminierung mit der Psyche?

In einigen Landeskirchen werden queere Menschen diskriminiert. Solche Ausgrenzungen können schlimme Folgen auf die psychische Gesundheit der Betroffenen haben, wie Psychotherapeut Christian Höller am Beispiel des Schriftstellers Thomas Mann zeigt.

06. Januar 2026

» Schwuler Rapper Baran Kok: "Wenn einer rappen darf, dann ich!"

Der Berliner Rapper stellt die minderheitenfeindliche Deutschrapszene auf den Kopf  und wird dafür gefeiert, aber auch mit Hass konfrontiert.

» 'Waren immer die größten Bremser': Münchner Pionier der Schwulen-Bewegung über Herausforderungen

Im Gespräch mit Thomas Niederbühl, einem Pionier der schwulen Bewegung in München, reflektiert er über 30 Jahre Engagement, politische Erfolge und die Herausforderungen, die die Community geprägt haben.

» Das macht Ex-"Fernsehgarten"-Moderatorin Ramona Leiß heute

Ramona Leiß, bekannt als ehemalige "Fernsehgarten"-Moderatorin, hat sich nach ihrer TV-Karriere der Kunst zugewandt. Nach ihrem Outing präsentiert ihre Kunstwerke auf Ausstellungen.

05. Januar 2026

» Der ewige Kampf um die Meinungsfreiheit

Keine Frage: Sie muss verteidigt werden. Die Klage, dass sie vor allem von Linken bedroht wird, verkennt Verschiedenes, meint unser Autor Jens Kastner

» Vater und Transfrau  Was wurde aus Elna?

Jana Münkel / 04. Januar 2026 / 11:07 Uhr

» Afro Rainbow Austria: Mit Engagement für LGBTQI+ Migrantinnen zu Wiens Heldin

Henrie Dennis, Gründerin von ARA  Afro Rainbow Austria, ist unsere Wiener Heldin aus Favoriten. Die gebürtige Nigerianerin lebt seit vielen Jahren in Wien und engagiert sich für LGBTQI+ Migrantinnen aus afrikanischen Ländern in Österreich.

» Sapphic Pearls: "Ich sehe in Zukunft Frankfurt als neues Flinta*Paradies"

Die queere Szene in Frankfurt ist männerdominiert. Das Kollektiv Sapphic Pearls kämpft nun für mehr Flinta-Orte in der Stadt.