"Ich habe oft darüber nachgedacht, mir das Leben zu nehmen"

Der Eschborner Autor wurde als Schüler gemobbt und dachte an Suizid. Jetzt kämpft er mit einer Petition für klare Leitlinien an Schulen.

20. Februar 2026

» Regenbogenflagge abgehängt: Fahrradhändler wird zur Zielscheibe

Zwei vermummte Personen ersetzen nachts im Landkreis Forchheim die Regenbogenflagge eines Fahrradgeschäfts durch eine Deutschlandflagge. Der Ladeninhaber sieht darin einen Versuch der Ausgrenzung. Er erstattet Anzeige. Doch damit ist es nicht getan.

» Alice Schwarzer über Alice Weidel: Was für ein gestriger Feminismus

Eine Bundeskanzlerin Alice Weidel wäre "ermutigend" für die Sache der Frauen. Das sagt Deutschlands bekannteste Feministin. Alice Schwarzer beweist damit nur, wie biologistisch ihr Verständnis von Feminismus ist.

» Avantgarde der Geschlechtervielfalt

Der österreichische Verfassungsgerichtshof zur individuellen Geschlechtsidentität

» Die Geschichte des ersten und letzten queeren Kinofilms der DDR  Coming Out

Wie "Coming Out" als erster schwuler Film trotz Widerstand am Tag des Mauerfalls Premiere feierte

» Bisexueller Schiedsrichter: Polizei von Politikern und Internet-Usern vorschnell verunglimpft?

Der Polizei wurde Versagen und Desinteresse beim Schutz des Amateur-Schiedsrichters vorgeworfen. Jetzt aber stellt sich der Fall anders dar.

» Fall Pascal Kaiser: "Warne davor schwulen-, lesben- und transfeindliche Gewalt zu vernachlässigen"

Der Fall Pascal Kaiser, der seinem Partner einen Heiratsantrag gemacht habe und daraufhin angegriffen worden sei ging viral. Die Staatsanwalt schafft ermittelt jedoch gegen Kaiser wegen Täuschung. DIG-Präsident Volker Beck warnt vor vorschnellen Urteilen bei Verdachtsfällen inszenierter Gewalt.

» "Heated Rivalry": Eine Hype-Serie bringt das Revival der queeren Hymne "All The Things She Said"

"Heated Rivalry" ist für viele jetzt schon die Seriensensation des Jahres! Die kanadische low-budget Produktion sollte zunächst nur in Kanada laufen. Dann wurde HBO darauf aufmerksam. Die Liebe der Fans für die Serie wurde auf Social Media geteilt und so brach ein weltweiter Hype um die queere Geschichte aus. Einen ähnlichen viralen Moment hatte das russische Duo t.A.T.u. 2002 mit ihrem Song "All The Things She Said", der zu der lesbischen Hymne wurde.

» Magdeburg: Was die erste queere Buchmesse in Sachsen-Anhalt bewirken will

Magdequeer heißt die erste queere Buchmesse in Sachsen-Anhalt. Den Macherinnen geht es um Sichtbarkeit und Austausch. Auch nicht-queere Menschen können am Samstag in Magdeburg Diversität in der Literatur entdecken.

» München: CSD-Straßenfest zieht um in die Ludwigstraße

Grund für den Standortwechsel sind die immer strenger werdenden Sicherheitsauflagen. Doch es gibt für Besucher auch eine gute Nachricht.

» Nach Life Ball: Keszlers neue AIDS-Gala in Salzburg

Gery Keszler stellte seine neue Charity-Vision vor: Die "All Senses Gala" soll ab Sommer in Salzburg den Kampf gegen HIV/AIDS neu beleben.

» Hassverbrechen wegen sexueller Orientierung: "Kein Randphänomen"

Nach Razzia wegen Hate Crimes im Vorjahr gab es Amtshandlungen gegen 45 Personen und 15 Meldungen an Justiz. Grüne fordern mehr Tempo beim nationalen Aktionsplan gegen Hasskriminalität.

» Zürcher Stadtrat verteidigt Schwimmen für trans Personen

Eine Stunde pro Woche ist in einem Stadtzürcher Schulschwimmbad für nonbinäre und trans Personen reserviert. Viele solche Personen würden sich in öffentlichen Bädern nicht sicher fühlen, so der Stadtrat.

» Polens Verteidigungsminister stoppt LGBT-Schulung im Militär

Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hat eine geplante Schulung zu LGBT-Themen aus dem Ausbildungskatalog des Militärs für 2026 gestrichen. Dies teilte das Verteidigungsministerium in einer Pressemitteilung mit.

» Keine einheitliche Lehre? Neue "Sexualgeschichte des Christentums"

as Verhältnis zur Sexualität ist ein Zankapfel. Diarmaid MacCulloch will mit seinem neuen Buch zeigen, wie unterschiedlich Christen in den vergangenen 2.000 Jahren mit Sexualität, Geschlecht und Familie umgegangen sind.

18. Februar 2026

» "Antihomosexualitätsgesetz" in Uganda: Ein kleiner Sieg für die LGBTQI-Community

Die erste Anklage nach dem international kritisierten Gesetz führt nicht zur Todesstrafe, sondern zu einem Freispruch aufgrund eines Gutachtens.

» "Plötzlich war es okay, ich selbst zu sein": Wie Curling dem Schotten Bruce Mouat beim Coming-out half

Seinen Weltmeistertitel feierte Bruce Mouat vor laufenden Kameras mit seinem Partner - und wurde damit nicht nur sportlich zur Ikone in Großbritannien. Nun will er bei Olympia den nächsten Erfolg feiern.

» Menschenwürde muss für alle gelten

Wer hoffte, dass die Causa Blattner in der EVP zu einem grundlegenden Wandel führt, bleibt bislang enttäuscht. Der Partei gelingt es nicht, sich glaubwürdig von Homophobie abzugrenzen.

» Queerer Aschermittwoch

Aschermittwoch kann für queere Personen ein Anfang sein, bewusst über Verluste zu trauern und darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist.

» Zurich Pride Festival für 2026 abgesagt

Paukenschlag bei der Zurich Pride: Das Festival ist für 2026 abgesagt  die Mitglieder stimmten mit klarer Mehrheit dafür. Demo und Partys finden allerdings statt.