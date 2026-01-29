Ausgewählter Artikel:

02. Februar 2026

» "Auf die Vielfalt": René Hense und Swen Klotzsche neues Prinzenpaar in Warstein

Die beiden sind das erste gleichgeschlechtliche Prinzenpaar im Warsteiner Karneval und waren umjubelter Höhepunkt der Proklamation am Samstagabend.

01. Februar 2026

» HIV-Outing eines Stuttgarters: "Ich dachte, ich würde nicht alt"  wie Gerd Breitfeld seit 1993 mit HIV lebt

Als Gerd Breitfeld 1993 seine HIV-Diagnose erhält, gilt sie als Todesurteil. Seine Geschichte erzählt von Angst, Schweigen, Hoffnung  und einem langen Weg aus dem Stigma.

» Trans sein ist Trend, Mode, hip? Von wegen  mit Julia Monro

Eine der stärksten Stimmen Deutschlands in der Trans-Community ist Julia Monro. Auf der Konferenz der "Unruhigen Hoffnung" hat sie mit Lilith darüber gesprochen, was ihre Unabhängigkeit sie selbst zu sein, sie in den vergangenen Jahren gekostet hat. Gleichzeitig hat die Unabhängigkeit Julia das Selbstbewusstsein gegeben, ihren eigenen Weg zu gehen und ein Vorbild für andere Transmenschen zu sein.

» Vier Transmenschen erzählen: Der lange Weg zum Frieden mit dem Körper

Immer mehr Betroffene in Deutschland wechseln das Geschlecht, manche per Operation. Vier Transmenschen erzählen, wie es ihnen mit ihrem alten und neuen Geschlecht ergeht.

» Tränen vorm Bürgeramt: "Hartz und herzlich"-Protagonist kann es kaum fassen  es passiert nach 27 Jahren

Tränen bei "Hartz und herzlich" in Rostock. Transmann Damian wagt einen Schritt, der für ihn alles verändert  und das nach 27 Jahren.

» Männerfreundschaften: Bloß keine falschen Signale senden

In Männerfreundschaften sind typische Pärchenaktivitäten tabu. Warum befreundete Männer ungern vom gleichen Teller essen oder gemeinsam Liebesfilme gucken.

31. Januar 2026

» Regenbogenfahne in Dresden zerstört: Mann soll Geldstrafe blechen

Weil er eine Regenbogenfahne auf dem Balkon der Hochschule für Bildende Künste in Dresden zerstört haben soll, droht einem Mann nun eine Geldstrafe.

» Hasskampagne gegen queere Stadtratskandidat*in in Dinkelsbühl

Vergangene Woche wurde Yasmin Hübel für Die Linke im Dinkelsbühler Stadtrat vorgestellt: mit Regenbogenshirt und dem Hinweis, queer zu sein. Sofort begann eine Serie von Hass-Postings mit KI-generierten Videos im Netz, offensichtlich auch von rechts.

» Homophobe Farb-Attacke in Ganderkesee bleibt ungesühnt  Spuren werden beseitigt

Eine queerfeindliche Farb-Attacke bleibt in Ganderkesee ohne Folgen für die Täterschaft. Mit einer in Regenbogenfarben beklebten Treppe wollte die Gemeinde eigentlich den Handel fördern  das ging schief.

» Es geht um Respekt, nicht um Umfang

Die zentrale Frage im schulischen Umgang mit LGBT-Themen ist nicht die nach dem Umfang, sondern die nach der Qualität der Wertevermittlung, meint Gastautorin Barbara Agostino.

30. Januar 2026

» Kommunalwahlen in Bayern  Hass-Welle gegen Linken-Kandidatin: KI-Fake kursiert

In den sozialen Netzwerken wird eine Kommunalpolitikerin der Linken aus Dinkelsbühl in Mittelfranken mit Beleidigungen und Hass überzogen. Neben Beiträgen mit einem Foto der Frau kursiert auch ein Video, auf dem sie knapp bekleidet zu tanzen scheint. Es wirkt, als handele es sich um eine Bildschirmaufnahme und als sei das Video ursprünglich auf dem örtlichen Facebook-Profil ihrer Partei veröffentlicht worden. Die Deutsche Presse-Agentur verzichtet darauf, das Video zu verlinken.

» Trans* Frauen im Sport: Kann es fair für alle sein?

Männer vs. Männer, Frauen vs. Frauen  Sport trennt oft nach Geschlecht. Doch wie integriert man Menschen mit anderer Geschlechtsidentität fair?

» Homophobie: Wie queere Christen in der Regenbogenkirche Platz finden

Im Fall der EVP-Politikerin Lea Blattner hat sich gezeigt, dass in gewissen christlichen Gemeinschaften queere Menschen nicht erwünscht sind. Manche von ihnen wenden sich an die Seelsorge der methodistischen Regenbogenkirche in Zürich.

» LGBTIQ+ und katholische Identität. Eine empirische Studie

Was bedeutet es, zugleich gläubig, katholisch sowie schwul, lesbisch, bisexuell, trans oder queer zu sein? Wie gestalten Menschen diese beiden Identitäten? Tanja Grabovac hat es untersucht und das an einem besonderen Ort: Bosnien-Herzegowina.

» Unisex-Toiletten in Schulen spalten die Politik

Die Aussicht auf gemeinsame Toiletten für Jungen und Mädchen in Schulen spaltet sogar die Reihen der Regierungskoalition.

» In Zürich entsteht das erste queer-freundliche Alterszentrum

Im Espenhof sind 26 Alterswohnungen für Angehörige der LGBTIQ+-Gemeinschaft reserviert. Die Beteiligten sprachen von einem Herzensprojekt.

29. Januar 2026

» "Immer wieder grün und blau am ganzen Körper": Transfrau erzählt von Gewalt in der Familie

Samantha Louise Williams spricht über ihren Weg als Transfrau, über Schmerz, Mut und Intoleranz im Alltag. Sie erlebe Abneigung, besonders von Frauen.

» Journalistin über LQBTQI*-Rechte: "Queerfeindlichkeit ist ein politisches Machtmittel"

Im sogenannten postsowjetischen Raum ist Queerfeindlichkeit noch immer weit verbreitet. Norma Schneider kennt die Hintergründe.

» Was man auf gar keinen Fall in der Kabine erzählt

Offen queere Profiathleten sind bis heute eine große Ausnahme. Jetzt geht die Serie "Heated Rivalry" über eine Liebesbeziehung zweier Eishockeyprofis viral. Warum ist Homosexualität im Männersport und da vor allem im Fußball noch immer so ein Tabu?

