» (14.02.2026) L'essentiel

"Nur weil ich schwul bin, muss ich nicht mit einem Mann tanzen"

Mit einem Mann bei "Danse avec les stars" teilnehmen? Für den französisch-luxemburgischen Moderator Stéphane Bern unvorstellbar.

15. Februar 2026

» Mönch in High Heels revolutioniert Japan: "Versuche, ich selbst zu sein"

Kodo Nishimura ist der erste Mönch Japans, der seine Homosexualität offen auslebt. Und ist damit in seiner Heimat zum Star geworden.

» Peaches: "Sie benötigen eimerweise Gleitmittel"

Die 59-jährige kanadische Wahlberlinerin Peaches im Gespräch über hängende Brüste, reaktionäre Politik, Jüdisch-Sein und sexy Texte auf ihrem neuen Album.

14. Februar 2026

» Schwuler Heidekönig in Lüneburg: "Ich bin ein außergewöhnlicher König"

Eric Böttcher ist amtierender Heidekönig, stets repräsentierte er sein Königsleben elegant. Am Valentinstag gibt der 21. schwule Regent die Krone weiter.

» Für Soldat Oliver Scheck war seine Homosexualität lange ein "dunkles Geheimnis"

Kapitänleutnant Scheck aus Neumünster berät queere Menschen bei der Bundeswehr  warum er seine Homosexualität jahrelang verschwieg, erzählt er hier.

» Wann entfällt die Anhörung bei schweren Vorwürfen? "Der Skandal sind nicht die trans Kinder"

Das Online-Magazin "Republik" hat sich mit dem Verein AMQG/AUFG (Verein für einen angemessenen Umgang mit Fragen zum Geschlecht bei jungen Menschen) angelegt.

» Heidi Klum jubelt! Drag Queen ist zum ersten Mal Vater geworden

Candy Crash, die an Heidi Klums und Conchita Wursts Castingshow "Queen of Drags" teilgenommen hat, ist erstmals Vater geworden. Das hat die Drag Queen auf Instagram verkündet.

» Das Pride Festival in Zürich kostet neu Eintritt

Das Pride Festival in Zürich soll dieses Jahr verkleinert werden und neu Eintritt kosten. Dadurch soll die Finanzierung gesichert werden.

» Neue Formate im FFT: Ihr habt uns lange genug unterschätzt und übersehen

Mit gleich zwei neuen kreativen Formaten richtet sich das Forum Freies Theater an Jugendliche. Zielgruppe von "PoC" und "Loud and Proud" sind nicht-weiße und queere junge Menschen zwischen 13 und 18 Jahren.

» Queer Euskirchen: Verein lud zum offenen Austausch über Gewalt und Möglichkeiten, sie zu verhindern

Die beiden Polizeibeamten zeigten viel Einfühlungsvermögen und gaben Tipps, wie man sich besser schützen kann.

» Neuer Berliner Club: Techno-, Sex- & Queer-Partys für 1000 Gäste

Die Eröffnung soll voraussichtlich Anfang März erfolgen. Der Club befindet sich unter einem Spätkauf in den S-Bahn-Bögen.

» "Frau AbgeordneteR"  schafft die FPÖ jetzt weibliche Titel ab?

Eine Abgeordnete, die als Abgeordneter angesprochen wird? Will die FPÖ Frauen-Titel abschaffen? Im Pilnacek-U-Ausschuss kam es am Rande zu interessanten Vorkommnissen.

» Philipp Hochmair bestätigt Liebes-Auftritt am Opernball: "Jetzt ist es raus!"

Der österreichische Schauspiel-Star hat auf Gerüchte geantwortet.!"

» Jetzt heftiger Polit-Streit um Lugner-Gast Drescher

SPÖ-Politiker Mario Lindner schießt gegen die Lugners  er sieht einen Aufreger darin, dass eine LGBTQ-Unterstützerin wie die "Nanny"-Schauspielerin Fran Drescher, einer der berühmtesten Gäste am Opernball, von FPÖ-Gemeinderat Leo Lugner offen in seiner Loge empfangen wurde.

13. Februar 2026

» 20 queere Serien für die entsetzliche "Heated Rivalry"-Lücke

Das Warten auf den Puck: Bingewatching-Klassiker als Gegengift zur quälenden HBO-Häppchen-Taktik

» Wieland Speck blickt auf 40 Jahre Teddy Award

Der Teddy Award ist legendär! Als erster weltweit offizieller LGBTIQ-Filmpreis auf einem A-Festival ist hat er Geschichte geschrieben. Hervorgegangen ist er aus der Panorama Sektion, 1987 von Wieland Speck und Manfred Salzgeber gegründet und seit 1992 offiziell als unabhängiger Preis der Berlinale anerkannt.

» JNNRHNDRXX im Porträt: Weltherrschaft aus Spandau

Die Berliner Rapperin will die internationale Karriere, oder ach, am besten gleich Machtübernahme! Zeitgeistthemen hat sie im Programm: Queerness, Blackness und den Kampf gegen das System.

» Andi Knoll: Das Geheimnis um seine Beziehung

Andi Knoll steht als ORF-Moderator regelmäßig im Rampenlicht und moderiert heuer wieder den Opernball. Über seine Beziehung spricht er hingegen nur selten.

» Queer im Fußball: Keine Versteckspiele

Im Stadion des 1. FC Köln hat Amateur-Schiedsrichter Pascal Kaiser seinem Freund einen Antrag gemacht. Dort gab es viel Applaus, danach wurden beide in den sozialen Medien auch übel bedroht. Nun soll es zwei Angriffe gegeben haben.

» Teddy Award auf der Berlinale: "Das queere Kino ist Teil des Festivals"

Zum 40. Mal wird auf der Berlinale der queere Filmpreis verliehen. In Zeiten des globalen Backlash ist der Teddy Award wichtiger denn je.