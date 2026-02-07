Ausgewählter Artikel:

...wenn du liebst. Und liebst. Und liebst.

Die Liebe zwischen Clara und Nina im Roman "Pizza Orlando" von Clara Umbach ist eine unfassbar große Liebe. Und doch eine Liebe, die nicht funktioniert.

09. Februar 2026

» Zu viel Böses ist männlich: Der Tod, ein bitteres Lebenselixier

All die scheinbar großen Männer  am Ende werden auch sie nur abkratzen, weiß unser Kolumnist. Was also haben wir zu verlieren?

» "The Realest You": Drag-Doku aus Hamm soll auf große Festivals

Das Hammer Filmteam hat 18 Monate an der Drag-Doku gearbeitet. Jetzt hoffen sie auf die Zusage vom Sheffield DocFest im Juni.

08. Februar 2026

» "Wer meint, es gehe nur um queere Rechte, wird eines Tages merken, dass es um uns alle geht"

Vom Stonewall-Aufstand bis zur Ehe für alle machte die LGBTQIA+-Bewegung in den USA enorme Fortschritte. Nun schränkt Donald Trump ihre Rechte wieder ein.

» Urteil im Fall Maja T. in Ungarn: Unrecht im Recht

Der Fall Maja T. wirft die Frage auf, wie wir uns als Gesellschaft gegen Autoritarismus und Rechtsextreme an der Macht wehren können.

» Warum schwule und heterosexuelle Sportler "Heated Rivalry" entgegenfiebern

Zwei Männer, die mehr als nur das Eishockey-Spielfeld teilen: Eine neue Serie rund um schwule Athleten sorgt derzeit für Schlagzeilen. Hat der Hype auch Luxemburg erreicht?

07. Februar 2026

» Frauen-Fitnessstudio lehnt trans* Frau ab: "Ich bettele nicht um Erlaubnis"

Zwei Wochen lang trainiert Avelo ungestört im Frauen-Fitnessstudio, bis sie offenlegt, dass sie trans* ist.

» Warum wir von der queeren Eishockey-Serie "Heated Rivalry" so besessen sind

Wir haben "Heated Rivalry" gesehen und kommen in diesem "Serienreif-Spezial" aus dem Schwärmen über diese großartige Serie nicht heraus

» Wie "Heated Rivalry" einen Verlag in Thüringen auf den Kopf stellt

Jeannette Bauroth verlegt Bücher, die niemand sonst verlegen will. Dank einer TV-Serie hat sie plötzlich eins, das alle wollen. Eine reale Underdog-Story. Mit Happy End?

» Schauspieler Ian McKellen hält Shakespeare-Monolog gegen Trump

Sir Ian McKellen ist für eindrucksvolle Filmrollen bekannt. Nun hat er in Stephen Colberts "Late Show" gezeigt, was er von der aktuellen US-Politik hält  mithilfe eines 400 Jahre alten Theatermonologs.

» NS-Fähnchen kontra Queer-Fähnchen - illegale Verwendung von Nazi-Symbolen oder erlaubte Kritik?

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das haben die Facebook-Betreiber erkannt - und eine problematische Bildmontage angezeigt. Im Berufungsprozess gab es dazu eine Verurteilung.

» Queere Sichtbarkeit in Streaming-Formaten

Streaming-Formate haben die Sichtbarkeit queerer Figuren verändert und auch erweitert  doch diese Entwicklungen verlaufen nicht linear und sind vielgestaltig.

» Trans Aktivistin in Benin: "Tagsüber zeigen sie mit dem Finger auf uns, nachts kommen sie zu uns"

Aktivistin Adisa Adamou über gesellschaftliche Doppelmoral in Westafrika, Gewalt und ein Leben ohne rechtlichen Schutz. Ein Interview.

» MAGA übernimmt TikTok und Meta löscht queere Accounts

Auf Metas Plattformen wie Facebook und Instagram wird immer wieder zensiert  so der Vorwurf von Bündnissen wie zB "my voice my choice" die sich für sichere Abtreibung einsetzen. Und auch immer mehr Kollektive, Veranstalter und Musiker:innen berichten, dass ihre Instagram Profile gelöscht werden, weil sie queere Veranstaltungen ankündigen  und dann ihre Reichweite plötzlich rapide sinke. Kollektive wie "Gegen" aus Berlin erklären sich das mit dem Meta-Algorithmus. Eigentlich, so betont Meta Chef Mark Zuckerberg immer wieder, soll ja Meinungsfreiheit auf seinen Plattformen gelten. Wie passt das zusammen? Sandra Limoncini hat recherchiert:

» Erzbischof: Gottes Gegenwart schließt LGBTQ-Katholiken ein

Keine Ausgrenzung, sondern Gemeinschaft und Versöhnung: Der Erzbischof von Malta, Charles Scicluna, wirbt für ein Glaubensverständnis, das auch LGBTQ-Katholiken einschließt und innere Zerrissenheit ernst nimmt.

» HIV-Prävention: PrEP-Nutzung seit der Kostenübernahme deutlich angestiegen

Seit die HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP) 2019 von den gesetzlichen Krankenversicherungen erstattet wird, stieg die Zahl der Nutzenden in Deutschland deutlich an. Dies geht aus der aktuellen PrEP-Surv-Studie hervor.

» "Pizza Orlando": Wenn eine queere Chat-Liebe zur Literatur wird

In Clara Umbachs autobiografisch angehauchtem Roman "Pizza Orlando" tauschen sich die Protagonnistinnen Nina und Clara aus über Liebe, Sex, das Sterben und was der Alltag sonst noch bietet.

» "Heated Rivalry"-Showrunner Jacob Tierney: "Ohne Sex hätte ich diese Geschichte nicht erzählen können und wollen"

Showrunner Jacob Tierney über den überraschenden Erfolg der queeren Hockey-Serie "Heated Rivalry"

» "Heated Rivalry": Kann eine Serie um queere Eishockeyspieler Vorurteile auflösen?

Sie sind attraktiv, Eishockey-Stars  und queer. Die Serie "Heated Rivalry" zeigt eine schöne Fiktion. Aber wie ist die Wirklichkeit?

» Neues queeres Theaterfestival in Düsseldorf

Drag-Shows, Gastspiele, Performance: In Köln gehörte "Britney X" seit Jahren fest zu Kulturszene, im Mai kommt das queer-feministische Theaterfestival nun als "Queer Art meets Britney X" im Rahmen einer Kooperation ans Düsseldorfer Schauspielhaus.