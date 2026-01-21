Ausgewählter Artikel:

» (23.01.2026) taz

Hype um "Heated Rivalry": Powerplay auf dünnem Eis

Die queere Eishockey-Serie Heated Rivalry ist ein großes Thema auf Social Media  und trifft besonders Frauen zwischen Lust, Sehnsucht und Repräsentation.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Januar 2026

» Ezra Furman über Kreativität und Widerstand: "Mich ermüdet diese ganze Reichen-Kunst"

Die US-amerikanische Sängerin und Songwriterin spricht über die Herausforderung, in einer kapitalistischen und xenophoben Welt frei Musik zu machen  als politischer Mensch, als gläubige Jüdin und als trans Frau.

» "Früher gab's die richtigen Männer  und die schwulen"

Wie der Psychologe Christopher Knoll vom Münchner Sub versucht, die Dichotomie im Männlichkeitsbild aufzulösen und stattdessen die Gemeinsamkeiten herauszukehren.

Bezahltes Probeabo nötig

» Homophobe Attacke: Hass-Opfer landet auf Anklagebank

Homophobe Attacke Praterstern: Opfer nach Angriff selbst vor Gericht. Wiener Urteil zu Widerstand gegen Polizei sorgt für Diskussion.

» Skurriles "Ladyboy-Formular" schockiert das Netz

Ein Foto reicht  und plötzlich kocht Social Media. Ein Dokument sorgt für Empörung, Spott und hitzige Debatten über Tourismus, Nachtleben und Respekt. Offizielle Stellen schweigen bislang. Ist dieses Papier echt oder nur Provokation?

» Drama zum "Queer Eye"-Finale: Fab-Five-Mitglied fehlt bei Presseterminen

Netflix veröffentlicht die zehnte und letzte Staffel von "Queer Eye". Statt Nostalgie prägt jedoch die Abwesenheit eines Cast-Mitglieds bei wichtigen TV-Auftritten die Schlagzeilen. Der Mental-Health-Experte Karamo Brown spricht von emotionaler Belastung und rückt alte Konflikte im Cast erneut in den Fokus.

» Finale Staffel "Queer Eye": Hoffnung ist ohne Ende

Seit der ersten Trump-Regierung versuchte die Makeover-Show, die Gräben der USA zu überbrücken. Ausgerechnet jetzt endet sie  und stattet dafür Washington D.C. einen Besuch ab.

» Hype um "Heated Rivalry": Powerplay auf dünnem Eis

Die queere Eishockey-Serie Heated Rivalry ist ein großes Thema auf Social Media  und trifft besonders Frauen zwischen Lust, Sehnsucht und Repräsentation.

22. Januar 2026

» Kunst-Weltstar Wolfgang Tillmans: "Die Pet Shop Boys haben mich zum Musikmachen ermutigt"

Wie kam es zum legendären Plattencover für Frank Ocean? Der weltberühmte Fotokünstler erzählt von seiner Arbeit mit Musikern und verrät, wie ihm Popsongs in der Jugend halfen. Am Samstag präsentiert er eigene Songs in Wuppertal.

» Attacke auf schwules Paar in Worms: Ex-Freundin vor Gericht

Nach einer mutmaßlich queerfeindlichen Attacke am Wormser Hauptbahnhof stehen eine Frau und drei Männer wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht. Sie sollen ein schwules Paar angegriffen haben, das sie kannten.

» Queerfeindliche Gewalt: Pfefferspray und Schläge

Der Überfall auf Quaang Paasch in Neukölln war brutal. Doch die selbsternannten Alphas kriegen uns nicht klein.

» Hype um "Heated Rivalry": Wie queere Serien im Streaming boomen

Schwule Liebesgeschichten werden bei Streaminganbietern immer beliebter. Aktuell liegt die queere Sportserie "Heated Rivalry" aus Kanada im Trend, die vor allem ein weibliches Publikum erreicht.

» Zwei Herren von Real Madrid: Schwule Fußballer am Pfalztheater

Im Herrenfußball herrscht noch immer Homophobie. Kaum ein Profikicker wagt es, sich als schwul zu outen. Leo Meiers absurde Komödie reagiert darauf  mit feiner Ironie.

» Gewerbsmäßiger Betrug? Anwalt zeigt Transperson aus Dortmund an

Ein Beitrag der WDR-Lokalzeit aus Dortmund

» Ausstellung "Liaisons" in Berlin: Was tut die Kunst, wenn der Faschismus kommt?

Die Schau "Liaisons" im Georg Kolbe Museum Berlin bringt das Werk des modernen Bildhauers mit queeren Interventionen zusammen. Es geht um opake Freundeskreise, homoerotischen Antikenkult  und Angst und Opportunismus im Faschismus.

» Hakenkreuze und Queerfeindlichkeit im MKK: Der Hass darf nicht zum Alltag werden

Hakenkreuze, Angriffe auf Minderheiten und wachsende gesellschaftliche Verrohung sind keine Randphänomene mehr. Sechs Tage vor dem Holocaust-Gedenktag ermittelt erneut der Staatsschutz im Main-Kinzig-Kreis. Das darf man nicht achselzuckend hinnehmen.

» Vom Gay Day 1991 zum Rosa Detlef: eine schwäbische Freundschaft

Bei der Verleihung eines queeren Preises werden Erinnerungen wach: Was Richard Arnold, OB von Schwäbisch Gmünd, mit Frl. Wommy Wonder beim "Gay Day" mit Marianne Rosenberg erlebte.

» Wo Julian sich als Nixe zeigt

In den 42 städtischen Kitas Hannovers wurden Bücherkisten verteilt. Darin finden sich Geschichten, die über die Vielfalt von Lebensentwürfen erzählen. Während die Stadt Inklusion betont, entbrannte im Netz ein Shitstorm.

21. Januar 2026

» Verwaltungsrichter unter Troll-Verdacht: Rücktritt nach taz-Recherche

Der Osnabrücker Richter Gert Armin Neuhäuser steht im Verdacht, Hasskommentare im Internet verfasst zu haben. Er zieht nun erste Konsequenzen.

» Lehrer landet nach Gender-Zoff mit Schüler erneut im Knast

Der Lehrer weigerte sich, die neuen Pronomen eines Transgender-Schülers zu verwenden und missachtete ein Gerichtsurteil.

» Richard Arnold erhält Rosa-Detlef-Preis: "Raus aus der Unsichtbarkeit"

Richard Arnold erhält den "Rosa Detlef" für sein Engagement in der queeren Gemeinschaft. Die Auszeichnung ehrt auch die Gruppe "RussQueer" für ihre Arbeit mit geflüchteten queeren Menschen. Welche Projekte stehen hinter den Preisträgern?