» (12.02.2026) WOZ

Widerstand gegen das Mullah-Regime: "Eines Tages will ich zurückkehren"

Als Jugendliche verteilte sie Flugblätter gegen das iranische Regime - heute kämpft die LGBTIQ-Aktivistin Shadi Amin aus dem Exil in Deutschland weiter.

12. Februar 2026

» HIV-Patienten: Wenig Angebote in Brandenburg

In dem Flächenland gibt es nur zwei Schwerpunktpraxen für Prä- und Postexpositionsprophylaxe  beide im Berliner Umland.

» Martin Angelo privat: Plötzlich verlor er seinen besten Freund

Alle Infos zu Realitystar Martin Angelo privat  seinen Weg vor die Kameras, Beziehungsstatus und den Verlust seines besten Freunds Dominic Smith.

» Guatemala: Wie Alex Castillo einen sicheren Ort für trans Menschen schafft

In Guatemala wurden 2025 bereits 30 queere Menschen ermordet. Der trans Aktivist Alex Castillo lässt sich davon nicht abschrecken.

» LGBTQ-Filme in München: Queere Begierde

In "Plainclothes" soll ein Polizist schwule Männer überführen. Der US-Independentfilm läuft nur kurz im Kino. Wo in München sonst noch Filme mit LGBTQ-Thematik laufen.

11. Februar 2026

» Neubrandenburger bei "Germany's Next Topmodel": Tony Eberhardt will Heidi Klum überzeugen

Heute startet die 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" mit Heidi Klum auf ProSieben. Mit dabei: Tony Eberhardt aus Neubrandenburg. Er sticht nicht nur mit seinem Können auf dem Laufsteg heraus. Denn das 31-jährige Male-Model ist beidseitig schwerhörig.

» Berlins erstes Lesbenwohnprojekt zieht ein: Vielfalt erleben

Entdecken Sie Berlins einzigartiges Wohnprojekt für lesbische Frauen, mit inklusivem Ansatz und erschwinglichen Mieten.

» Dirk Ahrens über schwule Heidekönige: "Wir machen Werbung für queere Menschen"

Demnächst wird wieder ein schwuler Heidekönig inthronisiert. Er soll für die Akzeptanz queeren Lebens auf dem Land eintreten.

» Gay AF: Schwule Serien wie "Heated Rivalry"

Gay, hot & spicy: Das sind die besten schwulen Serien mit heißen Sexszenen und Tiefgang, die Sie nach "Heated Rivalry" wegsuchten können.

» All the Things He Said

In "Heated Rivalry" steht die Liebe zweier ungeouteter Eishockeyspieler im Mittelpunkt. Warum begeistern sich Menschen weltweit so sehr für die Serie? Unser Autor hat nachgeschaut und sich Gedanken gemacht

» Selbstbestimmungsgesetz in Baden-Württemberg: "Die automatische Datenweitergabe ist ein Skandal"

Eigentlich sollte das Selbstbestimmungsgesetz Menschen zur geschlechtlichen Selbstbestimmung verhelfen. Doch in Baden-Württemberg sollen ihre Daten nun an die Polizei übermittelt werden. Die Begründung dafür ist nicht neu.

» Am 17. Mai: Stadt hisst Flagge als Symbol für Vielfalt und Toleranz

Die Stadt Bad Dürkheim hisst jährlich am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Inter- und Transphobie (Idahobit), die sogenannte Progress-Pride-Flagge am Rathaus. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Regenbogen-Flagge, die Toleranz symbolisiert. Der Stadtrat stimmte einem entsprechenden Antrag der Grünen einstimmig zu.

» Premiere für Pride Parade in Wels: "Wir wollen die gleichen Rechte"

In Linz, Steyr, Bad Ischl und auch Ried gab es bereits Pride Paraden. Am Samstag, 16. Mai, ist jetzt auch die Stadt Wels an der Reihe. Eine Gruppe von 20 engagierten Menschen aus der queeren Szene organisiert die Veranstaltung. Nach der Parade mit Start im Volksgarten geht es durch das Zentrum zum Alten Schlachthof, wo ein Fest mit Infoständen, Bühnenprogramm und Public Viewing des ESC-Finales wartet.

» "Rent"-Ensemble sammelt mehr als 5300 Euro für Checkpoint Queer

Das Ensemble des Musicals "Rent" hat im Theater Lüneburg eine erfolgreiche Spendenaktion für den guten Zweck durchgeführt. Gemeinsam mit dem Publikum kamen mehr als 5.300 Euro für Checkpoint Queer e. V. zusammen. Die Spende wurde am vergangenen Samstag feierlich überreicht.

10. Februar 2026

» Queeres Leben in KW: Ist es schwer für Schwule, die große Liebe zu finden?

Hand aufs Herz: Die Mitglieder des Gay-Stammtischs von Königs Wusterhausen stellen sich intimen Fragen über ihr Liebesleben, Familienplanung und das Älterwerden.

» Meloni greift Linke an nach Drohungen gegen Komiker mit Rechtsdrall

Andrea Pucci sagte für das Musikfestival San Remo ab

» Seiner Zeit voraus: Vor 100 Jahren wurde John Schlesinger geboren

Regisseur John Schlesinger lebte seine Homosexualität offen und rührte mit seinen Filmen früh an gesellschaftliche Tabus, etwa mit dem Oscar-prämierten "Asphalt Cowboy". An die atmosphärische Dichte seiner Werke knüpfen Filmemacher noch heute an:

» Queere Senioren und Seniorinnen im Pflegeheim

Das Julie Roger Haus in Frankfurt ist für seinen offenen Umgang mit queeren Senioren und Seniorinnen zertifiziert. Das Programm ist vielfältig: Dragqueen Shows, Fastnacht, CSD Besuche und sogar ein Striptease Event.

» Gender-Wahn wegen "Lehrperson"? Es ist komplizierter!

"Lehrperson" gilt vielen als Paradebeispiel für Gender-Wahn und ideologischen Sprachumbau. Doch der umstrittene Begriff ist viel älter, als heute behauptet wird  und wurde ursprünglich anders verwendet. Blick begibt sich auf Spurensuche.

» Pride Festival soll auf den Turbinenplatz umziehen  und neu Eintritt kosten

Bisher war das Zurich Pride Festival kostenlos: Das scheint sich nun zu ändern. Der Vorstand rechnet mit Ticketerlösen von mindestens 185.000 Franken.