Gewerbsmäßiger Betrug? Anwalt zeigt Transperson aus Dortmund an

Ein Beitrag der WDR-Lokalzeit aus Dortmund

22. Januar 2026

» Zwei Herren von Real Madrid: Schwule Fußballer am Pfalztheater

Im Herrenfußball herrscht noch immer Homophobie. Kaum ein Profikicker wagt es, sich als schwul zu outen. Leo Meiers absurde Komödie reagiert darauf  mit feiner Ironie.

» Ausstellung "Liaisons" in Berlin: Was tut die Kunst, wenn der Faschismus kommt?

Die Schau "Liaisons" im Georg Kolbe Museum Berlin bringt das Werk des modernen Bildhauers mit queeren Interventionen zusammen. Es geht um opake Freundeskreise, homoerotischen Antikenkult  und Angst und Opportunismus im Faschismus.

» Hakenkreuze und Queerfeindlichkeit im MKK: Der Hass darf nicht zum Alltag werden

Hakenkreuze, Angriffe auf Minderheiten und wachsende gesellschaftliche Verrohung sind keine Randphänomene mehr. Sechs Tage vor dem Holocaust-Gedenktag ermittelt erneut der Staatsschutz im Main-Kinzig-Kreis. Das darf man nicht achselzuckend hinnehmen.

» Vom Gay Day 1991 zum Rosa Detlef: eine schwäbische Freundschaft

Bei der Verleihung eines queeren Preises werden Erinnerungen wach: Was Richard Arnold, OB von Schwäbisch Gmünd, mit Frl. Wommy Wonder beim "Gay Day" mit Marianne Rosenberg erlebte.

» Wo Julian sich als Nixe zeigt

In den 42 städtischen Kitas Hannovers wurden Bücherkisten verteilt. Darin finden sich Geschichten, die über die Vielfalt von Lebensentwürfen erzählen. Während die Stadt Inklusion betont, entbrannte im Netz ein Shitstorm.

21. Januar 2026

» Verwaltungsrichter unter Troll-Verdacht: Rücktritt nach taz-Recherche

Der Osnabrücker Richter Gert Armin Neuhäuser steht im Verdacht, Hasskommentare im Internet verfasst zu haben. Er zieht nun erste Konsequenzen.

» Lehrer landet nach Gender-Zoff mit Schüler erneut im Knast

Der Lehrer weigerte sich, die neuen Pronomen eines Transgender-Schülers zu verwenden und missachtete ein Gerichtsurteil.

» Richard Arnold erhält Rosa-Detlef-Preis: "Raus aus der Unsichtbarkeit"

Richard Arnold erhält den "Rosa Detlef" für sein Engagement in der queeren Gemeinschaft. Die Auszeichnung ehrt auch die Gruppe "RussQueer" für ihre Arbeit mit geflüchteten queeren Menschen. Welche Projekte stehen hinter den Preisträgern?

» Queerbeauftragte der Polizei werden mit 4500 Hasskommentaren überschüttet

Ein Facebook-Post über zwei Queerbeauftragte der Polizei Südosthessen löst eine Welle aus. Viele Kommentare überschreiten die Grenze zur Strafbarkeit. S.a.: Philipp Werner ist neue LSBT*IQ-Ansprechperson im Polizeipräsidium Südosthessen (10.01.2026)

» Billie Eilish wirft US-Regierung vor, Bürgerrechte zu beschneiden

Das King-Center zeichnet Popstar Billie Eilish mit einem Preis für ihren Einsatz für Klimagerechtigkeit aus. Freuen kann sich die Sängerin aber offenbar nicht. In ihrer Dankesrede teilt sie gegen die Regierung aus.

» Tochter von "Goodbye Deutschland"-Star ist jetzt ein Mann: "Bin nicht mehr das kleine Mädchen"

Ende Dezember zeigte VOX in einer Wiederholungsfolge die bewegende Auswanderung von Parani Hüning und deren kleinen Tochter Noemi in das Land des Lächelns. Seit der erstmaligen Ausstrahlung im Oktober 2012 sind viele Jahre vergangen  nun teilte "Goodbye Deutschland" spannende Neuigkeiten über die Auswanderer auf Instagram.

» Die transgender US-Songwriterin Ezra Furman: Freiheit leben, trotz Trumps Amerika

Mit ihrem zehnten Album "Goodbye Small Head" kehrt die famose transgender US-Songwriterin Ezra Furman zur Griffigkeit ihrer Indierock-Ursprünge zurück. Nun stellt sie das Album im Technikum vor.

» Als Dragqueen in der Provinz

Der 33-Jährige Sebastian setzt sich als "Misses Ginie" in Parchim für die Rechte von Schwulen, Lesben und queeren Menschen ein.

» Homophobie: EVP-Präsidentin widerspricht Lea Blattners Kritik und will "genau hinschauen"

Die EVP hat laut der nach Drohungen zurückgetretenen Lea Blattner überfordert gewirkt. Präsidentin Lilian Studer teilt diese Sicht nicht. Nun will man die Vorfälle gemeinsam aufarbeiten.

» Nicki Minaj vs. Reporter: Homophobie-Vorwürfe nach X-Post

Nach Don Lemons Bericht über ICE-Einsatz eskaliert Nicki Minaj mit heftigen Beleidigungen. Der Reporter kontert mit scharfen Vorwürfen. Der Eklat im Detail.

» Queeres Netzwerk Gifhorn kritisiert massive Mittelkürzung durch Stadtrat

Der Verein zeigt sich enttäuscht über die Ergebnisse der aktuellen Haushaltsverhandlungen der Stadt Gifhorn. Jetzt hat es eine Spendenkampagne gestartet.

» Queerer Braindrain in Polen: Ein herber Verlust von Talenten

Zwischenzeitlich bezeichnete sich fast ein Drittel Polens als "frei von LGBT-Ideologie". Nachdem die EU finanziellen Druck ausübte, verschwanden diese Zonen Stück für Stück. Doch die Folgen sind noch spürbar und betreffen nicht nur Queers

Kostenloses Probeabo nötig

20. Januar 2026

» "Zwei aus der Partei trauen sich nicht, sich zu outen"  Lea Blattner zu ihrem Rücktritt

Nach ihrem Coming-Out erlebte die Politikerin viel Hass. Nun möchte sie sich für die Rechte von queeren Personen einsetzen.

» Queere Jugendliche leiden unter Ausgrenzung und Intoleranz

Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse dokumentiert die Lebensrealität für queere Menschen im Kreis Groß-Gerau und gibt 91 Handlungsempfehlungen. Welche Defizite vorhanden sind.