» (10.01.2026) Berliner Morgenpost

Queere Waffenbesitzer: "Es wird schlimm, wenn die Pazifisten zu den Waffen greifen"

Queere Menschen in den USA erleben Hass und Gewalt. Heute mehr denn je. Manche greifen deshalb zur Waffe. Ein Besuch in Pennsylvania.

10. Januar 2026

» Uni droht Professor mit Entlassung, wenn er Platon-Lektüre nicht vom Lehrplan streicht

Eine Uni in den USA verlangt von einem Professor, dass er Texte des griechischen Philosophen aus seinem Lehrplan streicht. Es geht um Passagen zur Liebe und biologischen Geschlechtern.

» Neue Staffel "RuPauls Drag Race": Performen und protestieren

"RuPauls Drag Race" geht in die 18. Staffel. Eine Kampfansage gegen die Dunkelheit in Trumps Amerika.

» Kendall Jenner bricht Schweigen zu langjährigem Gerücht, lesbisch zu sein

Das Model hat sich in einem Podcast zu ihrem Privatleben geäußert.

» CSD-Verein gründet sich in Neuss

Zum Christopher-Street-Day gibt es in vielen Städten Umzüge und Kundgebungen. Für Neuss möchte ein neuer Verein nun überlegen, welche Aktionen dort möglich sind.

09. Januar 2026

» Triumph einer verkannten Malerin: Früher mit Elektroschocks gequält, heute im Museum geehrt

Karoline Wittmann malt Momentaufnahmen von Münchens Straßen, lesbische Paare beim Liebesspiel und andere No-Gos ihrer Zeit.

» "Ein bisschen Rechtsextremismus ist für viele okay"

Jahresrückblick: Was wird in Bezug auf Rechtsextremismus und Demokratiefeindlichkeit in Erinnerung bleiben? Für den Jahresrückblick befragen wir zivilgesellschaftliche Initiativen über die Situation in ihrem Bundesland. Heute: Mecklenburg-Vorpommern.

» Als schwul cool wurde

Ein amüsanter Einblick in die Jugend der 80er: Schwule Mitschüler entdecken, Popstars verehren und die Freiheit der "anderen Seite" bewundern  erzählt aus der Sicht eines ungeküssten Teenagers: Frank Jöricke.

» "Heated Rivalry": Der Hetero-Hype um die Gay-Serie

Warum Hetero-Frauen in "Heated Rivalry" eine willkommene Abwechslung von der Hetero-Tristesse sehen.

» Neues Musical der "Randerscheinungen" Landsberg: Auf zu Siegfreak!

Siegfreak in Brezelona: Der Verein Randerscheinungen aus Landsberg scheut nicht vor Klassikern zurück. Jetzt sind die Nibelungen dran.

» Wie ist es, als homosexueller Mann auf dem Dorf zu leben? Ein 29-Jähriger aus St. Peter erzählt

Seit sieben Jahren lebt Elias Weber in St. Peter offen als schwuler Mann. In seiner Heimat erkennt er großes Potenzial für mehr Toleranz und Akzeptanz. Doch auch Ängste begleiten ihn.

» Zürich macht HIV- und STI-Tests kostenlos für alle bis 30 Jahre

2023 startete der Verein Sexuelle Gesundheit Zürich ein Pilotprojekt: Zürcher konnten sich gratis auf sexuell übertragbare Infektionen testen lassen. Das Gratisangebot wird weitergeführt.

08. Januar 2026

» Angriff auf queeren Influencer in Neukölln: "Das Problem sind homophobe Männer"

Der Ost-Berliner Influencer und Aktivist Quang Paasch ist in Neukölln auf offener Straße zusammengeschlagen worden. Die Tat geschah offenbar aus reinem Vorsatz.

» Queere Menschenrechtsorganisation: Im Visier des Terrors

Transgeschlechtliche Personen sind in Guatemala extrem gefährdet. Deshalb organisiert Carlos Valdes verschiedene Angebote für die LGBTIQ-Community. Dabei stößt er in der konservativen Gesellschaft auf einige Hürden.

» Dragqueen Kelly Heelton: Eine Dame von Welt

Wer ist Kelly Heelton, die Dragqueen aus der Operette "Alles Liebe!" im Staatstheater Wiesbaden? Der brasilianische Schauspieler Fausto Israel gibt Einblick in seine aufwendige Verwandlung.

» Wenn man sich für Männer interessiert, bekommt man gleich zwei

Das Manga-Genre Boys Love erzählt Liebesgeschichten schöner Jünglinge. Über den Erfolg von Storys, in denen Frauen nicht vorkommen.

» Homophobie-Angriff gegen Karin Bearpark: "Er ging an uns vorbei und hat uns bespuckt"

Karin Bearpark wollte nur mit ihrer Partnerin in Slowenien shoppen. Doch dann wurden die beiden Frauen Opfer eines homophoben Angriffs. Die Zürcherin ist schockiert und zeigt sich besorgt über die gesellschaftliche Entwicklung.

» FPÖ-Krauss-Erregung: Queere fahren billiger als Jugendliche

FPÖ-Wien Klubobmann Maximilian Krauss regt sich auf  und erklärt gegenüber oe24.at: "Die Rabattierung für queere Personen bei den Wiener Linien in Zeiten, in denen die Ticketpreise für alle erhöht werden, ist nicht zu akzeptieren."

» Die jüngste Landratskandidatin

Die 18-jährige Michail Alexiou kandidiert für die Linke als Landrätin. Sie setzt sich für queere Rechte und einen kostenlosen Nahverkehr ein

07. Januar 2026

» Fußball, Männlichkeit und Begehren: Fortuna

Klar, soccer has no gender. Aber zwei schwule Fußballer in einem Team  geht das? Hannah Beckmanns Story erhielt den Publikumspreis beim Open Mike '25.