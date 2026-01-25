Ausgewählter Artikel:

» (28.01.2026) Journal Frankfurt

AIDS-Hilfe Frankfurt unterstützt queere Senioren

Ein solidarisches Besuchs- und Begleitprojekt möchte die Lebensbedingungen älterer queerer Menschen verbessern. Neben der direkten Hilfe soll das Projekt auch ein gesellschaftliches Signal aussenden.

28. Januar 2026

» Gedenken in Freiburg: Wie lesbische Frauen in der Nazi-Zeit schikaniert wurden

Was homosexuelle Männer in der NS-Zeit ertragen mussten, dazu wurde viel geschrieben. Aber wie erging es lesbischen Frauen? Historikerinnen machen sie jetzt in Freiburg zum Thema.

» Elninodiablo über seine Partyreihe Lunchbox Candy: "Ein Schlag ins Gesicht, der sich wie eine liebevolle Umarmung anfühlt"

Lunchbox Candy ist Geschichte. Kürzlich gab Mitgründer Stephanos Pantelas alias Elninodiablo bekannt, dass ihn seine Energie in eine andere Richtung treibt. Wir veröffentlichen ein Porträt des Mitgründers einer Veranstaltung, die sich mit ihrer Extravaganz und Farbigkeit deutlich vom typischen Bild der Berliner Technoszene abhob. Wer hier einheitlich schwarze Techno-Uniformen suchte, wurde enttäuscht. Der Dresscode, der keiner war, lebte von Kreativität und Einfallsreichtum.

» Inhalte an Schule: Das hat die Politik im Jahr nach den LGBTIQ+-Petitionen unternommen

Luxemburg stärkt 2025 LGBTIQ+ Sichtbarkeit in Schulen mit neuen Lehrplänen, genderneutralen Toiletten und Workshops gegen Hassrede  für mehr Gleichheit und Diversität im Bildungswesen.

» Queerer Treffpunk: Daniel H. zum Ende seiner Bar  "Das gibt sicher noch ein paar Tränen"

Die Daniel H. Bar war fast drei Jahrzehnte ein Treffpunkt für die queere Community. Ihr Ende steht auch für den Wandel der Szene in Zürich.

» Pink, Kosmo und Pump  Bewegung in Stuttgarts Clubszene

Queerfeundliche Formate, neue Locations, neue Zeiten: Pink Room feiert Premiere in der Boa, Kosmo bringt Day-Club-Flair ins Oscho. Und die Sexpositiv-Party Pump wächst weiter.

» Erste oder zweite Familie  getragen vom großen "Ja"

"Du bist mein geliebtes Kind", diesen Zuspruch braucht jede Person, um sich selbst zu bejahen und wachsen zu können, ist unser Autor überzeugt.

27. Januar 2026

» Jannik Schümann zu Liebe als Verbrechen: "Verfolgung Homosexueller hörte mit NS-Zeit nicht auf"

Auch nach der NS-Zeit war Homosexualität strafbar. Schauspieler Jannik Schümann beklagt das fehlende Wissen über die NS-Verfolgung Homosexueller.

» Queere Partyszene in Mülheim: "Slay!" bietet sicheren Raum für Jugendliche

Im Together hat sich mit "Slay!" ein Party-Event für queere Jugendliche etabliert. Im Februar steht die fünfte Auflage an. So gelingt das Konzept.

» Offene Kirchentüren für Queere

Vertreter der Plattform Regenbogenpastoral aus ganz Österreich haben in Kärnten diese Woche ihre Erfahrungen ausgetauscht. Ziel der Initiative ist es, Verständnis für verschiedene Geschlechtsidentitäten zu entwickeln. Aber noch nicht alle katholischen Pfarren sind demgegenüber offen. Es gibt daher ein eigenes Gütesiegel.

» Mindestens 80 Transgender- und Transvestiten in Brasilien ermordet

Ein Dossier, das am Montag (26.) von der Nationalen Vereinigung der Transvestiten und Transsexuellen (Antra) veröffentlicht wurde, zeigt, dass mindestens 80 Transsexuelle und Transvestiten im Jahr 2025 in Brasilien ermordet wurden.

» Türkischer Staat gegen LGBTI: Verbote, Verfolgung und Verurteilung von Aktivist:innen

Im Dezember wurde in der Türkei die Organisation Genç-LGBTI verboten und Mitglieder vor Gericht gestellt. Die Lage um grundlegende Freiheiten für LGBTI+ Jugendliche spitzt sich weiter zu, die Repressionen gegen Aktivist:innen steigt weiter an.  Ein Kommentar von Dalia Ali.

» Sexistische Sprüche kommen in Zürich an den Pranger

Kussgeräusche, «Catcalling» und unerwünschte Berührungen: Auf der Stadtzürcher Meldeplattform «Zürich schaut hin» werden pro Tag im Schnitt 1,5 Vorfälle gemeldet. Die Stadt führt das Projekt gegen Belästigungen deshalb weiter.

26. Januar 2026

» Olivia Jones  Kaum wiedererkannt: So sieht die Drag-Queen ohne Make-Up aus

Ungeschminkt und echt: Olivia Jones gewährt Einblicke in ihr Leben als Oliver abseits des Ruhms.

» "Sie sieht nicht lesbisch aus": Naomi Lareine zeigt ihre neue Freundin

Vergangenes Jahr trennte sich die Zürcherin von ihrer Partnerin. Seit einigen Monaten ist Lareine frisch verliebt, wie sie in einem Podcast erzählt.

» Beliebte Bar muss schließen  es gibt einen Plan

Schock für die queere Szene in Köln: Die Boize Bar in der Friesenstraße schließt macht dicht.

25. Januar 2026

» Wie eine queere Familie aus Russland um ihren Sohn kämpft

Wird der Adoptivsohn eines russischen Flüchtlings aus Deutschland abgeschoben? Die Behörden gewähren ihm kein Asyl, seinen Vormündern hingegen ja. Die DW erzählt die Geschichte von Artur, Rudolf und Viktor. S.a.: Bamf will schwerbehindertes Adoptivkind aus Regenbogenfamilie abschieben (21.01.2026)

» "Wegen der drohenden Hölle sah ich nicht einmal mehr den Suizid als Ausweg"

Nach ihrem Coming-out erhielt die ehemalige Co-Präsidentin der Jungen EVP Drohungen und ging durch die Hölle.

» Coming-Out von Jan Bitter: Im Interview mit dem "Love is Blind"-Kandidaten

Jan Bitter aus Osnabrück spricht nach "Love is Blind: Germany" über sein Outing, neue Offenheit und warum Liebe für ihn kein Geschlecht kennt.

» Xantener sagt nach homophober Gewalttat: "Jeder soll doch so sein dürfen, wie er ist"

Ein Xantener berichtet, dass er homophoben Äußerungen ausgesetzt ist  jetzt kam es sogar zu Gewalt