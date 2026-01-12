Ausgewählter Artikel:

» (15.01.2026) heise online

Queeres Projekt will Top-Level-Domain .meow registrieren lassen

Die gemeinnützige Organisation dotMeow will eine eigene gTLD bei der ICANN beantragen. Zur Finanzierung hat die Stiftung eine Crowdsourcing-Kampagne gestartet.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Januar 2026

» Brauchen wir das Wort "Pfarrperson" wirklich?

Das neue Wort "Pfarrperson" sorgt für Diskussionen: Ist es notwendig, zeitgemäß oder einfach sperrig? Erfahren Sie, warum es trotz Kritik wichtig sein könnte  und was Luther dazu gesagt hätte.

» "OutInChurch"-Initiator: Erkämpfte Sichtbarkeit muss verteidigt werden

Vier Jahre nach dem Start der Initiative #OutInChurch in der katholischen Kirche zieht Mitinitiator Rainer Teuber eine gemischte Bilanz: Einzelne Fortschritte habe es zwar gegeben, aber ein Kulturwandel in der Kirche sei ausgeblieben.

» Richard Arnold für Rosa Detlef nominiert

Schwäbisch Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold ist nominiert für den Rosa Detlef. Die Auszeichnung ehrt Zivilcourage rund um LGBTQIA+-Themen und wird am 18. Januar im Theater Rampe in Stuttgart verliehen.

» Handball: "Sexismus, Rassismus und Homophobie sind weit verbreitet"

Über diskriminierende Strukturen im Handball und die Chancen des deutschen Teams bei der EM. Ein Gespräch mit Marius Noack

» Mutterpartei verurteilt homophobe Angriffe auf Lea Blattner

Die EVP kündigt nach dem Rücktritt einer Jungpolitikerin wegen homophober Attacken eine interne Untersuchung an.

14. Januar 2026

» Der Fall Jurassica Parka: Wie reagiert die LGBTIQ*-Community?

Die Aufregung ist groß, seit bekannt wurde, dass gegen Mario O. alias Jurassica Parka wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt wird. Die Berliner Community ist damit sichtlich überfordert und verliert sich in Gerüchten und Abwehrmechanismen. Warum das nicht ungewöhnlich ist und wie ein besserer Umgang aussehen kann, beleuchtet SIEGESSÄULE-Autor Philip Eicker

» Poseidon, lesbische Nixe, schwules Dreigestirn: Röschen-Sitzung verwandelt sich in bunte Unterwasserwelt

Das Programm in dieser Session steht unter dem Motto "Land unter  Jetzt auch mit Tiefgang".

» Tod am Strand: Als zwei Lesben sterben, wird Hamburgs erste Kommissarin gefeuert (M+)

1927 gründet Josephine Erkens die Weibliche Kriminalpolizei. Als zwei Polizistinnen Suizid begehen, wird Hamburgs erste Kommissarin gefeuert

» Standpunkt: Unredliche Zahlenspiele mit dem christlichen Eheverständnis

Lehnen drei Viertel der Deutschen wirklich gleichgeschlechtliche Ehen ab? Eine von einem evangelikalen Medium präsentierte Umfrage scheint das zu zeigen  doch Andreas Püttmann warnt: Hier wird mit schlechter Demoskopie im Trüben gefischt.

» Das schwule Saarbrücken

Für die neuste Ausgabe der Saarbrücker Hefte betrachtet Marcel Wainstock in einem Text das Schwule Saarbrücken von 1961 bis 2021. Der Geschäftsführer der Synagogengemeinde Saar hat in den vergangenen Jahren immer wieder Stadtrundgänge zum Thema jüdisches, aber auch homosexuelles Saarbrücken gemacht.

» Schwule Tiere: Warum gleichgeschlechtliche Liebe weitverbreitet ist

Homosexualität gibt es bei etwa 1500 Tierarten, vor allem unter Primaten. Eine neue Studie aus London zeigt, warum das der Evolution nicht widerspricht.

» Zwischen "future" und "avenir"

Vom Unterschied zwischen "future" und "avenir" und was das aus queerer Perspektive bedeuten kann.

» Ich dachte, es sei Liebe. Heute weiß ich, es war Manipulation

Cybergrooming beginnt meist mit Komplimenten, Nachfragen, Aufmerksamkeit. Dabei manipulieren Täter ihre Opfer, um sie später sexuell zu missbrauchen. Jonathan war zwölf, als ihn ein Täter anschrieb

13. Januar 2026

» "Haben Ausmass nicht richtig erkannt"  so äussert sich die EVP nach Homophobie-Vorwürfen

Drohbriefe, Hasskommentare und Ablehnung  die Co-Präsidentin der Jungen EVP zieht die Reissleine und tritt zurück. Die EVP Schweiz verspricht Aufarbeitung.

» Nach Aufschrei: Gelder für queeres Leben in Aachen sollen doch fließen

Nachdem die finanzielle Unterstützung für die queere Community im Haushaltsplanentwurf nicht mehr erscheint, hagelt es Kritik. Nun sollen die Gelder doch fließen  allerdings nicht vor Juni.

» Uzi Freyja: "Queere Leute haben Kultur geschaffen"

Kompromisslos, ehrlich und laut: Rapperin Uzi Freyja mischt die Rap-Szene auf. Kurz vor ihrem ersten Wien-Auftritt vor wenigen Wochen, sprach die in Kamerun geborene Künstlerin Kelly Rose mit uns über ihre Wurzeln, ihre queere Identität und ihr Debütalbum "Bhelize Don't Cry"  Außerdem darüber, warum sie sich nie wieder anpassen will.

» Linksliberalismus-Kritik in der "Welt": Das falsche Feindbild

Der Journalist Marc Felix Serrao behauptet in der "Welt", der Linksliberalismus würde den Westen destabilisieren. Trump sei nur eine Abwehrreaktion dagegen.

12. Januar 2026

» Wegen Homophobie aus der eigenen Partei: Co-Präsidentin der Jungen EVP tritt zurück

Die Co-Präsidentin der Jungen EVP tritt zurück  wegen Queerfeindlichkeit aus der eigenen Partei.

» Jugendbüro Namborn gründet Anlaufstelle für junge queere Menschen

In Namborn entsteht eine neue Anlaufstelle für queere Jugendliche und junge Erwachsene.