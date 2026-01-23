Ausgewählter Artikel:

"Sie sieht nicht lesbisch aus": Naomi Lareine zeigt ihre neue Freundin

Vergangenes Jahr trennte sich die Zürcherin von ihrer Partnerin. Seit einigen Monaten ist Lareine frisch verliebt, wie sie in einem Podcast erzählt.

26. Januar 2026

» Olivia Jones  Kaum wiedererkannt: So sieht die Drag-Queen ohne Make-Up aus

Ungeschminkt und echt: Olivia Jones gewährt Einblicke in ihr Leben als Oliver abseits des Ruhms.

» Beliebte Bar muss schließen  es gibt einen Plan

Schock für die queere Szene in Köln: Die Boize Bar in der Friesenstraße schließt macht dicht.

25. Januar 2026

» Wie eine queere Familie aus Russland um ihren Sohn kämpft

Wird der Adoptivsohn eines russischen Flüchtlings aus Deutschland abgeschoben? Die Behörden gewähren ihm kein Asyl, seinen Vormündern hingegen ja. Die DW erzählt die Geschichte von Artur, Rudolf und Viktor. S.a.: Bamf will schwerbehindertes Adoptivkind aus Regenbogenfamilie abschieben (21.01.2026)

» "Wegen der drohenden Hölle sah ich nicht einmal mehr den Suizid als Ausweg"

Nach ihrem Coming-out erhielt die ehemalige Co-Präsidentin der Jungen EVP Drohungen und ging durch die Hölle.

» Coming-Out von Jan Bitter: Im Interview mit dem "Love is Blind"-Kandidaten

Jan Bitter aus Osnabrück spricht nach "Love is Blind: Germany" über sein Outing, neue Offenheit und warum Liebe für ihn kein Geschlecht kennt.

» Xantener sagt nach homophober Gewalttat: "Jeder soll doch so sein dürfen, wie er ist"

Ein Xantener berichtet, dass er homophoben Äußerungen ausgesetzt ist  jetzt kam es sogar zu Gewalt

» Deutsches Selbstbestimmungsgesetz wird evaluiert

Die deutsche Queer-Beauftragte Sophie Koch hat sich offen gegenüber der Evaluierung beim umstrittenen Selbstbestimmungsgesetz gezeigt, das eine unbürokratische Änderung des Geschlechtsstatus ermöglicht. "Die Evaluierung haben wir vereinbart, und die werde ich auch abwarten", sagte Koch im APA-Interview in Wien. Fälle offenkundig missbräuchlicher Verwendung wie durch die Rechtsextremistin Maria-Svenja Liebich seien "ganz gezielte Einzelfälle, die für Kampagnen genutzt werden".

» Fahrlehrer-Weisheit: Von Eierlikör wird man schwul? Neue Erkenntnisse

» Kontroverse um mittelalterlichen englischen König: War König Edward II. schwul?

Lange Zeit seines Lebens hatte König Edward II. einen "Favoriten" an seiner Seite. Zeitgenossen verdächtigten ihn der "Sodomie", 1327 wurde er umgebracht. Bis heute rätseln Historiker, ob der Monarch tatsächlich Männer liebte.

» Homosexueller Geflüchteter zu Asylsystem: "Ich liebe immer noch genauso"

Maher Karim ist aus dem Irak geflüchtet, weil er wegen seiner sexuellen Orientierung verfolgt wird. Das deutsche Asylsystem erlebt er als kalt und abweisend.

24. Januar 2026

» Nicht wegen Transgenderdebatte  Irischer Lehrer wegen Missachtung des Gerichts inhaftiert

Mehr als 560 Tage hat der irische Ex-Lehrer Enoch Burke wegen der Missachtung von Gerichtsentscheidungen in Haft verbracht. Einige wie etwa die Kabarettistin Monika Gruber behaupten, sein einziges Verbrechen sei seine Weigerung gewesen, Schüler mit den von ihnen selbst gewählten Pronomen anzusprechen. Doch dem widerspricht das Gericht deutlich.

» Karin Prien über Angriffe von rechts: "Wir dürfen uns nicht treiben lassen"

Die Bundesministerin für Bildung, Familie und Frauen, Karin Prien, will keinen Kulturkampf, hat in ihrem Haus aber das Gendern verboten. Ein Gespräch.

» Keine Gewaltdarstellung, keine transfeindlichen Beleidigungen: Der Film "Crossing" erzählt queere Geschichten anders

Der Kinofilm "Crossing: Auf der Suche nach Tekla" von Regisseur Levan Akin macht die Herausforderungen und die große Solidarität innerhalb der trans Community spürbar und bricht mit den Erwartungen der Zuschauer*innen. Unsere Autorin Mona Siegers traf sich mit Levan Akin zum Gespräch. S.a.: Verzweifelte Suche nach der trans Nichte (15.07.2024)

» Politiker meldet sich als Standesbeamter  lehnt Trauung homosexueller Paare ab

In der westdänischen Gemeinde Ringkøbing-Skjern reißt die Diskussion um die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare nicht ab. Der christdemokratische Kommunalpolitiker Kristian Andersen hat sich als Standesbeamter zur Verfügung gestellt, schließt jedoch aus, homosexuelle Paare zu trauen.

» Über 26.000 LGBTQ+-Ehen registriert

Mehr als ein Jahr nach Inkrafttreten des thailändischen Gesetzes zur Ehegleichstellung haben landesweit über 26.000 gleichgeschlechtliche Paare ihre Ehe offiziell registriert. Das entspricht rund zehn Prozent aller Eheschließungen und gilt als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu rechtlicher Gleichstellung.

» Regenbogenfamilien aus ganz Deutschland kommen nach Carolinensiel

Regenbogen-Familien kennen das zur Genüge: schiefe Blicke, kritische Fragen und Ablehnung. Nicht so in Carolinensiel. Das DRK-Kurzentrum an der Nordsee hat sich zum jährlichen Treffpunkt für queere Menschen entwickelt.

» Lunchbox Candy: Queere Berliner Partyreihe wird eingestellt

Die queere Partyreihe Lunchbox Candy wird nach vier Jahren eingestellt. Das teilte Initiator Stephanos Pantelas am Mittwoch via Instagram mit. Als Grund nennt der Veranstalter, DJ und Produzent eine veränderte persönliche Schwerpunktsetzung.

» Queer-feministisches Engagement, Clubkultur und 50-Shades of Indiedance: Interview mit Ciao 3lla

Im FluxFM Interview spricht DJ und Produzentin Ciao 3lla über ihren Weg in die elektronische Musikszene, ihren charakteristischen Sound und ihr Engagement für eine queer-feministische Clubkultur.

23. Januar 2026

» Ezra Furman über Kreativität und Widerstand: "Mich ermüdet diese ganze Reichen-Kunst"

Die US-amerikanische Sängerin und Songwriterin spricht über die Herausforderung, in einer kapitalistischen und xenophoben Welt frei Musik zu machen  als politischer Mensch, als gläubige Jüdin und als trans Frau.