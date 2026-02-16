Ausgewählter Artikel:

» (18.02.2026) Süddeutsche Zeitung

Unterwegs mit dem Gay Guide von München

Was ist eine Klappe, wofür stand die rosa Liste früher und was hat Freddie Mercury hier zu suchen? Mit Anian Halder zum Queer-Kenner der Stadt.

Bezahltes Probeabo nötig

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Februar 2026

» "Plötzlich war es okay, ich selbst zu sein": Wie Curling dem Schotten Bruce Mouat beim Coming-out half

Seinen Weltmeistertitel feierte Bruce Mouat vor laufenden Kameras mit seinem Partner - und wurde damit nicht nur sportlich zur Ikone in Großbritannien. Nun will er bei Olympia den nächsten Erfolg feiern.

» Menschenwürde muss für alle gelten

Wer hoffte, dass die Causa Blattner in der EVP zu einem grundlegenden Wandel führt, bleibt bislang enttäuscht. Der Partei gelingt es nicht, sich glaubwürdig von Homophobie abzugrenzen.

» Queerer Aschermittwoch

Aschermittwoch kann für queere Personen ein Anfang sein, bewusst über Verluste zu trauern und darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist.

» Zurich Pride Festival für 2026 abgesagt

Paukenschlag bei der Zurich Pride: Das Festival ist für 2026 abgesagt  die Mitglieder stimmten mit klarer Mehrheit dafür. Demo und Partys finden allerdings statt.

» Wegen Snapchat-Post aufgeflogen: Mehr als 1.000 Kinderpornodateien auf Handy von Transfrau

Eine 26-jährige Frau hat auf dem Weg zur eigenen Geschlechtsidentität einige Irrungen absolviert. Deshalb kam sie vor Gericht  und ging mit drei Jahren Bewährung.

» Aleph Festival: "Diese Initiative kann eine Brücke sein"

Der Dokumentarfilmer Yair Qedar über den Berliner Auftakt zum ersten "Aleph Festival" der hebräischen Sprache und Kultur

» Unterwegs mit dem Gay Guide von München

Was ist eine Klappe, wofür stand die rosa Liste früher und was hat Freddie Mercury hier zu suchen? Mit Anian Halder zum Queer-Kenner der Stadt.

Bezahltes Probeabo nötig

17. Februar 2026

» Nach Anfeindungen im Netz: Queer-Beauftragte der Polizei im Interview

Die LSBT*IQ-Ansprechpersonen der Polizei Südosthessen beraten Betroffene und Kollegen. Doch in sozialen Netzwerken werden sie angefeindet.

» Gender-Hammer: Amt macht Waltraud wieder zu Walter

Geschlechtseintrag: Österreichs Behörden entscheiden im Fall Waltraud/Walter. Aktueller Bescheid sorgt für Debatte um Identität und Recht.

» Gesetzentwurf könnte Rechte von Queeren in der Ukraine einschränken

Von medizinischen Entscheidungen bis hin zum Erbrecht: Ein neuer Gesetzesentwurf könnte Rechte gleichgeschlechtlicher Paare in der Ukraine massiv einschränken. Besonders für queere Soldaten und Soldatinnen im Krieg wäre das dramatisch.

» Ukraine: "Für queere Menschen eine Frage von Leben und Tod"

Für den EU-Beitritt muss die Ukraine die Rechte queerer Menschen stärken. Doch während die gesellschaftliche Akzeptanz wächst, geraten zentrale Reformen im Parlament ins Stocken.

» Maurice Conrad: "Deutschrap hat es verdient, von queeren Menschen gefeiert zu werden"

Der nonbinäre Rapper aus Mainz provoziert mit queeren Texten. Dafür erhält Maurice Conrad massive Gewaltdrohungen in den sozialen Medien.

» "Das Schweigen der Lämmer": 35 Jahre später bedauert Ted Levine seine Rolle als transsexueller Killer

Im Film "Das Schweigen der Lämmer" tötet ein Mann Frauen und näht sich aus ihrer Haut ein Kleid, um selbst zur Frau zu werden. Der Darsteller des Mörders findet das heute "fucking" falsch. Warum dieses Denken der letzte und größte Sieg des Patriarchats ist.

» Tiere in Düsseldorf: Schwule Pinguine und zärtliche Krokodile

Tierische Liebe stand am Valentinstag im Aquazoo auf dem Programm. Im Mittelpunkt eines Rundgangs ging es um Verführung, One-Night-Stands, Partnertausch und ewige Liebe bei Walen, Krokodilen, Schildkröten oder Pinguinen.

» Rosa Sitzung beim Carnevalclub Waldhof mit schrillem Programm im voll besetzten Franziskussaal

Lesbisch, schwul, hetero oder bisexuell alle feiern gemeinsam bei einem gigantischen Abend

» Etwas mehr Rosa im Film

Die Veranstaltungsreihe "Pink Moments" widmet sich Frankfurts queerer Kinogeschichte und beleuchtet in vier Blöcken mit vielen Gästen aus der Szene die Zeit von der Mitte der 70er Jahre bis heute

» Berlinale 2026: Queerer, spanischer Film gewinnt "Gen Z Audience Award"

Hinter den Kulissen der Berlinale wird an zukünftigen Projekten gearbeitet. Der Preis für die "Gen Z Audience" ist Teil der Nachwuchsförderung.

» Unterkünfte für queere Geflüchtete: Schutz braucht neue Dringlichkeit

In Hamburg müssen ausgerechnet LGBTIQ*-Geflüchtete in Regelunterkünfte umziehen. Dabei zeigen Erfahrungen, dass sie dort oft Gewalt erfahren.

» Liebespaar bei Olympia: Sie sind verheiratet  und treten gegeneinander an

Privat sind Kim Meylemans und Nicole Silveira verheiratet. Bei Olympia sind sie gemeinsam vor Ort  traten allerdings gegeneinander an.

16. Februar 2026

» Stress bei der Arbeit macht schwul?

Der malaysische Religionsminister sorgt für Spott und Entsetzen