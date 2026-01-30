Ausgewählter Artikel:

» (03.02.2026) Limmattaler Zeitung

Schule Pfäffikon setzt Massnahmen nach Entlassung "angemessen" um

Ein Lehrer brachte seine Entlassung einst mit seiner Homosexualität in Verbindung. Nun liegt ein neuer Bericht zum Fall vor.

03. Februar 2026

» Es lebe die Unordnung der Geschlechter!

Trans Personen leben in Angst, denn ihre Existenz wird politisch instrumentalisiert. Wer nun schlussfolgert, dass trans sein lediglich eine Mode­erscheinung war, irrt gewaltig.

» Behörde feuert Angestellte wegen Nicht-Genderns

Erst Abmahnungen, dann Kündigung: Eine BSH-Mitarbeiterin wollte nicht gendern. Das Arbeitsgericht gab ihr Recht. Doch die Behörde wehrt sich jetzt in der nächsten Instanz.

» Neheimer Regenbogentreppe wiederholt mit Deutschlandfarben übermalt

Die Regenbogentreppe am Neheimer Busbahnhof war vor einiger Zeit von Schülerinnen und Schülern des Arnsberger Gymnasiums Laurentianum gestaltet worden  im Rahmen eines Projektes für Offenheit, Vielfalt und Toleranz. Am Wochenende hatten Unbekannte die bunte Treppe in schwarz-rot-gold übermalt.

» Christliche Kulturkrieger am Balkan im Kampf gegen Pluralismus und Säkularismus

Religiöse Nationalisten in Ost- und Südosteuropa versuchen, unterstützt von US-Organisationen, eine autoritäre Gesellschaft aufzubauen. In immer mehr Ländern gewinnen sie an Einfluss

» Nur noch Unisex-Toiletten in neuen Schulen in Luxemburg

Keine Trennung mehr nach Geschlechtern: Schultoiletten und Umkleiden sollen in Luxemburg für jedes Geschlecht nutzbar sein. So plant es das Bildungsministerium. Das führt nun zu einer Regierungskrise.

» So lief der erste Queer-Gottesdienst im westlichen Münsterland

Eine evangelische Gemeinde hat den ersten Queer-Gottesdienst im westlichen Münsterland organisiert. Und um Entschuldigung gebeten.

» Erstes Prinzessinnenpaar für Karnevalsverein in Klingenmünster

Prinzenpaare gehören zur Fastnacht dazu. Beim Karnevalverein Rot/Weiß Klingenmünster sitzt nun erstmalig ein Prinzessinnenpaar auf dem Thron: Bernadette Flory-Johner und Kathrin Flory. Ihre drei Söhne bilden das Dreigestirn.

02. Februar 2026

» "Auf die Vielfalt": René Hense und Swen Klotzsche neues Prinzenpaar in Warstein

Die beiden sind das erste gleichgeschlechtliche Prinzenpaar im Warsteiner Karneval und waren umjubelter Höhepunkt der Proklamation am Samstagabend.

» Karneval in Wassenberg: Queere Sitzung feiert Vielfalt und Humor

Die Burg Wassenberg wird erneut zur Bühne für die queere Karnevalssitzung "I laaf you": Travestiekünstlerinnen, Comedy und heimische Tanzgruppen schaffen ein vierstündiges Programm voller Glamour, Humor und klarer Haltung.

01. Februar 2026

» HIV-Outing eines Stuttgarters: "Ich dachte, ich würde nicht alt"  wie Gerd Breitfeld seit 1993 mit HIV lebt

Als Gerd Breitfeld 1993 seine HIV-Diagnose erhält, gilt sie als Todesurteil. Seine Geschichte erzählt von Angst, Schweigen, Hoffnung  und einem langen Weg aus dem Stigma.

» Trans sein ist Trend, Mode, hip? Von wegen  mit Julia Monro

Eine der stärksten Stimmen Deutschlands in der Trans-Community ist Julia Monro. Auf der Konferenz der "Unruhigen Hoffnung" hat sie mit Lilith darüber gesprochen, was ihre Unabhängigkeit sie selbst zu sein, sie in den vergangenen Jahren gekostet hat. Gleichzeitig hat die Unabhängigkeit Julia das Selbstbewusstsein gegeben, ihren eigenen Weg zu gehen und ein Vorbild für andere Transmenschen zu sein.

» Vier Transmenschen erzählen: Der lange Weg zum Frieden mit dem Körper

Immer mehr Betroffene in Deutschland wechseln das Geschlecht, manche per Operation. Vier Transmenschen erzählen, wie es ihnen mit ihrem alten und neuen Geschlecht ergeht.

» Tränen vorm Bürgeramt: "Hartz und herzlich"-Protagonist kann es kaum fassen  es passiert nach 27 Jahren

Tränen bei "Hartz und herzlich" in Rostock. Transmann Damian wagt einen Schritt, der für ihn alles verändert  und das nach 27 Jahren.

» Männerfreundschaften: Bloß keine falschen Signale senden

In Männerfreundschaften sind typische Pärchenaktivitäten tabu. Warum befreundete Männer ungern vom gleichen Teller essen oder gemeinsam Liebesfilme gucken.

31. Januar 2026

» Regenbogenfahne in Dresden zerstört: Mann soll Geldstrafe blechen

Weil er eine Regenbogenfahne auf dem Balkon der Hochschule für Bildende Künste in Dresden zerstört haben soll, droht einem Mann nun eine Geldstrafe.

» Hasskampagne gegen queere Stadtratskandidat*in in Dinkelsbühl

Vergangene Woche wurde Yasmin Hübel für Die Linke im Dinkelsbühler Stadtrat vorgestellt: mit Regenbogenshirt und dem Hinweis, queer zu sein. Sofort begann eine Serie von Hass-Postings mit KI-generierten Videos im Netz, offensichtlich auch von rechts.

» Homophobe Farb-Attacke in Ganderkesee bleibt ungesühnt  Spuren werden beseitigt

Eine queerfeindliche Farb-Attacke bleibt in Ganderkesee ohne Folgen für die Täterschaft. Mit einer in Regenbogenfarben beklebten Treppe wollte die Gemeinde eigentlich den Handel fördern  das ging schief.

» Es geht um Respekt, nicht um Umfang

Die zentrale Frage im schulischen Umgang mit LGBT-Themen ist nicht die nach dem Umfang, sondern die nach der Qualität der Wertevermittlung, meint Gastautorin Barbara Agostino.

30. Januar 2026

» Kommunalwahlen in Bayern  Hass-Welle gegen Linken-Kandidatin: KI-Fake kursiert

In den sozialen Netzwerken wird eine Kommunalpolitikerin der Linken aus Dinkelsbühl in Mittelfranken mit Beleidigungen und Hass überzogen. Neben Beiträgen mit einem Foto der Frau kursiert auch ein Video, auf dem sie knapp bekleidet zu tanzen scheint. Es wirkt, als handele es sich um eine Bildschirmaufnahme und als sei das Video ursprünglich auf dem örtlichen Facebook-Profil ihrer Partei veröffentlicht worden. Die Deutsche Presse-Agentur verzichtet darauf, das Video zu verlinken.