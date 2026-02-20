Ausgewählter Artikel:

» (22.02.2026) Hamburger Abendblatt

LGBTQ+-Kreuzfahrten: Weltweite Routen für Schwule und Lesben

Kreuzfahrten für Schwule und Lesben werben mit ihrem queerfreundlichen Reiseverlauf. Alleinreisende erhalten oft ein besonderes Angebot.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Februar 2026

» Hardliner-Vater, liberaler Sohn  CDU-Kandidat Thomas Spieker greift nach der Macht im Kreis Osnabrück

CDU-Kandidat Thomas Spieker distanziert sich vom konservativen Kurs seines Vaters, bekennt sich zur Mitte und will Osnabrücker Landrat werden.

» Autorin über Feminismus und Freiheit: "Mit High Heels hat man keine Standfestigkeit"

Feministin Antje Schrupp hat ein neues Buch geschrieben. Ein Gespräch über Tradwives, weibliches Begehren und was es für Veränderung bräuchte.

» Transmodel  "Fühle mich wie Alien": Alex polarisiert mit bizarren Auftritten

Alex Consani modelt für die luxuriösesten Marken. Abseits des Laufstegs gewinnt sie Fans mit ihrem Humor und ihrer verrückten Art für sich.

21. Februar 2026

» Dietzenbacher AfD-Kandidat hetzte gegen Queere  Ortssprecherin will ihn nicht kennen

In einer Dietzenbacher Facebook-Gruppe hetzt ein Mann gegen Queere. Später wirbt er für seine eigene AfD-Kandidatur. Folgen hat der Vorfall offenbar keine.

» Queere Filme im Wandel: Regisseurin Monika Treut blickt auf 40 Jahre Teddy Award zurück

Die Berlinale feiert in diesem Jahr 40 Jahre Teddy Award, den Preis für queere Filme. Die Hamburger Filmemacherin Monika Treut bekam ihn 2017; sie ist eine Pionierin in dem Genre.

» Luzerner dirigiert den ersten schwulen Jodlerklub der Schweiz

Der Entlebucher Franz-Markus Stadelmann dirigiert den ersten Jodlerklub für schwule Männer in der Schweiz. Ein Gespräch über Motivation, verbotene Träume

» Kein neutrales Angebot: Non-Binäre Person verklagt Friseursalon

Eine non-binäre Person erhielt eine Entschädigung, weil sie sich durch einen Friseursalon diskriminiert fühlte, der nur Herren- und Damenhaarschnitte anbot.

» Selbsternannte "Pedo-Hunter" in Eisenstadt verurteilt

Die drei Angeklagten hatten unter dem Vorwand, Pädophile zu jagen, einen Mann mit Fake-Accounts gelockt, um ihn dann zu verprügeln

» Queere schlagen nach Absage von Pride Festival Alarm

Das grösste Schweizer Festival für Queere fällt aus, weil es in einer Finanzkrise steckt. Trans Frau Michelle Halbheer nimmt die Firmen in die Pflicht.

» Erstmals Mpox Klade-Ib-Fälle in Österreich

Im Februar wurden in Österreich erstmals zwei Fälle der Mpox-Klade Ib identifiziert. Beide Patienten erhalten medizinische Betreuung, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Situation ist stabil. Zuvor wurde in Österreich nur die Klade II nachgewiesen. In Europa ist in den letzten Monaten die Klade Ib häufiger aufgetreten, die in der Regel mild verläuft.

» Tuntenball: Queere Szene spürt Gegenwind

Am Samstagabend findet der Grazer Tuntenball im Grazer Congress statt. Die Tickets wurden teurer: Eine laut Veranstaltern notwendige Reaktion auf ausbleibende Förderungen. Die Maßnahme könne den Verlust aber nicht ausgleichen, heißt es. Man spüre politischen Gegenwind.

20. Februar 2026

» Regenbogenflagge abgehängt: Fahrradhändler wird zur Zielscheibe

Zwei vermummte Personen ersetzen nachts im Landkreis Forchheim die Regenbogenflagge eines Fahrradgeschäfts durch eine Deutschlandflagge. Der Ladeninhaber sieht darin einen Versuch der Ausgrenzung. Er erstattet Anzeige. Doch damit ist es nicht getan.

» Alice Schwarzer über Alice Weidel: Was für ein gestriger Feminismus

Eine Bundeskanzlerin Alice Weidel wäre "ermutigend" für die Sache der Frauen. Das sagt Deutschlands bekannteste Feministin. Alice Schwarzer beweist damit nur, wie biologistisch ihr Verständnis von Feminismus ist.

» Avantgarde der Geschlechtervielfalt

Der österreichische Verfassungsgerichtshof zur individuellen Geschlechtsidentität

» "Ich habe oft darüber nachgedacht, mir das Leben zu nehmen"

Der Eschborner Autor wurde als Schüler gemobbt und dachte an Suizid. Jetzt kämpft er mit einer Petition für klare Leitlinien an Schulen.

» Die Geschichte des ersten und letzten queeren Kinofilms der DDR  Coming Out

Wie "Coming Out" als erster schwuler Film trotz Widerstand am Tag des Mauerfalls Premiere feierte

» Bisexueller Schiedsrichter: Polizei von Politikern und Internet-Usern vorschnell verunglimpft?

Der Polizei wurde Versagen und Desinteresse beim Schutz des Amateur-Schiedsrichters vorgeworfen. Jetzt aber stellt sich der Fall anders dar.

» Fall Pascal Kaiser: "Warne davor schwulen-, lesben- und transfeindliche Gewalt zu vernachlässigen"

Der Fall Pascal Kaiser, der seinem Partner einen Heiratsantrag gemacht habe und daraufhin angegriffen worden sei ging viral. Die Staatsanwalt schafft ermittelt jedoch gegen Kaiser wegen Täuschung. DIG-Präsident Volker Beck warnt vor vorschnellen Urteilen bei Verdachtsfällen inszenierter Gewalt.

» "Heated Rivalry": Eine Hype-Serie bringt das Revival der queeren Hymne "All The Things She Said"

"Heated Rivalry" ist für viele jetzt schon die Seriensensation des Jahres! Die kanadische low-budget Produktion sollte zunächst nur in Kanada laufen. Dann wurde HBO darauf aufmerksam. Die Liebe der Fans für die Serie wurde auf Social Media geteilt und so brach ein weltweiter Hype um die queere Geschichte aus. Einen ähnlichen viralen Moment hatte das russische Duo t.A.T.u. 2002 mit ihrem Song "All The Things She Said", der zu der lesbischen Hymne wurde.