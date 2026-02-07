Ausgewählter Artikel:

» (10.02.2026) derStandard.at

Meloni greift Linke an nach Drohungen gegen Komiker mit Rechtsdrall

Andrea Pucci sagte für das Musikfestival San Remo ab

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Februar 2026

» Gay AF: Schwule Serien wie "Heated Rivalry"

Gay, hot & spicy: Das sind die besten schwulen Serien mit heißen Sexszenen und Tiefgang, die Sie nach "Heated Rivalry" wegsuchten können.

» All the Things He Said

In "Heated Rivalry" steht die Liebe zweier ungeouteter Eishockeyspieler im Mittelpunkt. Warum begeistern sich Menschen weltweit so sehr für die Serie? Unser Autor hat nachgeschaut und sich Gedanken gemacht

» Selbstbestimmungsgesetz in Baden-Württemberg: "Die automatische Datenweitergabe ist ein Skandal"

Eigentlich sollte das Selbstbestimmungsgesetz Menschen zur geschlechtlichen Selbstbestimmung verhelfen. Doch in Baden-Württemberg sollen ihre Daten nun an die Polizei übermittelt werden. Die Begründung dafür ist nicht neu.

» Am 17. Mai: Stadt hisst Flagge als Symbol für Vielfalt und Toleranz

Die Stadt Bad Dürkheim hisst jährlich am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Inter- und Transphobie (Idahobit), die sogenannte Progress-Pride-Flagge am Rathaus. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Regenbogen-Flagge, die Toleranz symbolisiert. Der Stadtrat stimmte einem entsprechenden Antrag der Grünen einstimmig zu.

» Premiere für Pride Parade in Wels: "Wir wollen die gleichen Rechte"

In Linz, Steyr, Bad Ischl und auch Ried gab es bereits Pride Paraden. Am Samstag, 16. Mai, ist jetzt auch die Stadt Wels an der Reihe. Eine Gruppe von 20 engagierten Menschen aus der queeren Szene organisiert die Veranstaltung. Nach der Parade mit Start im Volksgarten geht es durch das Zentrum zum Alten Schlachthof, wo ein Fest mit Infoständen, Bühnenprogramm und Public Viewing des ESC-Finales wartet.

» "Rent"-Ensemble sammelt mehr als 5300 Euro für Checkpoint Queer

Das Ensemble des Musicals "Rent" hat im Theater Lüneburg eine erfolgreiche Spendenaktion für den guten Zweck durchgeführt. Gemeinsam mit dem Publikum kamen mehr als 5.300 Euro für Checkpoint Queer e. V. zusammen. Die Spende wurde am vergangenen Samstag feierlich überreicht.

10. Februar 2026

» Queeres Leben in KW: Ist es schwer für Schwule, die große Liebe zu finden?

Hand aufs Herz: Die Mitglieder des Gay-Stammtischs von Königs Wusterhausen stellen sich intimen Fragen über ihr Liebesleben, Familienplanung und das Älterwerden.

» Seiner Zeit voraus: Vor 100 Jahren wurde John Schlesinger geboren

Regisseur John Schlesinger lebte seine Homosexualität offen und rührte mit seinen Filmen früh an gesellschaftliche Tabus, etwa mit dem Oscar-prämierten "Asphalt Cowboy". An die atmosphärische Dichte seiner Werke knüpfen Filmemacher noch heute an:

» Queere Senioren und Seniorinnen im Pflegeheim

Das Julie Roger Haus in Frankfurt ist für seinen offenen Umgang mit queeren Senioren und Seniorinnen zertifiziert. Das Programm ist vielfältig: Dragqueen Shows, Fastnacht, CSD Besuche und sogar ein Striptease Event.

» Gender-Wahn wegen "Lehrperson"? Es ist komplizierter!

"Lehrperson" gilt vielen als Paradebeispiel für Gender-Wahn und ideologischen Sprachumbau. Doch der umstrittene Begriff ist viel älter, als heute behauptet wird  und wurde ursprünglich anders verwendet. Blick begibt sich auf Spurensuche.

» Pride Festival soll auf den Turbinenplatz umziehen  und neu Eintritt kosten

Bisher war das Zurich Pride Festival kostenlos: Das scheint sich nun zu ändern. Der Vorstand rechnet mit Ticketerlösen von mindestens 185.000 Franken.

» Regenbogenball-Award für St. Pöltner Jugendprojekt "QueerSpace"

Das ehrenamtliche Projekt bietet eine Anlaufstelle für queere Jugendliche. Kürzlich wurde "QueerSpace" mit dem mit 2.500 Euro dotierten Regenbogenball-Award ausgezeichnet.

09. Februar 2026

» Zu viel Böses ist männlich: Der Tod, ein bitteres Lebenselixier

All die scheinbar großen Männer  am Ende werden auch sie nur abkratzen, weiß unser Kolumnist. Was also haben wir zu verlieren?

» ...wenn du liebst. Und liebst. Und liebst.

Die Liebe zwischen Clara und Nina im Roman "Pizza Orlando" von Clara Umbach ist eine unfassbar große Liebe. Und doch eine Liebe, die nicht funktioniert.

» "The Realest You": Drag-Doku aus Hamm soll auf große Festivals

Das Hammer Filmteam hat 18 Monate an der Drag-Doku gearbeitet. Jetzt hoffen sie auf die Zusage vom Sheffield DocFest im Juni.

08. Februar 2026

» "Wer meint, es gehe nur um queere Rechte, wird eines Tages merken, dass es um uns alle geht"

Vom Stonewall-Aufstand bis zur Ehe für alle machte die LGBTQIA+-Bewegung in den USA enorme Fortschritte. Nun schränkt Donald Trump ihre Rechte wieder ein.

» Urteil im Fall Maja T. in Ungarn: Unrecht im Recht

Der Fall Maja T. wirft die Frage auf, wie wir uns als Gesellschaft gegen Autoritarismus und Rechtsextreme an der Macht wehren können.

» Warum schwule und heterosexuelle Sportler "Heated Rivalry" entgegenfiebern

Zwei Männer, die mehr als nur das Eishockey-Spielfeld teilen: Eine neue Serie rund um schwule Athleten sorgt derzeit für Schlagzeilen. Hat der Hype auch Luxemburg erreicht?

07. Februar 2026

» Frauen-Fitnessstudio lehnt trans* Frau ab: "Ich bettele nicht um Erlaubnis"

Zwei Wochen lang trainiert Avelo ungestört im Frauen-Fitnessstudio, bis sie offenlegt, dass sie trans* ist.