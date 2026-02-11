Ausgewählter Artikel:

» (13.02.2026) weekend.at

Andi Knoll: Das Geheimnis um seine Beziehung

Andi Knoll steht als ORF-Moderator regelmäßig im Rampenlicht und moderiert heuer wieder den Opernball. Über seine Beziehung spricht er hingegen nur selten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Februar 2026

» 20 queere Serien für die entsetzliche "Heated Rivalry"-Lücke

Das Warten auf den Puck: Bingewatching-Klassiker als Gegengift zur quälenden HBO-Häppchen-Taktik

» Wieland Speck blickt auf 40 Jahre Teddy Award

Der Teddy Award ist legendär! Als erster weltweit offizieller LGBTIQ-Filmpreis auf einem A-Festival ist hat er Geschichte geschrieben. Hervorgegangen ist er aus der Panorama Sektion, 1987 von Wieland Speck und Manfred Salzgeber gegründet und seit 1992 offiziell als unabhängiger Preis der Berlinale anerkannt.

» JNNRHNDRXX im Porträt: Weltherrschaft aus Spandau

Die Berliner Rapperin will die internationale Karriere, oder ach, am besten gleich Machtübernahme! Zeitgeistthemen hat sie im Programm: Queerness, Blackness und den Kampf gegen das System.

» Andi Knoll: Das Geheimnis um seine Beziehung

Andi Knoll steht als ORF-Moderator regelmäßig im Rampenlicht und moderiert heuer wieder den Opernball. Über seine Beziehung spricht er hingegen nur selten.

» Queer im Fußball: Keine Versteckspiele

Im Stadion des 1. FC Köln hat Amateur-Schiedsrichter Pascal Kaiser seinem Freund einen Antrag gemacht. Dort gab es viel Applaus, danach wurden beide in den sozialen Medien auch übel bedroht. Nun soll es zwei Angriffe gegeben haben.

» Teddy Award auf der Berlinale: "Das queere Kino ist Teil des Festivals"

Zum 40. Mal wird auf der Berlinale der queere Filmpreis verliehen. In Zeiten des globalen Backlash ist der Teddy Award wichtiger denn je.

» Queerfeindliche Straftaten 2025: Attacke auf alle

Eine Anfrage im Bundestag macht Zahlen zu queerfeindlicher Gewalt öffentlich. Das Ausmaß der Angriffe darf nicht als Randphänomen abgetan werden.

12. Februar 2026

» HIV-Patienten: Wenig Angebote in Brandenburg

In dem Flächenland gibt es nur zwei Schwerpunktpraxen für Prä- und Postexpositionsprophylaxe  beide im Berliner Umland.

» Martin Angelo privat: Plötzlich verlor er seinen besten Freund

Alle Infos zu Realitystar Martin Angelo privat  seinen Weg vor die Kameras, Beziehungsstatus und den Verlust seines besten Freunds Dominic Smith.

» Widerstand gegen das Mullah-Regime: "Eines Tages will ich zurückkehren"

Als Jugendliche verteilte sie Flugblätter gegen das iranische Regime - heute kämpft die LGBTIQ-Aktivistin Shadi Amin aus dem Exil in Deutschland weiter.

» Guatemala: Wie Alex Castillo einen sicheren Ort für trans Menschen schafft

In Guatemala wurden 2025 bereits 30 queere Menschen ermordet. Der trans Aktivist Alex Castillo lässt sich davon nicht abschrecken.

» LGBTQ-Filme in München: Queere Begierde

In "Plainclothes" soll ein Polizist schwule Männer überführen. Der US-Independentfilm läuft nur kurz im Kino. Wo in München sonst noch Filme mit LGBTQ-Thematik laufen.

11. Februar 2026

» Neubrandenburger bei "Germany's Next Topmodel": Tony Eberhardt will Heidi Klum überzeugen

Heute startet die 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" mit Heidi Klum auf ProSieben. Mit dabei: Tony Eberhardt aus Neubrandenburg. Er sticht nicht nur mit seinem Können auf dem Laufsteg heraus. Denn das 31-jährige Male-Model ist beidseitig schwerhörig.

» Berlins erstes Lesbenwohnprojekt zieht ein: Vielfalt erleben

Entdecken Sie Berlins einzigartiges Wohnprojekt für lesbische Frauen, mit inklusivem Ansatz und erschwinglichen Mieten.

» Dirk Ahrens über schwule Heidekönige: "Wir machen Werbung für queere Menschen"

Demnächst wird wieder ein schwuler Heidekönig inthronisiert. Er soll für die Akzeptanz queeren Lebens auf dem Land eintreten.

» Gay AF: Schwule Serien wie "Heated Rivalry"

Gay, hot & spicy: Das sind die besten schwulen Serien mit heißen Sexszenen und Tiefgang, die Sie nach "Heated Rivalry" wegsuchten können.

» All the Things He Said

In "Heated Rivalry" steht die Liebe zweier ungeouteter Eishockeyspieler im Mittelpunkt. Warum begeistern sich Menschen weltweit so sehr für die Serie? Unser Autor hat nachgeschaut und sich Gedanken gemacht

» Selbstbestimmungsgesetz in Baden-Württemberg: "Die automatische Datenweitergabe ist ein Skandal"

Eigentlich sollte das Selbstbestimmungsgesetz Menschen zur geschlechtlichen Selbstbestimmung verhelfen. Doch in Baden-Württemberg sollen ihre Daten nun an die Polizei übermittelt werden. Die Begründung dafür ist nicht neu.

» Am 17. Mai: Stadt hisst Flagge als Symbol für Vielfalt und Toleranz

Die Stadt Bad Dürkheim hisst jährlich am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Inter- und Transphobie (Idahobit), die sogenannte Progress-Pride-Flagge am Rathaus. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Regenbogen-Flagge, die Toleranz symbolisiert. Der Stadtrat stimmte einem entsprechenden Antrag der Grünen einstimmig zu.

» Premiere für Pride Parade in Wels: "Wir wollen die gleichen Rechte"

In Linz, Steyr, Bad Ischl und auch Ried gab es bereits Pride Paraden. Am Samstag, 16. Mai, ist jetzt auch die Stadt Wels an der Reihe. Eine Gruppe von 20 engagierten Menschen aus der queeren Szene organisiert die Veranstaltung. Nach der Parade mit Start im Volksgarten geht es durch das Zentrum zum Alten Schlachthof, wo ein Fest mit Infoständen, Bühnenprogramm und Public Viewing des ESC-Finales wartet.