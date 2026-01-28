Ausgewählter Artikel:

29.01.2026 Tagesspiegel

Verschleppt, gefoltert  und auch im Konflikt mit den eigenen Leuten: Wie queere Menschen in der Ukraine unter dem Krieg leiden

Einige werden von den Russen verfolgt, andere stehen in der ukrainischen Armee Rechtsextremen gegenüber: Zeugnisse von queeren Menschen aus Kriegsgebieten sind selten, doch in der Ukraine gibt es sie.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Januar 2026

» "Immer wieder grün und blau am ganzen Körper": Transfrau erzählt von Gewalt in der Familie

Samantha Louise Williams spricht über ihren Weg als Transfrau, über Schmerz, Mut und Intoleranz im Alltag. Sie erlebe Abneigung, besonders von Frauen.

» Journalistin über LQBTQI*-Rechte: "Queerfeindlichkeit ist ein politisches Machtmittel"

Im sogenannten postsowjetischen Raum ist Queerfeindlichkeit noch immer weit verbreitet. Norma Schneider kennt die Hintergründe.

» Was man auf gar keinen Fall in der Kabine erzählt

Offen queere Profiathleten sind bis heute eine große Ausnahme. Jetzt geht die Serie "Heated Rivalry" über eine Liebesbeziehung zweier Eishockeyprofis viral. Warum ist Homosexualität im Männersport und da vor allem im Fußball noch immer so ein Tabu?

» Auch Gütersloh soll Christopher-Street-Day bekommen

In Gütersloh befindet sich derzeit ein Verein in Gründung, der in der Region einen Christopher-Street-Day veranstalten will.

» Schwerin regelt Beflaggung am Rathaus neu

In Schwerin ist jetzt klar geregelt, wann besondere Flaggen vor dem Rathaus gehisst werden dürfen. Der Hauptausschuss der Stadt hat bei seiner Sitzung am Dienstagabend einen entsprechenden Beschluss gefasst. Demnach dürfen Regenbogenflaggen künftig jedes Jahr zu den queeren Kulturtagen und zum Christopher Street Day vor dem Rathaus wehen.

» Model Lucy zu ihrer Jugend: "Könnte durchaus kontrovers werden"

Den Spoiler "könnte durchaus kontrovers werden", setzt Model Lucy Hellenbrecht an den Beginn eines Statements zu ihrer Kindheit und Jugend, das die 27-Jährige am frühen Dienstagabend auf Instagram veröffentlichte.

» Große Sorgen: Wie Osnabrücker Lehrer mit antidemokratischen Haltungen umgehen

Osnabrücker Lehrer sorgen sich um zunehmend antidemokratische Tendenzen an den Schulen. Die Wissenschaftler Stefan Breuer und Rico Behrens ordnen ein.

» Nach Entlassung von schwulem Lehrer: Schule Pfäffikon setzt Massnahmen "angemessen" um

Der Bezirksrat zeigt sich mit den Massnahmen der Schule Pfäffikon ZH zufrieden. Zuvor hatte er das Vorgehen bei der Entlassung eines Lehrers gerügt.

» Bundesrat stellt Aktionsplan gegen Gewalt an LGBTIQ+-Personen vor

Der Bundesrat will lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, intergeschlechtliche und queere Menschen besser vor Hassverbrechen und Gewalt schützen. Er setzt auf Unterstützung und Schutz für die Opfer, aber auch auf Vorbeugung und Monitoring.

» Bremens Innensenatorin will Islamistengruppe bekämpfen

Högl sagt, dass die Sicherheitsbehörden die Gruppe "Nūr al-ʿIlm  Licht des Wissens" im Blick haben. Die islamistische Gruppe wird als homophob und frauenverachtend eingeschätzt.

» Fikades Kampf um Anerkennung: Homosexuellem Äthiopier droht Abschiebung aus Bad Oldesloe

Der 36-jährige Fikade Tekle floh aus Äthiopien, weil er schwul ist. In Bad Oldesloe fand er ein neues Leben, eine neue Liebe. Warum er jetzt um sein Bleiberecht kämpfen muss.

» Sexualisierte Gewalt im Sport: Vom Leistungssport zur Forschung

Birgit Palzkill war Ku­gel­sto­ße­r:in und Basketballer:in. Doch Palzkills Vermächtnis wird Forschung zu Lesben sowie sexualisierter Gewalt im Sport.

28. Januar 2026

» Gedenken in Freiburg: Wie lesbische Frauen in der Nazi-Zeit schikaniert wurden

Was homosexuelle Männer in der NS-Zeit ertragen mussten, dazu wurde viel geschrieben. Aber wie erging es lesbischen Frauen? Historikerinnen machen sie jetzt in Freiburg zum Thema.

» Elninodiablo über seine Partyreihe Lunchbox Candy: "Ein Schlag ins Gesicht, der sich wie eine liebevolle Umarmung anfühlt"

Lunchbox Candy ist Geschichte. Kürzlich gab Mitgründer Stephanos Pantelas alias Elninodiablo bekannt, dass ihn seine Energie in eine andere Richtung treibt. Wir veröffentlichen ein Porträt des Mitgründers einer Veranstaltung, die sich mit ihrer Extravaganz und Farbigkeit deutlich vom typischen Bild der Berliner Technoszene abhob. Wer hier einheitlich schwarze Techno-Uniformen suchte, wurde enttäuscht. Der Dresscode, der keiner war, lebte von Kreativität und Einfallsreichtum.

» Inhalte an Schule: Das hat die Politik im Jahr nach den LGBTIQ+-Petitionen unternommen

Luxemburg stärkt 2025 LGBTIQ+ Sichtbarkeit in Schulen mit neuen Lehrplänen, genderneutralen Toiletten und Workshops gegen Hassrede  für mehr Gleichheit und Diversität im Bildungswesen.

» AIDS-Hilfe Frankfurt unterstützt queere Senioren

Ein solidarisches Besuchs- und Begleitprojekt möchte die Lebensbedingungen älterer queerer Menschen verbessern. Neben der direkten Hilfe soll das Projekt auch ein gesellschaftliches Signal aussenden.

» Queerer Treffpunk: Daniel H. zum Ende seiner Bar  "Das gibt sicher noch ein paar Tränen"

Die Daniel H. Bar war fast drei Jahrzehnte ein Treffpunkt für die queere Community. Ihr Ende steht auch für den Wandel der Szene in Zürich.

» Pink, Kosmo und Pump  Bewegung in Stuttgarts Clubszene

Queerfeundliche Formate, neue Locations, neue Zeiten: Pink Room feiert Premiere in der Boa, Kosmo bringt Day-Club-Flair ins Oscho. Und die Sexpositiv-Party Pump wächst weiter.

» Erste oder zweite Familie  getragen vom großen "Ja"

"Du bist mein geliebtes Kind", diesen Zuspruch braucht jede Person, um sich selbst zu bejahen und wachsen zu können, ist unser Autor überzeugt.