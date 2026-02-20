Ausgewählter Artikel:

Trans-Mann heiratet Trans-Frau  kann das gültig sein?

Der Fall einer katholischen Trauung in Argentinien sorgt weltweit für Schlagzeilen: Ein Transmann hat eine Transfrau geheiratet. Geht das? Der zuständige Bischof sagt nein  und erklärte die Ehe für nichtig. War das korrekt? S.a.: Erzbischof annulliert Ehe zwischen trans Frau und trans Mann (18.02.2026)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Februar 2026

» Ohne Geld von Papa Elon  Vivian Wilson erobert die Modewelt

Elon Musks Tochter Vivian Jenna Wilson spricht über ihr Coming-out, die Abkehr vom Vater und ihren Weg in die Öffentlichkeit.

» Thailands Weg zur geschlechtlichen Vielfalt

Thailands Gesellschaft definiert Geschlechterrollen seit jeher auf ihre eigene Weise, doch wie hat sich die rechtliche und soziale Lage bis zum Jahr 2026 entwickelt?

» Hass im Netz gegen queere Community nimmt zu

Auf Social-Media-Posts einer Regenbogen-Markise oder der Solaranlage des FC St. Pauli in Regenbogenfarben folgen Hasskommentare.

» Ein Roman wie eine Collage  Miku Sophie Kühmel im Gespräch über ihren Roman "Hannah"

Eine queere Liebe in den 1920er Jahren: Miku Sophie Kühmel setzt der Künstlerin Hannah Höch und ihrer Liebe zu der Autorin Til Brugman mit "Hannah" ein literarisches Denkmal.

» Tuntenball setzt starkes Zeichen für Queer-Community

Tuntenball Graz: Über 2.000 Gäste feiern Vielfalt und setzen ein starkes Zeichen für queere Sichtbarkeit, Akzeptanz und Engagement in Österreich.

22. Februar 2026

» Hardliner-Vater, liberaler Sohn  CDU-Kandidat Thomas Spieker greift nach der Macht im Kreis Osnabrück

CDU-Kandidat Thomas Spieker distanziert sich vom konservativen Kurs seines Vaters, bekennt sich zur Mitte und will Osnabrücker Landrat werden.

» Autorin über Feminismus und Freiheit: "Mit High Heels hat man keine Standfestigkeit"

Feministin Antje Schrupp hat ein neues Buch geschrieben. Ein Gespräch über Tradwives, weibliches Begehren und was es für Veränderung bräuchte.

» Transmodel  "Fühle mich wie Alien": Alex polarisiert mit bizarren Auftritten

Alex Consani modelt für die luxuriösesten Marken. Abseits des Laufstegs gewinnt sie Fans mit ihrem Humor und ihrer verrückten Art für sich.

» LGBTQ+-Kreuzfahrten: Weltweite Routen für Schwule und Lesben

Kreuzfahrten für Schwule und Lesben werben mit ihrem queerfreundlichen Reiseverlauf. Alleinreisende erhalten oft ein besonderes Angebot.

21. Februar 2026

» Dietzenbacher AfD-Kandidat hetzte gegen Queere  Ortssprecherin will ihn nicht kennen

In einer Dietzenbacher Facebook-Gruppe hetzt ein Mann gegen Queere. Später wirbt er für seine eigene AfD-Kandidatur. Folgen hat der Vorfall offenbar keine.

» Queere Filme im Wandel: Regisseurin Monika Treut blickt auf 40 Jahre Teddy Award zurück

Die Berlinale feiert in diesem Jahr 40 Jahre Teddy Award, den Preis für queere Filme. Die Hamburger Filmemacherin Monika Treut bekam ihn 2017; sie ist eine Pionierin in dem Genre.

» Luzerner dirigiert den ersten schwulen Jodlerklub der Schweiz

Der Entlebucher Franz-Markus Stadelmann dirigiert den ersten Jodlerklub für schwule Männer in der Schweiz. Ein Gespräch über Motivation, verbotene Träume

» Kein neutrales Angebot: Non-Binäre Person verklagt Friseursalon

Eine non-binäre Person erhielt eine Entschädigung, weil sie sich durch einen Friseursalon diskriminiert fühlte, der nur Herren- und Damenhaarschnitte anbot.

» Selbsternannte "Pedo-Hunter" in Eisenstadt verurteilt

Die drei Angeklagten hatten unter dem Vorwand, Pädophile zu jagen, einen Mann mit Fake-Accounts gelockt, um ihn dann zu verprügeln

» Queere schlagen nach Absage von Pride Festival Alarm

Das grösste Schweizer Festival für Queere fällt aus, weil es in einer Finanzkrise steckt. Trans Frau Michelle Halbheer nimmt die Firmen in die Pflicht.

» Erstmals Mpox Klade-Ib-Fälle in Österreich

Im Februar wurden in Österreich erstmals zwei Fälle der Mpox-Klade Ib identifiziert. Beide Patienten erhalten medizinische Betreuung, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Situation ist stabil. Zuvor wurde in Österreich nur die Klade II nachgewiesen. In Europa ist in den letzten Monaten die Klade Ib häufiger aufgetreten, die in der Regel mild verläuft.

» Tuntenball: Queere Szene spürt Gegenwind

Am Samstagabend findet der Grazer Tuntenball im Grazer Congress statt. Die Tickets wurden teurer: Eine laut Veranstaltern notwendige Reaktion auf ausbleibende Förderungen. Die Maßnahme könne den Verlust aber nicht ausgleichen, heißt es. Man spüre politischen Gegenwind.

20. Februar 2026

» Regenbogenflagge abgehängt: Fahrradhändler wird zur Zielscheibe

Zwei vermummte Personen ersetzen nachts im Landkreis Forchheim die Regenbogenflagge eines Fahrradgeschäfts durch eine Deutschlandflagge. Der Ladeninhaber sieht darin einen Versuch der Ausgrenzung. Er erstattet Anzeige. Doch damit ist es nicht getan.

» Alice Schwarzer über Alice Weidel: Was für ein gestriger Feminismus

Eine Bundeskanzlerin Alice Weidel wäre "ermutigend" für die Sache der Frauen. Das sagt Deutschlands bekannteste Feministin. Alice Schwarzer beweist damit nur, wie biologistisch ihr Verständnis von Feminismus ist.