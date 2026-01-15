Ausgewählter Artikel:

» (17.01.2026) L'essentiel

Eishockeyspieler outet sich wegen HBO-Serie "Heated Rivalry"

Die Serie "Heated Rivalry" macht gerade weltweit die Runde. Dank ihr hat sich jetzt ein ehemaliger Hockeyspieler als schwul geoutet.

17. Januar 2026

» Bremer Verfassungsschutz warnt vor neuer Islamistengruppe

Die Gruppe "Licht des Wissens" hat ihren Ursprung in Bremen und verbreitet laut der Behörde eine frauenverachtende, homophobe und antisemitische Ideologie.

» Augsburger trans Influencer: "Ich wollte extra männlich sein, weil mich viele nicht als Mann gesehen haben"

Robin Scheerbaum aus Augsburg teilt seine Erfahrungen als Trans-Mann auf Instagram. Mit Humor und Offenheit zeigt er sein Leben, vom Brotbacken bis zur Aufklärung über Trans-Themen.

» Asya Senyüz: Stimme der Jugend

Die 21-jährige Asya Şenyüz tritt bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl für Die Linke an

» Queerfeindliche Gewalt in Deutschland: "Das sind auch meine Kieze"

Eigentlich war Quang Paasch für ein Date verabredet, doch dann griff ihn eine Männergruppe an. Paasch wehrt sich und macht den Fall öffentlich. S.a.: Beim schwulen Online-Dating: Influencer brutal zusammengeschlagen (09.01.2026)

16. Januar 2026

» Homosexualität: "Was bin ich, wenn ich das nicht bin?"

Queerness im Spiegel der Generationen  ein Gespräch über Unsichtbarkeit und den Mut, sichtbar zu werden.

» Ehen zwischen Heteros und Schwulen boomen auf TikTok

Immer mehr Paare zeigen auf TikTok, wie platonische Ehen zwischen Heteros und Schwulen gelingen. Was steckt hinter dem Trend?

» Hasskommentare im Internet: Anonym verurteilt

Auf Instagram beleidigt "profdrcn" seit Jahren Frauen und queere Menschen. Steckt dahinter ein hochrangiger Richter, der auch an einer Uni lehrt?

» Mit Drillingen ausgewandert! Kult-Eltern haben Geldsorgen

Marcel und Maikel Manco aus Solingen in Nordrhein-Westfalen leben ihren Traum: Gemeinsam mit ihren Drillingen Mimi, Maya und Mira wollen sie auf Aruba sesshaft werden. Doch das ist viel schwerer als gedacht.

» Linke und "Wokeness": Lasst euch nicht spalten!

Linke Kritik an "Wokeness" hat nur eine Konsequenz: die Spaltung der Bewegung. Queere Emanzipation und linker Universalismus gehören einfach zusammen, sonst wird's schwer gegen Patriarchat und Kapitalismus.

» Tash Hilterscheid: "Queerness beschreibt eine Haltung"

Homo, bi, trans, inter oder binär. Was steht hinter den Begriffen? Seit einem Jahr ist Tash Hilterscheid Pfarrperson für queersensible Bildungsarbeit in der Nordkirche  und macht sich stark gegen Ausgrenzung.

» "2-3 Jahre Dagestan": Hinter dem Kommentar versteckt sich Hass

Der deutsche Influencer Sami Slimani klärt über einen gefährlichen Onlinekommentar auf, den besonders männliche User erhalten und der vom Algorithmus nicht als Hass klassifiziert wird. S.a.: "2 bis 3 Jahre Dagestan" als Strafe für queere Menschen (12.07.2025)

» 50-jährige Transfrauen holen Quinceañera nach

Als Transperson zu leben, birgt in Lateinamerika viele Risiken. Eine traditionelle Quinceañera zu feiern, die den Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenalter symbolisiert, ist undenkbar. Sechs Latinas holen die Zeremonie Jahrzehnte später in Texas nach.

» Trump-Regierung ermittelt  Transgender im Fokus

Die Trump-Regierung untersucht Schulbezirke wegen Transgender-Sportlern. Diese Ermittlungen eskalieren eine bereits laufende Kampagne. Einige Staaten halten dagegen. Eine Analyse.

» Dragqueen Pattie Gonia erwandert 1 Million Dollar

Mit einer 160 Kilometer langen Wanderung in Drag-Montur hat Pattie Gonia 1 Million Dollar für Natur und LGBTIQ+-Organisationen gesammelt.

» Kultbar Daniel H. schliesst für immer

Die Bar Daniel H. im Kreis 4 war Treffpunkt, zweites Zuhause und Queer-Kultur-Hotspot. Im April 2026 endet diese Ära endgültig  nach rund 28 Jahren.

15. Januar 2026

» Brauchen wir das Wort "Pfarrperson" wirklich?

Das neue Wort "Pfarrperson" sorgt für Diskussionen: Ist es notwendig, zeitgemäß oder einfach sperrig? Erfahren Sie, warum es trotz Kritik wichtig sein könnte  und was Luther dazu gesagt hätte.

» "OutInChurch"-Initiator: Erkämpfte Sichtbarkeit muss verteidigt werden

Vier Jahre nach dem Start der Initiative #OutInChurch in der katholischen Kirche zieht Mitinitiator Rainer Teuber eine gemischte Bilanz: Einzelne Fortschritte habe es zwar gegeben, aber ein Kulturwandel in der Kirche sei ausgeblieben.

» Queeres Projekt will Top-Level-Domain .meow registrieren lassen

Die gemeinnützige Organisation dotMeow will eine eigene gTLD bei der ICANN beantragen. Zur Finanzierung hat die Stiftung eine Crowdsourcing-Kampagne gestartet.

» Richard Arnold für Rosa Detlef nominiert

Schwäbisch Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold ist nominiert für den Rosa Detlef. Die Auszeichnung ehrt Zivilcourage rund um LGBTQIA+-Themen und wird am 18. Januar im Theater Rampe in Stuttgart verliehen.