Queere Sichtbarkeit in Streaming-Formaten

Streaming-Formate haben die Sichtbarkeit queerer Figuren verändert und auch erweitert  doch diese Entwicklungen verlaufen nicht linear und sind vielgestaltig.

07. Februar 2026

» Frauen-Fitnessstudio lehnt trans* Frau ab: "Ich bettele nicht um Erlaubnis"

Zwei Wochen lang trainiert Avelo ungestört im Frauen-Fitnessstudio, bis sie offenlegt, dass sie trans* ist.

» Warum wir von der queeren Eishockey-Serie "Heated Rivalry" so besessen sind

Wir haben "Heated Rivalry" gesehen und kommen in diesem "Serienreif-Spezial" aus dem Schwärmen über diese großartige Serie nicht heraus

» Wie "Heated Rivalry" einen Verlag in Thüringen auf den Kopf stellt

Jeannette Bauroth verlegt Bücher, die niemand sonst verlegen will. Dank einer TV-Serie hat sie plötzlich eins, das alle wollen. Eine reale Underdog-Story. Mit Happy End?

» Schauspieler Ian McKellen hält Shakespeare-Monolog gegen Trump

Sir Ian McKellen ist für eindrucksvolle Filmrollen bekannt. Nun hat er in Stephen Colberts "Late Show" gezeigt, was er von der aktuellen US-Politik hält  mithilfe eines 400 Jahre alten Theatermonologs.

» NS-Fähnchen kontra Queer-Fähnchen - illegale Verwendung von Nazi-Symbolen oder erlaubte Kritik?

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das haben die Facebook-Betreiber erkannt - und eine problematische Bildmontage angezeigt. Im Berufungsprozess gab es dazu eine Verurteilung.

» Trans Aktivistin in Benin: "Tagsüber zeigen sie mit dem Finger auf uns, nachts kommen sie zu uns"

Aktivistin Adisa Adamou über gesellschaftliche Doppelmoral in Westafrika, Gewalt und ein Leben ohne rechtlichen Schutz. Ein Interview.

» MAGA übernimmt TikTok und Meta löscht queere Accounts

Auf Metas Plattformen wie Facebook und Instagram wird immer wieder zensiert  so der Vorwurf von Bündnissen wie zB "my voice my choice" die sich für sichere Abtreibung einsetzen. Und auch immer mehr Kollektive, Veranstalter und Musiker:innen berichten, dass ihre Instagram Profile gelöscht werden, weil sie queere Veranstaltungen ankündigen  und dann ihre Reichweite plötzlich rapide sinke. Kollektive wie "Gegen" aus Berlin erklären sich das mit dem Meta-Algorithmus. Eigentlich, so betont Meta Chef Mark Zuckerberg immer wieder, soll ja Meinungsfreiheit auf seinen Plattformen gelten. Wie passt das zusammen? Sandra Limoncini hat recherchiert:

» Erzbischof: Gottes Gegenwart schließt LGBTQ-Katholiken ein

Keine Ausgrenzung, sondern Gemeinschaft und Versöhnung: Der Erzbischof von Malta, Charles Scicluna, wirbt für ein Glaubensverständnis, das auch LGBTQ-Katholiken einschließt und innere Zerrissenheit ernst nimmt.

» HIV-Prävention: PrEP-Nutzung seit der Kostenübernahme deutlich angestiegen

Seit die HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP) 2019 von den gesetzlichen Krankenversicherungen erstattet wird, stieg die Zahl der Nutzenden in Deutschland deutlich an. Dies geht aus der aktuellen PrEP-Surv-Studie hervor.

» "Pizza Orlando": Wenn eine queere Chat-Liebe zur Literatur wird

In Clara Umbachs autobiografisch angehauchtem Roman "Pizza Orlando" tauschen sich die Protagonnistinnen Nina und Clara aus über Liebe, Sex, das Sterben und was der Alltag sonst noch bietet.

» "Heated Rivalry"-Showrunner Jacob Tierney: "Ohne Sex hätte ich diese Geschichte nicht erzählen können und wollen"

Showrunner Jacob Tierney über den überraschenden Erfolg der queeren Hockey-Serie "Heated Rivalry"

» "Heated Rivalry": Kann eine Serie um queere Eishockeyspieler Vorurteile auflösen?

Sie sind attraktiv, Eishockey-Stars  und queer. Die Serie "Heated Rivalry" zeigt eine schöne Fiktion. Aber wie ist die Wirklichkeit?

» Neues queeres Theaterfestival in Düsseldorf

Drag-Shows, Gastspiele, Performance: In Köln gehörte "Britney X" seit Jahren fest zu Kulturszene, im Mai kommt das queer-feministische Theaterfestival nun als "Queer Art meets Britney X" im Rahmen einer Kooperation ans Düsseldorfer Schauspielhaus.

» "Die Tenniswelt ist parat für schwule Spieler"

Tennistalent Mika Brunold betritt beim kapitalen Duell mit Tunesien erstmals die Davis-Cup-Bühne  und spricht offen über die Reaktionen auf sein kürzliches Outing. S.a.: Schweizer Tennisprofi Mika Brunold outet sich als schwul (01.12.2025)

06. Februar 2026

» Queer, feministisch und sogar etwas Nacktheit  die Art Basel erprobt am Persischen Golf die Kunstfreiheit

Diese Woche findet in Doha die erste Ausgabe der Art Basel Qatar statt. Mit der neuen Kunstmesse setzt das Emirat auf Soft Power.

» Ich bin nach Kanada ausgewandert: Meine Gründe dafür  und meine Ratschläge für alle, die darüber nachdenken

Ein Trans-Paar zog mit ihrem Sohn nach Kanada. Der Grafikdesigner erzählt, welche Schritte beim Umzug halfen  und was er heute anders machen würde.

» Die Mutter der Schwulen

Laura Halding-Hoppenheit ist mit 84 Jahren noch Stadträtin in Stuttgart. Vor allem aber betreibt sie dort den "Kings Club", einen der ältesten Schwulenclubs Deutschlands. Über eine Frau, die sich von nichts aufhalten lässt. Erst recht nicht von einem Backlash.

» "Indem ich ich selbst bin, indem ich meine Arbeit gut mache, zeige ich, dass jeder willkommen ist"  Huw Ware über seine Erfahrungen als homosexueller Mann in der Dartswelt

Huw Ware schrieb 2025 Geschichte, als er als erster offen homosexueller Mann ein WM-Finale im Darts leitete. Der Engländer stand im Rampenlicht während der Partie zwischen Luke Littler und Michael van Gerwen und nutzte seine Sichtbarkeit, um eine wichtige Botschaft zu senden: Darts ist für alle.

» Gay Romance & Co.: Warum schwule Literatur zunehmend verflacht

Die Schilderung einer anderen Lebensrealität weicht der Bedürfnisbefriedigung eines Hypes: Heute lesen vor allem junge Frauen schwule Bücher. Vom Verblassen der Homosexuellenliteratur.

