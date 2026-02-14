Ausgewählter Artikel:

Gesetzentwurf könnte Rechte von Queeren in der Ukraine einschränken

Von medizinischen Entscheidungen bis hin zum Erbrecht: Ein neuer Gesetzesentwurf könnte Rechte gleichgeschlechtlicher Paare in der Ukraine massiv einschränken. Besonders für queere Soldaten und Soldatinnen im Krieg wäre das dramatisch.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Februar 2026

» Gender-Hammer: Amt macht Waltraud wieder zu Walter

Geschlechtseintrag: Österreichs Behörden entscheiden im Fall Waltraud/Walter. Aktueller Bescheid sorgt für Debatte um Identität und Recht.

» Ukraine: "Für queere Menschen eine Frage von Leben und Tod"

Für den EU-Beitritt muss die Ukraine die Rechte queerer Menschen stärken. Doch während die gesellschaftliche Akzeptanz wächst, geraten zentrale Reformen im Parlament ins Stocken.

» Maurice Conrad: "Deutschrap hat es verdient, von queeren Menschen gefeiert zu werden"

Der nonbinäre Rapper aus Mainz provoziert mit queeren Texten. Dafür erhält Maurice Conrad massive Gewaltdrohungen in den sozialen Medien.

» "Das Schweigen der Lämmer": 35 Jahre später bedauert Ted Levine seine Rolle als transsexueller Killer

Im Film "Das Schweigen der Lämmer" tötet ein Mann Frauen und näht sich aus ihrer Haut ein Kleid, um selbst zur Frau zu werden. Der Darsteller des Mörders findet das heute "fucking" falsch. Warum dieses Denken der letzte und größte Sieg des Patriarchats ist.

» Tiere in Düsseldorf: Schwule Pinguine und zärtliche Krokodile

Tierische Liebe stand am Valentinstag im Aquazoo auf dem Programm. Im Mittelpunkt eines Rundgangs ging es um Verführung, One-Night-Stands, Partnertausch und ewige Liebe bei Walen, Krokodilen, Schildkröten oder Pinguinen.

» Rosa Sitzung beim Carnevalclub Waldhof mit schrillem Programm im voll besetzten Franziskussaal

Lesbisch, schwul, hetero oder bisexuell alle feiern gemeinsam bei einem gigantischen Abend

» Etwas mehr Rosa im Film

Die Veranstaltungsreihe "Pink Moments" widmet sich Frankfurts queerer Kinogeschichte und beleuchtet in vier Blöcken mit vielen Gästen aus der Szene die Zeit von der Mitte der 70er Jahre bis heute

» Berlinale 2026: Queerer, spanischer Film gewinnt "Gen Z Audience Award"

Hinter den Kulissen der Berlinale wird an zukünftigen Projekten gearbeitet. Der Preis für die "Gen Z Audience" ist Teil der Nachwuchsförderung.

» Unterkünfte für queere Geflüchtete: Schutz braucht neue Dringlichkeit

In Hamburg müssen ausgerechnet LGBTIQ*-Geflüchtete in Regelunterkünfte umziehen. Dabei zeigen Erfahrungen, dass sie dort oft Gewalt erfahren.

» Liebespaar bei Olympia: Sie sind verheiratet  und treten gegeneinander an

Privat sind Kim Meylemans und Nicole Silveira verheiratet. Bei Olympia sind sie gemeinsam vor Ort  traten allerdings gegeneinander an.

16. Februar 2026

» Stress bei der Arbeit macht schwul?

Der malaysische Religionsminister sorgt für Spott und Entsetzen

» Queere Sichtbarkeit in Gefahr: Warum Liebe immer noch Gewalt provoziert

Bill Kaulitz, virale Serien, queere Weihnachtsfilme  scheint 2026 alles akzeptiert? Die Angriffe auf Schiedsrichter Pascal Kaiser zeigen: Sichtbarkeit schützt nicht vor Hass. Unser Artikel beleuchtet das Paradox: Sichtbar sein, aber sicher leben können  geht das?

» Ticketpflicht an Pride 2026: "Sichtbarkeit sollte nichts sein, wofür man zahlen muss"

Das Zurich Pride Festival soll verkleinert werden und neu Eintritt kosten. Kritikerinnen und Kritiker fordern mehr Unterstützung von der Stadt Zürich.

» "Ging nicht mehr!"  Trans-Frau lebte 20 Jahre als Mann

Transidentität: Valerie Lenk gründet in Wien eine Selbsthilfegruppe für trans, nicht-binäre und queere Menschen  Empowerment und Austausch.

» Zuhause bei Tamy Glauser: So lebt das ehemalige Berner Topmodel in Zürich

Zum ersten Mal lässt das umtriebige Model in sein Zuhause blicken. Tamy Glauser zeigt dabei zwischen Fashion Week und TV-Shows, warum Ruhe und Bewegung für sie zur wichtigsten Ressource geworden sind.

» Zum Tod von Fredric Kroll

Fredric Kroll war seinem Selbstverständnis nach in erster Linie Komponist. Aus Interesse an Pjotr Tschaikowsky hat der 1945 in New York Geborene als Fünfzehnjähriger Klaus Manns Roman "Symphonie Pathetique" gelesen. 1973 hat er dann  aus Angst davor, für den Vietnam-Krieg eingezogen zu werden, kommt er 1969 nach Deutschland  über Klaus Mann promoviert.

15. Februar 2026

» Mönch in High Heels revolutioniert Japan: "Versuche, ich selbst zu sein"

Kodo Nishimura ist der erste Mönch Japans, der seine Homosexualität offen auslebt. Und ist damit in seiner Heimat zum Star geworden.

» Peaches: "Sie benötigen eimerweise Gleitmittel"

Die 59-jährige kanadische Wahlberlinerin Peaches im Gespräch über hängende Brüste, reaktionäre Politik, Jüdisch-Sein und sexy Texte auf ihrem neuen Album.

14. Februar 2026

» Schwuler Heidekönig in Lüneburg: "Ich bin ein außergewöhnlicher König"

Eric Böttcher ist amtierender Heidekönig, stets repräsentierte er sein Königsleben elegant. Am Valentinstag gibt der 21. schwule Regent die Krone weiter.