Es geht um Respekt, nicht um Umfang

Die zentrale Frage im schulischen Umgang mit LGBT-Themen ist nicht die nach dem Umfang, sondern die nach der Qualität der Wertevermittlung, meint Gastautorin Barbara Agostino.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. Januar 2026

» Regenbogenfahne in Dresden zerstört: Mann soll Geldstrafe blechen

Weil er eine Regenbogenfahne auf dem Balkon der Hochschule für Bildende Künste in Dresden zerstört haben soll, droht einem Mann nun eine Geldstrafe.

» Hasskampagne gegen queere Stadtratskandidat*in in Dinkelsbühl

Vergangene Woche wurde Yasmin Hübel für Die Linke im Dinkelsbühler Stadtrat vorgestellt: mit Regenbogenshirt und dem Hinweis, queer zu sein. Sofort begann eine Serie von Hass-Postings mit KI-generierten Videos im Netz, offensichtlich auch von rechts.

» Homophobe Farb-Attacke in Ganderkesee bleibt ungesühnt  Spuren werden beseitigt

Eine queerfeindliche Farb-Attacke bleibt in Ganderkesee ohne Folgen für die Täterschaft. Mit einer in Regenbogenfarben beklebten Treppe wollte die Gemeinde eigentlich den Handel fördern  das ging schief.

30. Januar 2026

» Kommunalwahlen in Bayern  Hass-Welle gegen Linken-Kandidatin: KI-Fake kursiert

In den sozialen Netzwerken wird eine Kommunalpolitikerin der Linken aus Dinkelsbühl in Mittelfranken mit Beleidigungen und Hass überzogen. Neben Beiträgen mit einem Foto der Frau kursiert auch ein Video, auf dem sie knapp bekleidet zu tanzen scheint. Es wirkt, als handele es sich um eine Bildschirmaufnahme und als sei das Video ursprünglich auf dem örtlichen Facebook-Profil ihrer Partei veröffentlicht worden. Die Deutsche Presse-Agentur verzichtet darauf, das Video zu verlinken.

» Trans* Frauen im Sport: Kann es fair für alle sein?

Männer vs. Männer, Frauen vs. Frauen  Sport trennt oft nach Geschlecht. Doch wie integriert man Menschen mit anderer Geschlechtsidentität fair?

» Homophobie: Wie queere Christen in der Regenbogenkirche Platz finden

Im Fall der EVP-Politikerin Lea Blattner hat sich gezeigt, dass in gewissen christlichen Gemeinschaften queere Menschen nicht erwünscht sind. Manche von ihnen wenden sich an die Seelsorge der methodistischen Regenbogenkirche in Zürich.

» LGBTIQ+ und katholische Identität. Eine empirische Studie

Was bedeutet es, zugleich gläubig, katholisch sowie schwul, lesbisch, bisexuell, trans oder queer zu sein? Wie gestalten Menschen diese beiden Identitäten? Tanja Grabovac hat es untersucht und das an einem besonderen Ort: Bosnien-Herzegowina.

» Unisex-Toiletten in Schulen spalten die Politik

Die Aussicht auf gemeinsame Toiletten für Jungen und Mädchen in Schulen spaltet sogar die Reihen der Regierungskoalition.

» In Zürich entsteht das erste queer-freundliche Alterszentrum

Im Espenhof sind 26 Alterswohnungen für Angehörige der LGBTIQ+-Gemeinschaft reserviert. Die Beteiligten sprachen von einem Herzensprojekt.

29. Januar 2026

» "Immer wieder grün und blau am ganzen Körper": Transfrau erzählt von Gewalt in der Familie

Samantha Louise Williams spricht über ihren Weg als Transfrau, über Schmerz, Mut und Intoleranz im Alltag. Sie erlebe Abneigung, besonders von Frauen.

» Journalistin über LQBTQI*-Rechte: "Queerfeindlichkeit ist ein politisches Machtmittel"

Im sogenannten postsowjetischen Raum ist Queerfeindlichkeit noch immer weit verbreitet. Norma Schneider kennt die Hintergründe.

» Was man auf gar keinen Fall in der Kabine erzählt

Offen queere Profiathleten sind bis heute eine große Ausnahme. Jetzt geht die Serie "Heated Rivalry" über eine Liebesbeziehung zweier Eishockeyprofis viral. Warum ist Homosexualität im Männersport und da vor allem im Fußball noch immer so ein Tabu?

Bezahltes Probeabo nötig

» Verschleppt, gefoltert  und auch im Konflikt mit den eigenen Leuten: Wie queere Menschen in der Ukraine unter dem Krieg leiden

Einige werden von den Russen verfolgt, andere stehen in der ukrainischen Armee Rechtsextremen gegenüber: Zeugnisse von queeren Menschen aus Kriegsgebieten sind selten, doch in der Ukraine gibt es sie.

Bezahltes Probeabo nötig

» Auch Gütersloh soll Christopher-Street-Day bekommen

In Gütersloh befindet sich derzeit ein Verein in Gründung, der in der Region einen Christopher-Street-Day veranstalten will.

» Schwerin regelt Beflaggung am Rathaus neu

In Schwerin ist jetzt klar geregelt, wann besondere Flaggen vor dem Rathaus gehisst werden dürfen. Der Hauptausschuss der Stadt hat bei seiner Sitzung am Dienstagabend einen entsprechenden Beschluss gefasst. Demnach dürfen Regenbogenflaggen künftig jedes Jahr zu den queeren Kulturtagen und zum Christopher Street Day vor dem Rathaus wehen.

» Model Lucy zu ihrer Jugend: "Könnte durchaus kontrovers werden"

Den Spoiler "könnte durchaus kontrovers werden", setzt Model Lucy Hellenbrecht an den Beginn eines Statements zu ihrer Kindheit und Jugend, das die 27-Jährige am frühen Dienstagabend auf Instagram veröffentlichte.

» Große Sorgen: Wie Osnabrücker Lehrer mit antidemokratischen Haltungen umgehen

Osnabrücker Lehrer sorgen sich um zunehmend antidemokratische Tendenzen an den Schulen. Die Wissenschaftler Stefan Breuer und Rico Behrens ordnen ein.

» Nach Entlassung von schwulem Lehrer: Schule Pfäffikon setzt Massnahmen "angemessen" um

Der Bezirksrat zeigt sich mit den Massnahmen der Schule Pfäffikon ZH zufrieden. Zuvor hatte er das Vorgehen bei der Entlassung eines Lehrers gerügt.

» Bundesrat stellt Aktionsplan gegen Gewalt an LGBTIQ+-Personen vor

Der Bundesrat will lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, intergeschlechtliche und queere Menschen besser vor Hassverbrechen und Gewalt schützen. Er setzt auf Unterstützung und Schutz für die Opfer, aber auch auf Vorbeugung und Monitoring.