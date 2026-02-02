Ausgewählter Artikel:

» (04.02.2026) Rheinische Post

Orden der KG Regenbogen rührte Süssmuth kurz vor ihrem Tod

Die Düsseldorfer KG Regenbogen feiert in dieser Session unter dem Motto "Superhelden der Vielfalt" und ehrt sechs Persönlichkeiten mit einem eigenen Orden. Darunter ist Ex-Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Zur persönlichen Übergabe kam es nicht mehr. Süssmuth starb am 1. Februar.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. Februar 2026

» "Die Schulzeit war für mich lebensgefährlich": Homophobie ist kein abgeschlossenes Kapitel

In Rankings gehört Deutschland zu den queerfreundlichsten Ländern Europas. Doch Gleichbehandlung auf dem Papier hat nichts mit der Realität zu tun.

» Wie harte Männer sanft werden

Die queere Liebesgeschichte "Heated Rivalry" über zwei Eishockey-Spieler sorgt für einen Hype. In der TV-Serie geht es um wichtige Themen, doch einiges sieht Psychotherapeut Christian Höller kritisch.

» Nach Streit um Bi-Flagge: So oft soll eine Regenbogenfahne künftig am Flensburger Rathaus wehen

Flensburg ersetzt die Regenbogenflagge am Rathaus durch die Progressive-Pride-Flagge.. Die Bi-Pride-Flagge kommt nicht zurück.

» Hasskriminalität: Wie geht der Staat damit um?

Die Zahl der Ermittlungsverfahren bei Fällen mutmaßlicher Hasskriminalität ist stark angestiegen  doch die meisten werden eingestellt. Einige Statistiken dazu veröffentlichte ein Bundesamt erst nach Recherchen des NDR.

» Gewalt in lesbischen Beziehungen: "Das Archiv der Träume" wird entstaubt

Ein Theaterstück im Berliner Ensemble bringt Gewalt in lesbischen Beziehungen auf die Bühne  und zeigt, wie sehr das Thema tabuisiert wird.

» Zwei Männer stehen wegen Raub an Gay-Treffen vor Gericht Bülach

Ein 23-Jähriger und ein 29-Jähriger müssen sich heute Mittwoch vor dem Bezirksgericht Bülach verantworten. Sie sollen mehrere homosexuelle Männer unter falschem Vorwand getroffen und ausgeraubt haben.

» Flinta-Toilette  Laute Debatte um ein stilles Örtchen

Es gibt eine Flinta-Toilette im Büro und plötzlich wird über Sicherheit, Sichtbarkeit und Cis-Männlichkeit diskutiert. Warum ein kleiner Raum bei einigen Menschen für solch große Empörung sorgt.

» Das Queer-Referat der Uni Bonn im Interview

Brauchst du Unterstützung rund um Coming-out oder Trans-Counselling? Vielleicht magst du nur ein paar queere Events im Monat besuchen, bei denen du dich mit gleichgesinnten Menschen austauschen kannst. Dafür ist das Queer-Referat der Uni Bonn da! Annika vom Queer Referat war bei Masha Radenovic und Maso Günther im Interview, um einen Ausblick auf das Jahr 2026 zu geben. Infos zu allen Beratungen und Events, an denen du teilnehmen kannst, findest du im Interview!

» Neuer Verein will den Christopher Street Day nach Bruck bringen

Der CSD soll bis August stattfinden. Rund 200 Teilnehmer werden erwartet. Der Verein gründet sich im Februar.

» Isabel Spigarelli als "Role Model" ausgezeichnet

Queere Menschen sichtbar machen  das ist das Ziel der "European Pride Business Network LGBTQIA+ & Allies Role Models Awards", die dieses Jahr zum ersten Mal auch in Luxemburg stattfanden.

03. Februar 2026

» Es lebe die Unordnung der Geschlechter!

Trans Personen leben in Angst, denn ihre Existenz wird politisch instrumentalisiert. Wer nun schlussfolgert, dass trans sein lediglich eine Mode­erscheinung war, irrt gewaltig.

» Behörde feuert Angestellte wegen Nicht-Genderns

Erst Abmahnungen, dann Kündigung: Eine BSH-Mitarbeiterin wollte nicht gendern. Das Arbeitsgericht gab ihr Recht. Doch die Behörde wehrt sich jetzt in der nächsten Instanz.

» Neheimer Regenbogentreppe wiederholt mit Deutschlandfarben übermalt

Die Regenbogentreppe am Neheimer Busbahnhof war vor einiger Zeit von Schülerinnen und Schülern des Arnsberger Gymnasiums Laurentianum gestaltet worden  im Rahmen eines Projektes für Offenheit, Vielfalt und Toleranz. Am Wochenende hatten Unbekannte die bunte Treppe in schwarz-rot-gold übermalt.

» Christliche Kulturkrieger am Balkan im Kampf gegen Pluralismus und Säkularismus

Religiöse Nationalisten in Ost- und Südosteuropa versuchen, unterstützt von US-Organisationen, eine autoritäre Gesellschaft aufzubauen. In immer mehr Ländern gewinnen sie an Einfluss

» Nur noch Unisex-Toiletten in neuen Schulen in Luxemburg

Keine Trennung mehr nach Geschlechtern: Schultoiletten und Umkleiden sollen in Luxemburg für jedes Geschlecht nutzbar sein. So plant es das Bildungsministerium. Das führt nun zu einer Regierungskrise.

» Schule Pfäffikon setzt Massnahmen nach Entlassung "angemessen" um

Ein Lehrer brachte seine Entlassung einst mit seiner Homosexualität in Verbindung. Nun liegt ein neuer Bericht zum Fall vor.

» So lief der erste Queer-Gottesdienst im westlichen Münsterland

Eine evangelische Gemeinde hat den ersten Queer-Gottesdienst im westlichen Münsterland organisiert. Und um Entschuldigung gebeten.

» Erstes Prinzessinnenpaar für Karnevalsverein in Klingenmünster

Prinzenpaare gehören zur Fastnacht dazu. Beim Karnevalverein Rot/Weiß Klingenmünster sitzt nun erstmalig ein Prinzessinnenpaar auf dem Thron: Bernadette Flory-Johner und Kathrin Flory. Ihre drei Söhne bilden das Dreigestirn.

02. Februar 2026

» "Auf die Vielfalt": René Hense und Swen Klotzsche neues Prinzenpaar in Warstein

Die beiden sind das erste gleichgeschlechtliche Prinzenpaar im Warsteiner Karneval und waren umjubelter Höhepunkt der Proklamation am Samstagabend.