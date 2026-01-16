Ausgewählter Artikel:

Pionier der Schwulenbewegung aus Bielefeld: Filmplakat prangt jetzt im Bonner Museum

Der Bielefelder Detlef Stoffel drehte vor 50 Jahren mit Mitstreitern eine kämpferische Doku. Das Haus der Geschichte würdigt jetzt die frühe queere Bewegung.

Bezahltes Probeabo nötig

19. Januar 2026

» Freikirchler wollten Jungpolitikerin Dämonen austreiben

Lea Blattner gibt ihr Amt als Co-Präsidentin der Jungen EVP ab. Grund dafür: Anfeindungen und Drohungen, weil sie lesbisch ist. Freikirchler versuchten, ihr einen Dämon auszutreiben und sie von ihrer Homosexualität zu "heilen".

» Radcliffe: Frauenpriestertum von weltkirchlichem Konsens weit entfernt

Einander zuhören und interkulturell handeln  das empfiehlt Kardinal Timothy Radcliffe bei zentralen Fragen innerhalb der Kirche. Diese sei weltweit kulturell sehr unterschiedlich geprägt  das zeige nicht zuletzt die Debatte ums Frauenpriestertum.

» Queere Community wirbt auf der Winterzeit für Vielfalt und Toleranz

Party war bei "Pride on Ice" auf der Winterzeit angesagt. Queere Organisationen warben für Toleranz und stellten sich neben der Eisbahn vor.

18. Januar 2026

» Kein people pleasing?!

Nach einem Jahr queersensibler Bildungsarbeit in der Nordkirche muss ich mich selbst korrigieren. Ich bin einem Reflex verfallen, der weder mir noch dem Thema gut tut. Davon möchte ich hier berichten.

» "Queere Bücherkisten für Kitas": AfD-Abgeordnete Behrendt will jedes Buch prüfen

Hannoveraner Kitas bekommen "queere" Bücherkisten. "Kein Kind im Vorschulalter braucht so etwas!", findet AfD-Landtagsabgeordnete Vanessa Behrendt.

» Prozess gegen Maja T.: Freispruch wohl ausgeschlossen

Seit einem Jahr läuft der Prozess in Budapest wegen angeblicher Beteiligung an Angriffen auf Neonazis. Die Urteilsverkündung war zunächst für Oktober vorgesehen, dann für den 22. Januar. Jetzt verzögert sie sich erneut.

» Matt Damon beklagt Cancel-Culture

Vor einigen Jahren stand er selbst wegen Äußerungen über ein homophobes Schimpfwort in der Kritik. Jetzt wettert Matt Damon in einem Podcast gegen den öffentlichen Pranger: Manche Schauspieler würden gar eine Haftstrafe vorziehen.

» 49. Geburtstag: Orlando Bloom tanzt mit der LGBTQ-Elite

Orlando Bloom feierte seinen 49. Geburtstag auf besondere Weise. In Aspen tanzte sich der Brite mit den "Power Gays" die Seele aus dem Leib.

» Feminine Männer: "Seit der Pubertät höre ich immer wieder, ich sei schwul"

Emotional und gepflegt: Männer, die feminine Züge zeigen, müssen ihre Sexualität oft rechtfertigen. Vier Leser berichten von ihren Erfahrungen damit. Ein Experte erklärt, warum das so ist.

17. Januar 2026

» Bremer Verfassungsschutz warnt vor neuer Islamistengruppe

Die Gruppe "Licht des Wissens" hat ihren Ursprung in Bremen und verbreitet laut der Behörde eine frauenverachtende, homophobe und antisemitische Ideologie.

» Eishockeyspieler outet sich wegen HBO-Serie "Heated Rivalry"

Die Serie "Heated Rivalry" macht gerade weltweit die Runde. Dank ihr hat sich jetzt ein ehemaliger Hockeyspieler als schwul geoutet.

» Augsburger trans Influencer: "Ich wollte extra männlich sein, weil mich viele nicht als Mann gesehen haben"

Robin Scheerbaum aus Augsburg teilt seine Erfahrungen als Trans-Mann auf Instagram. Mit Humor und Offenheit zeigt er sein Leben, vom Brotbacken bis zur Aufklärung über Trans-Themen.

Bezahltes Probeabo nötig

» Asya Senyüz: Stimme der Jugend

Die 21-jährige Asya Şenyüz tritt bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl für Die Linke an

» Queerfeindliche Gewalt in Deutschland: "Das sind auch meine Kieze"

Eigentlich war Quang Paasch für ein Date verabredet, doch dann griff ihn eine Männergruppe an. Paasch wehrt sich und macht den Fall öffentlich. S.a.: Beim schwulen Online-Dating: Influencer brutal zusammengeschlagen (09.01.2026)

16. Januar 2026

» Homosexualität: "Was bin ich, wenn ich das nicht bin?"

Queerness im Spiegel der Generationen  ein Gespräch über Unsichtbarkeit und den Mut, sichtbar zu werden.

» Ehen zwischen Heteros und Schwulen boomen auf TikTok

Immer mehr Paare zeigen auf TikTok, wie platonische Ehen zwischen Heteros und Schwulen gelingen. Was steckt hinter dem Trend?

» Hasskommentare im Internet: Anonym verurteilt

Auf Instagram beleidigt "profdrcn" seit Jahren Frauen und queere Menschen. Steckt dahinter ein hochrangiger Richter, der auch an einer Uni lehrt?

» Mit Drillingen ausgewandert! Kult-Eltern haben Geldsorgen

Marcel und Maikel Manco aus Solingen in Nordrhein-Westfalen leben ihren Traum: Gemeinsam mit ihren Drillingen Mimi, Maya und Mira wollen sie auf Aruba sesshaft werden. Doch das ist viel schwerer als gedacht.

» Linke und "Wokeness": Lasst euch nicht spalten!

Linke Kritik an "Wokeness" hat nur eine Konsequenz: die Spaltung der Bewegung. Queere Emanzipation und linker Universalismus gehören einfach zusammen, sonst wird's schwer gegen Patriarchat und Kapitalismus.