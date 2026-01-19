Ausgewählter Artikel:

» (21.01.2026) NDR

Als Dragqueen in der Provinz

Der 33-Jährige Sebastian setzt sich als "Misses Ginie" in Parchim für die Rechte von Schwulen, Lesben und queeren Menschen ein.

21. Januar 2026

» Verwaltungsrichter unter Troll-Verdacht: Rücktritt nach taz-Recherche

Der Osnabrücker Richter Gert Armin Neuhäuser steht im Verdacht, Hasskommentare im Internet verfasst zu haben. Er zieht nun erste Konsequenzen.

» Lehrer landet nach Gender-Zoff mit Schüler erneut im Knast

Der Lehrer weigerte sich, die neuen Pronomen eines Transgender-Schülers zu verwenden und missachtete ein Gerichtsurteil.

» Richard Arnold erhält Rosa-Detlef-Preis: "Raus aus der Unsichtbarkeit"

Richard Arnold erhält den "Rosa Detlef" für sein Engagement in der queeren Gemeinschaft. Die Auszeichnung ehrt auch die Gruppe "RussQueer" für ihre Arbeit mit geflüchteten queeren Menschen. Welche Projekte stehen hinter den Preisträgern?

» Queerbeauftragte der Polizei werden mit 4500 Hasskommentaren überschüttet

Ein Facebook-Post über zwei Queerbeauftragte der Polizei Südosthessen löst eine Welle aus. Viele Kommentare überschreiten die Grenze zur Strafbarkeit. S.a.: Philipp Werner ist neue LSBT*IQ-Ansprechperson im Polizeipräsidium Südosthessen (10.01.2026)

» Billie Eilish wirft US-Regierung vor, Bürgerrechte zu beschneiden

Das King-Center zeichnet Popstar Billie Eilish mit einem Preis für ihren Einsatz für Klimagerechtigkeit aus. Freuen kann sich die Sängerin aber offenbar nicht. In ihrer Dankesrede teilt sie gegen die Regierung aus.

» Tochter von "Goodbye Deutschland"-Star ist jetzt ein Mann: "Bin nicht mehr das kleine Mädchen"

Ende Dezember zeigte VOX in einer Wiederholungsfolge die bewegende Auswanderung von Parani Hüning und deren kleinen Tochter Noemi in das Land des Lächelns. Seit der erstmaligen Ausstrahlung im Oktober 2012 sind viele Jahre vergangen  nun teilte "Goodbye Deutschland" spannende Neuigkeiten über die Auswanderer auf Instagram.

» Die transgender US-Songwriterin Ezra Furman: Freiheit leben, trotz Trumps Amerika

Mit ihrem zehnten Album "Goodbye Small Head" kehrt die famose transgender US-Songwriterin Ezra Furman zur Griffigkeit ihrer Indierock-Ursprünge zurück. Nun stellt sie das Album im Technikum vor.

» Homophobie: EVP-Präsidentin widerspricht Lea Blattners Kritik und will "genau hinschauen"

Die EVP hat laut der nach Drohungen zurückgetretenen Lea Blattner überfordert gewirkt. Präsidentin Lilian Studer teilt diese Sicht nicht. Nun will man die Vorfälle gemeinsam aufarbeiten.

» Nicki Minaj vs. Reporter: Homophobie-Vorwürfe nach X-Post

Nach Don Lemons Bericht über ICE-Einsatz eskaliert Nicki Minaj mit heftigen Beleidigungen. Der Reporter kontert mit scharfen Vorwürfen. Der Eklat im Detail.

» Queeres Netzwerk Gifhorn kritisiert massive Mittelkürzung durch Stadtrat

Der Verein zeigt sich enttäuscht über die Ergebnisse der aktuellen Haushaltsverhandlungen der Stadt Gifhorn. Jetzt hat es eine Spendenkampagne gestartet.

» Queerer Braindrain in Polen: Ein herber Verlust von Talenten

Zwischenzeitlich bezeichnete sich fast ein Drittel Polens als "frei von LGBT-Ideologie". Nachdem die EU finanziellen Druck ausübte, verschwanden diese Zonen Stück für Stück. Doch die Folgen sind noch spürbar und betreffen nicht nur Queers

20. Januar 2026

» "Zwei aus der Partei trauen sich nicht, sich zu outen"  Lea Blattner zu ihrem Rücktritt

Nach ihrem Coming-Out erlebte die Politikerin viel Hass. Nun möchte sie sich für die Rechte von queeren Personen einsetzen.

» Queere Jugendliche leiden unter Ausgrenzung und Intoleranz

Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse dokumentiert die Lebensrealität für queere Menschen im Kreis Groß-Gerau und gibt 91 Handlungsempfehlungen. Welche Defizite vorhanden sind.

» Erhebung sollte nicht zum Papiertiger mutieren

Aus der Bedarfsanalyse zur Angebotslandschaft für queere Personen im Kreis Groß-Gerau müssen auch Handlungsvorschläge umgesetzt werden, fordert Harald Sapper.

» Ungarn gegen An­ti­fa­schist­:in: Staatsanwaltschaft will harte Strafe für Maja T.

Seit einem Jahr steht die nichtbinäre An­ti­fa­schis­t:in Maja T. vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft fordert eine harte Strafe. T.s Anwalt spricht von einer "Farce".

» Bangkok Hotspot: Mpox breitet sich weiter aus

Die Zahl der Affenpocken-Infektionen in Thailand nähert sich der 1.000er-Marke. Seit dem ersten Fall 2022 in Phuket hat sich das Virus vor allem in Touristengebieten ausgebreitet. Die Regierung gibt jetzt eine offizielle Warnung heraus.

19. Januar 2026

» Freikirchler wollten Jungpolitikerin Dämonen austreiben

Lea Blattner gibt ihr Amt als Co-Präsidentin der Jungen EVP ab. Grund dafür: Anfeindungen und Drohungen, weil sie lesbisch ist. Freikirchler versuchten, ihr einen Dämon auszutreiben und sie von ihrer Homosexualität zu "heilen".

» Pionier der Schwulenbewegung aus Bielefeld: Filmplakat prangt jetzt im Bonner Museum

Der Bielefelder Detlef Stoffel drehte vor 50 Jahren mit Mitstreitern eine kämpferische Doku. Das Haus der Geschichte würdigt jetzt die frühe queere Bewegung.

» Radcliffe: Frauenpriestertum von weltkirchlichem Konsens weit entfernt

Einander zuhören und interkulturell handeln  das empfiehlt Kardinal Timothy Radcliffe bei zentralen Fragen innerhalb der Kirche. Diese sei weltweit kulturell sehr unterschiedlich geprägt  das zeige nicht zuletzt die Debatte ums Frauenpriestertum.