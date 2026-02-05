Ausgewählter Artikel:

Gay Romance & Co.: Warum schwule Literatur zunehmend verflacht

Die Schilderung einer anderen Lebensrealität weicht der Bedürfnisbefriedigung eines Hypes: Heute lesen vor allem junge Frauen schwule Bücher. Vom Verblassen der Homosexuellenliteratur.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Februar 2026

» Queer, feministisch und sogar etwas Nacktheit  die Art Basel erprobt am Persischen Golf die Kunstfreiheit

Diese Woche findet in Doha die erste Ausgabe der Art Basel Qatar statt. Mit der neuen Kunstmesse setzt das Emirat auf Soft Power.

» Ich bin nach Kanada ausgewandert: Meine Gründe dafür  und meine Ratschläge für alle, die darüber nachdenken

Ein Trans-Paar zog mit ihrem Sohn nach Kanada. Der Grafikdesigner erzählt, welche Schritte beim Umzug halfen  und was er heute anders machen würde.

» Die Mutter der Schwulen

Laura Halding-Hoppenheit ist mit 84 Jahren noch Stadträtin in Stuttgart. Vor allem aber betreibt sie dort den "Kings Club", einen der ältesten Schwulenclubs Deutschlands. Über eine Frau, die sich von nichts aufhalten lässt. Erst recht nicht von einem Backlash.

» "Indem ich ich selbst bin, indem ich meine Arbeit gut mache, zeige ich, dass jeder willkommen ist"  Huw Ware über seine Erfahrungen als homosexueller Mann in der Dartswelt

Huw Ware schrieb 2025 Geschichte, als er als erster offen homosexueller Mann ein WM-Finale im Darts leitete. Der Engländer stand im Rampenlicht während der Partie zwischen Luke Littler und Michael van Gerwen und nutzte seine Sichtbarkeit, um eine wichtige Botschaft zu senden: Darts ist für alle.

» "Habe mich verloren gefühlt!" JJ startet den Song Contest Countdown

JJ 12 Points! Am Freitag liefert unser Song Contest-Winner den neuen Hit "Shapeshifter". Gut möglich, dass er damit beim ESC in Wien auftritt.

» ESC-Gewinnerin Conchita Wurst kündigt Auftritt auf Kreuzfahrtschiff an

Tom Neuwirth, bekannt als Conchita Wurst, teilte seinen Rückzug vom Eurovision Song Contest mit. Jetzt verrät er, woran er als nächstes arbeiten wird.

» Carsten Wendler ist Vorsitzender der LSU Münsterland

Carsten Wendler, Fraktionsvorsitzender der Velener CDU, ist jetzt zum Vorsitzenden des neu gegründeten Bezirksverbandes Münsterland der LSU Nordrhein-Westfalen gewählt. Die LSU ist Interessenvertretung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transidenten und Intergeschlechtlichen in CDU und CSU und setzt sich für Gleichberechtigung und Vielfalt ein.

» 7 Grafiken, die zeigen, wie es LGBTIQ+-Personen in der Schweiz geht

Wie lebt es sich als queere Person in der Schweiz? Eine Studie gibt Aufschluss über Diskriminierung, Coming-outs und Selbstverletzungen.

» Die queere Community in der Schweiz fürchtet einen Backlash

Die Kampagne gegen die LGBTIQ+-Community in den USA bleibt in der Schweiz nicht folgenlos, wie ein neuer Bericht zeigt.

05. Februar 2026

» Borja Iglesias Kampf gegen Rassismus und Homophobie: Einer mit Haltung

Borja Iglesias ist nicht nur einer der besten Stürmer der spanischen Liga. Nebenher kämpft er gegen Homophobie und Rassismus. Das kommt nicht bei allen gut an.

» Strafprozess in Köln: Angriff auf lesbische Frauen vor CSD? Gericht hat eine andere Meinung

Der Fall drehte sich um ein Geschehen in der Schaafenstraße, kurz vor dem CSD im Jahr 2022.

» Queeres Leben in Berlin: Viel Regenbogen, wenig queerer Kiez

Der U-Bahnhof Nollendorfplatz soll nun den Zusatz "Regenbogenkiez" bekommen. Doch das Viertel wirkt eher wie eine vergangene Legende.

» Arbeit des Sonntags-Club gesichert: "Das Kämpfen hat sich gelohnt"

Erst hieß es, der queere Sonntags-Club müsse erhebliche Kürzungen hinnehmen. Nach Protesten aber wurden Fördermittel umgeschichtet, sagt Nicole Otte.

» Unser Fenster nach Russland: Wie Telegram-Propaganda die Menschen lenken soll

Novaya Gazeta Europe hat Millionen Beiträge russischer Pro-Kreml-Kanäle ausgewertet. Sie zeigt, wie Stimmung unter anderem gegen Migranten gemacht wird.

» Haben Transfrauen einen Vorteil im Sport?

Einer neuen Metaanalyse zufolge ist die körperliche Fitness von Transgenderfrauen vergleichbar bei Frauen, die mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen zur Welt kamen. Doch die Datenlage ist schwierig

» Sexuelle Vielfalt an Schulen: Debatte um DBK-Papier  Bormann kritisiert Sautermeister

Die Diskussion über das DBK-Papier zu sexueller Vielfalt an Schulen geht weiter: Der Moraltheologe Bormann widerspricht seinem Fachkollegen Sautermeister scharf  und sieht "Transaktivismus auf katholisch".

» Russlandexperte Gerhard Mangott über Hass, Outing und seinen Partner

Der Politologe zeigt im ORF-Talk "Hinter den Schlagzeilen" mit Patrick Budgen erstmals seinen Lebenspartner.

» Gendern allein ändert Verhalten nicht

Verwenden wir andere Worte, dann verändert sich auch unser Verhalten: Das ist die Hoffnung des Genderns. Dass eine gendergerechte Sprache zumindest kurzfristig nichts an der Praxis ändert, zeigen neue Experimente. Als Teil eines "Werkzeugkastens" für mehr Gerechtigkeit sei sie dennoch wertvoll, meint eine Expertin.

» Diversitätsprogramme: US-Behörde ermittelt gegen Nike wegen angeblicher Diskriminierung

Die US-Antidiskriminierungsbehörde EEOC ermittelt gegen Nike. Dem Sportartikelkonzern wird vorgeworfen, mit Diversitätsmaßnahmen weiße Mitarbeiter zu benachteiligen.