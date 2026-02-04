Ausgewählter Artikel:

» (05.02.2026) katholisch.de

Sexuelle Vielfalt an Schulen: Debatte um DBK-Papier  Bormann kritisiert Sautermeister

Die Diskussion über das DBK-Papier zu sexueller Vielfalt an Schulen geht weiter: Der Moraltheologe Bormann widerspricht seinem Fachkollegen Sautermeister scharf  und sieht "Transaktivismus auf katholisch".

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Februar 2026

» Borja Iglesias Kampf gegen Rassismus und Homophobie: Einer mit Haltung

Borja Iglesias ist nicht nur einer der besten Stürmer der spanischen Liga. Nebenher kämpft er gegen Homophobie und Rassismus. Das kommt nicht bei allen gut an.

» Strafprozess in Köln: Angriff auf lesbische Frauen vor CSD? Gericht hat eine andere Meinung

Der Fall drehte sich um ein Geschehen in der Schaafenstraße, kurz vor dem CSD im Jahr 2022.

» Queeres Leben in Berlin: Viel Regenbogen, wenig queerer Kiez

Der U-Bahnhof Nollendorfplatz soll nun den Zusatz "Regenbogenkiez" bekommen. Doch das Viertel wirkt eher wie eine vergangene Legende.

» Arbeit des Sonntags-Club gesichert: "Das Kämpfen hat sich gelohnt"

Erst hieß es, der queere Sonntags-Club müsse erhebliche Kürzungen hinnehmen. Nach Protesten aber wurden Fördermittel umgeschichtet, sagt Nicole Otte.

» Unser Fenster nach Russland: Wie Telegram-Propaganda die Menschen lenken soll

Novaya Gazeta Europe hat Millionen Beiträge russischer Pro-Kreml-Kanäle ausgewertet. Sie zeigt, wie Stimmung unter anderem gegen Migranten gemacht wird.

» Haben Transfrauen einen Vorteil im Sport?

Einer neuen Metaanalyse zufolge ist die körperliche Fitness von Transgenderfrauen vergleichbar bei Frauen, die mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen zur Welt kamen. Doch die Datenlage ist schwierig

» Sexuelle Vielfalt an Schulen: Debatte um DBK-Papier  Bormann kritisiert Sautermeister

Die Diskussion über das DBK-Papier zu sexueller Vielfalt an Schulen geht weiter: Der Moraltheologe Bormann widerspricht seinem Fachkollegen Sautermeister scharf  und sieht "Transaktivismus auf katholisch".

» Russlandexperte Gerhard Mangott über Hass, Outing und seinen Partner

Der Politologe zeigt im ORF-Talk "Hinter den Schlagzeilen" mit Patrick Budgen erstmals seinen Lebenspartner.

» Gendern allein ändert Verhalten nicht

Verwenden wir andere Worte, dann verändert sich auch unser Verhalten: Das ist die Hoffnung des Genderns. Dass eine gendergerechte Sprache zumindest kurzfristig nichts an der Praxis ändert, zeigen neue Experimente. Als Teil eines "Werkzeugkastens" für mehr Gerechtigkeit sei sie dennoch wertvoll, meint eine Expertin.

» Diversitätsprogramme: US-Behörde ermittelt gegen Nike wegen angeblicher Diskriminierung

Die US-Antidiskriminierungsbehörde EEOC ermittelt gegen Nike. Dem Sportartikelkonzern wird vorgeworfen, mit Diversitätsmaßnahmen weiße Mitarbeiter zu benachteiligen.

» Angebote zur Geschlechtsanpassung: Zürich will Wartelisten für Transmenschen drastisch verkürzen

Der Gemeinderat fordert mehr medizinische Angebote für Transmenschen. Psychiater David Garcia Nuñez nennt es «beschämend», dass Betroffene dazu nach Basel fahren müssen.

» Rücktritt wegen Homofeindlichkeit: Nach Hass gegen Lea Blattner  EVP Schweiz zieht externe Personen bei

Nachdem die Co-Präsidentin der Jungen EVP Schweiz bekannt gab, dass sie ihre Ämter niederlegt, kommuniziert die EVP jetzt, wie sie den Hass aufarbeiten will.

» Neue Zahlen: Queere melden deutlich mehr Belästigung

Es liegen neue Erkenntnisse aus einem anonymen Meldeportal vor. Sie zeigen, dass besonders Meldungen von Belästigung wegen der sexuellen Orientierung

04. Februar 2026

» "Die Schulzeit war für mich lebensgefährlich": Homophobie ist kein abgeschlossenes Kapitel

In Rankings gehört Deutschland zu den queerfreundlichsten Ländern Europas. Doch Gleichbehandlung auf dem Papier hat nichts mit der Realität zu tun.

» Wie harte Männer sanft werden

Die queere Liebesgeschichte "Heated Rivalry" über zwei Eishockey-Spieler sorgt für einen Hype. In der TV-Serie geht es um wichtige Themen, doch einiges sieht Psychotherapeut Christian Höller kritisch.

» Nach Streit um Bi-Flagge: So oft soll eine Regenbogenfahne künftig am Flensburger Rathaus wehen

Flensburg ersetzt die Regenbogenflagge am Rathaus durch die Progressive-Pride-Flagge.. Die Bi-Pride-Flagge kommt nicht zurück.

» Hasskriminalität: Wie geht der Staat damit um?

Die Zahl der Ermittlungsverfahren bei Fällen mutmaßlicher Hasskriminalität ist stark angestiegen  doch die meisten werden eingestellt. Einige Statistiken dazu veröffentlichte ein Bundesamt erst nach Recherchen des NDR.

» Gewalt in lesbischen Beziehungen: "Das Archiv der Träume" wird entstaubt

Ein Theaterstück im Berliner Ensemble bringt Gewalt in lesbischen Beziehungen auf die Bühne  und zeigt, wie sehr das Thema tabuisiert wird.

» Zwei Männer stehen wegen Raub an Gay-Treffen vor Gericht Bülach

Ein 23-Jähriger und ein 29-Jähriger müssen sich heute Mittwoch vor dem Bezirksgericht Bülach verantworten. Sie sollen mehrere homosexuelle Männer unter falschem Vorwand getroffen und ausgeraubt haben.

» Orden der KG Regenbogen rührte Süssmuth kurz vor ihrem Tod

Die Düsseldorfer KG Regenbogen feiert in dieser Session unter dem Motto "Superhelden der Vielfalt" und ehrt sechs Persönlichkeiten mit einem eigenen Orden. Darunter ist Ex-Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Zur persönlichen Übergabe kam es nicht mehr. Süssmuth starb am 1. Februar.