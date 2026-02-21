Ausgewählter Artikel:

Ein Zeichen für kollektive Stärke  Das Motto für die Bernpride im Sommer steht

Der Verein hat das Motto für die «BernPride 2026» vom 25. Juli bekannt gegeben: «Stark. Und zusammen noch stärker!» Der Leitsatz verbindet persönliche Widerstandskraft mit kollektiver Solidarität  zwei Elemente, die die Pride-Bewegung seit ihren Anfängen prägen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Februar 2026

» Der Film, der die deutsche Schwulenbewegung auslöste

Zu Ehren Rosa von Praunheims wird im Zoo Palast noch einmal sein Klassiker gezeigt: "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt".

» Schwere Körperverletzung: Drei Jugendliche nach mutmaßlich homophoben Angriffen vor Gericht

Nach einem Angriff mit schweren Verletzungen beginnt in Lüneburg ein Jugendprozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Beschuldigten sollen ihre Opfer über eine Dating-App kontaktiert und die Tat gefilmt haben. Auch ein mögliches homophobes Motiv steht im Raum.

» Warum Peaches der einzige Popstar ist, den die Welt wirklich braucht

Peaches' sexpositive Zurückweisung von Ageismus, Sexismus, Objektivierung und Fremdbestimmung von Lust ist essenziell und macht Spaß, auch auf ihrem neuen Album "No Lube So Rude". S.a.: Peaches: Mit Gleitgel gegen das Böse (21.02.2026)

» Queeres Netzwerk Gifhorn fühlt sich im Stich gelassen und sammelt Spenden

Hilferuf aus dem "Spektrum": Das Queere Netzwerk Gifhorn ist angesichts von Mittelkürzungen durch die Stadt Gifhorn verzweifelt. Nun will das Team mit einer Spendenaktion den Betrieb in gewohntem Umfang aufrechterhalten.

» "Heated Rivalry": Ein kleiner Verlag in Thüringen profitiert vom Serienhype

Vom Hype um die Serie "Heated Rivalry" profitiert auch der kleine Verlag "Second Chances": Jeanette Bauroth hat den Roman für den deutschen Markt entdeckt.

» Queere Buchmesse in Magdeburg

Erstmals fand in Magdeburg die queere Buchmesse "Magdequeer" statt. Wie die Resonanz ausfiel, wieso ein Sicherheitsdienst nötig war und ob es eine Neuauflage geben soll, berichtet die Magdeburger Volksstimme.

» Premiere in Berlin! Ballett-Star David Soares tanzt Rudolf Nurejew

Ballett-Star David Soares verkörpert Nurejew in Berlin, nachdem das Stück in Russland verboten wurde.

23. Februar 2026

» Regenbogenflagge am Feuerwehrgerätehaus sorgt für Aufsehen

In Bamberg hat das Gerätehaus der Jugendfeuerwehr Wunderburg offenbar einen neuen "inoffiziellen Flaggenbeauftragten" bekommen: Am Gebäude war kurzfristig eine Regenbogenflagge angebracht worden

» Trans-Mann heiratet Trans-Frau  kann das gültig sein?

Der Fall einer katholischen Trauung in Argentinien sorgt weltweit für Schlagzeilen: Ein Transmann hat eine Transfrau geheiratet. Geht das? Der zuständige Bischof sagt nein  und erklärte die Ehe für nichtig. War das korrekt? S.a.: Erzbischof annulliert Ehe zwischen trans Frau und trans Mann (18.02.2026)

» Ohne Geld von Papa Elon  Vivian Wilson erobert die Modewelt

Elon Musks Tochter Vivian Jenna Wilson spricht über ihr Coming-out, die Abkehr vom Vater und ihren Weg in die Öffentlichkeit.

» Thailands Weg zur geschlechtlichen Vielfalt

Thailands Gesellschaft definiert Geschlechterrollen seit jeher auf ihre eigene Weise, doch wie hat sich die rechtliche und soziale Lage bis zum Jahr 2026 entwickelt?

» Hass im Netz gegen queere Community nimmt zu

Auf Social-Media-Posts einer Regenbogen-Markise oder der Solaranlage des FC St. Pauli in Regenbogenfarben folgen Hasskommentare.

» Ein Roman wie eine Collage  Miku Sophie Kühmel im Gespräch über ihren Roman "Hannah"

Eine queere Liebe in den 1920er Jahren: Miku Sophie Kühmel setzt der Künstlerin Hannah Höch und ihrer Liebe zu der Autorin Til Brugman mit "Hannah" ein literarisches Denkmal.

» Tuntenball setzt starkes Zeichen für Queer-Community

Tuntenball Graz: Über 2.000 Gäste feiern Vielfalt und setzen ein starkes Zeichen für queere Sichtbarkeit, Akzeptanz und Engagement in Österreich.

22. Februar 2026

» Hardliner-Vater, liberaler Sohn  CDU-Kandidat Thomas Spieker greift nach der Macht im Kreis Osnabrück

CDU-Kandidat Thomas Spieker distanziert sich vom konservativen Kurs seines Vaters, bekennt sich zur Mitte und will Osnabrücker Landrat werden.

» Autorin über Feminismus und Freiheit: "Mit High Heels hat man keine Standfestigkeit"

Feministin Antje Schrupp hat ein neues Buch geschrieben. Ein Gespräch über Tradwives, weibliches Begehren und was es für Veränderung bräuchte.

» Transmodel  "Fühle mich wie Alien": Alex polarisiert mit bizarren Auftritten

Alex Consani modelt für die luxuriösesten Marken. Abseits des Laufstegs gewinnt sie Fans mit ihrem Humor und ihrer verrückten Art für sich.

» LGBTQ+-Kreuzfahrten: Weltweite Routen für Schwule und Lesben

Kreuzfahrten für Schwule und Lesben werben mit ihrem queerfreundlichen Reiseverlauf. Alleinreisende erhalten oft ein besonderes Angebot.

21. Februar 2026

» Dietzenbacher AfD-Kandidat hetzte gegen Queere  Ortssprecherin will ihn nicht kennen

In einer Dietzenbacher Facebook-Gruppe hetzt ein Mann gegen Queere. Später wirbt er für seine eigene AfD-Kandidatur. Folgen hat der Vorfall offenbar keine.