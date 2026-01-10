Ausgewählter Artikel:

» (14.01.2026) SR.de

Das schwule Saarbrücken

Für die neuste Ausgabe der Saarbrücker Hefte betrachtet Marcel Wainstock in einem Text das Schwule Saarbrücken von 1961 bis 2021. Der Geschäftsführer der Synagogengemeinde Saar hat in den vergangenen Jahren immer wieder Stadtrundgänge zum Thema jüdisches, aber auch homosexuelles Saarbrücken gemacht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Januar 2026

» Der Fall Jurassica Parka: Wie reagiert die LGBTIQ*-Community?

Die Aufregung ist groß, seit bekannt wurde, dass gegen Mario O. alias Jurassica Parka wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt wird. Die Berliner Community ist damit sichtlich überfordert und verliert sich in Gerüchten und Abwehrmechanismen. Warum das nicht ungewöhnlich ist und wie ein besserer Umgang aussehen kann, beleuchtet SIEGESSÄULE-Autor Philip Eicker

» Poseidon, lesbische Nixe, schwules Dreigestirn: Röschen-Sitzung verwandelt sich in bunte Unterwasserwelt

Das Programm in dieser Session steht unter dem Motto "Land unter  Jetzt auch mit Tiefgang".

» Tod am Strand: Als zwei Lesben sterben, wird Hamburgs erste Kommissarin gefeuert (M+)

1927 gründet Josephine Erkens die Weibliche Kriminalpolizei. Als zwei Polizistinnen Suizid begehen, wird Hamburgs erste Kommissarin gefeuert

» Standpunkt: Unredliche Zahlenspiele mit dem christlichen Eheverständnis

Lehnen drei Viertel der Deutschen wirklich gleichgeschlechtliche Ehen ab? Eine von einem evangelikalen Medium präsentierte Umfrage scheint das zu zeigen  doch Andreas Püttmann warnt: Hier wird mit schlechter Demoskopie im Trüben gefischt.

» Schwule Tiere: Warum gleichgeschlechtliche Liebe weitverbreitet ist

Homosexualität gibt es bei etwa 1500 Tierarten, vor allem unter Primaten. Eine neue Studie aus London zeigt, warum das der Evolution nicht widerspricht.

» Zwischen "future" und "avenir"

Vom Unterschied zwischen "future" und "avenir" und was das aus queerer Perspektive bedeuten kann.

» Ich dachte, es sei Liebe. Heute weiß ich, es war Manipulation

Cybergrooming beginnt meist mit Komplimenten, Nachfragen, Aufmerksamkeit. Dabei manipulieren Täter ihre Opfer, um sie später sexuell zu missbrauchen. Jonathan war zwölf, als ihn ein Täter anschrieb

13. Januar 2026

» "Haben Ausmass nicht richtig erkannt"  so äussert sich die EVP nach Homophobie-Vorwürfen

Drohbriefe, Hasskommentare und Ablehnung  die Co-Präsidentin der Jungen EVP zieht die Reissleine und tritt zurück. Die EVP Schweiz verspricht Aufarbeitung.

» Nach Aufschrei: Gelder für queeres Leben in Aachen sollen doch fließen

Nachdem die finanzielle Unterstützung für die queere Community im Haushaltsplanentwurf nicht mehr erscheint, hagelt es Kritik. Nun sollen die Gelder doch fließen  allerdings nicht vor Juni.

» Uzi Freyja: "Queere Leute haben Kultur geschaffen"

Kompromisslos, ehrlich und laut: Rapperin Uzi Freyja mischt die Rap-Szene auf. Kurz vor ihrem ersten Wien-Auftritt vor wenigen Wochen, sprach die in Kamerun geborene Künstlerin Kelly Rose mit uns über ihre Wurzeln, ihre queere Identität und ihr Debütalbum "Bhelize Don't Cry"  Außerdem darüber, warum sie sich nie wieder anpassen will.

» Linksliberalismus-Kritik in der "Welt": Das falsche Feindbild

Der Journalist Marc Felix Serrao behauptet in der "Welt", der Linksliberalismus würde den Westen destabilisieren. Trump sei nur eine Abwehrreaktion dagegen.

12. Januar 2026

» Wegen Homophobie aus der eigenen Partei: Co-Präsidentin der Jungen EVP tritt zurück

Die Co-Präsidentin der Jungen EVP tritt zurück  wegen Queerfeindlichkeit aus der eigenen Partei.

» Jugendbüro Namborn gründet Anlaufstelle für junge queere Menschen

In Namborn entsteht eine neue Anlaufstelle für queere Jugendliche und junge Erwachsene.

11. Januar 2026

» Für die queere Community in Düsseldorf: Liebesorakel und Herzblatt  das ist die Dating-Nacht im Central

Im Central über der Worringer Straße organisiert das Düsseldorfer Schauspielhaus ein Event für die queere Community. Dabei werden zwei Teilnehmer einer TV-Show zu Herzblatt-Moderatoren.

» Queeres Leben: Autorin Lilly Axster schafft Raum für Vielfalt

Lilly Axster ist Autorin, Theatermacherin und Aktivistin. Ihre Bilderbücher und Jugendromane handeln von Sexualität, Diversität, Identität und Verlust. Mit ihren Werken verleiht sie Kindern eine Stimme und engagiert sich gegen Ungleichheit.

» Stadt droht CSD-Aus  und nicht nur das

In Aachen werden die finanziellen Daumenschrauben angelegt. Das hat auch Folgen für die queere Community.

10. Januar 2026

» Uni droht Professor mit Entlassung, wenn er Platon-Lektüre nicht vom Lehrplan streicht

Eine Uni in den USA verlangt von einem Professor, dass er Texte des griechischen Philosophen aus seinem Lehrplan streicht. Es geht um Passagen zur Liebe und biologischen Geschlechtern.

» Neue Staffel "RuPauls Drag Race": Performen und protestieren

"RuPauls Drag Race" geht in die 18. Staffel. Eine Kampfansage gegen die Dunkelheit in Trumps Amerika.

» Kendall Jenner bricht Schweigen zu langjährigem Gerücht, lesbisch zu sein

Das Model hat sich in einem Podcast zu ihrem Privatleben geäußert.