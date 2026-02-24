Ausgewählter Artikel:

Warum wir über Attacken auf Regenbogenflaggen berichten: Weil wir alle davon bedroht sind

Es gibt keine Alternative zur Demokratie, sagt Vize-Ressortleiter Patrick Schroll. In seinem Kommentar erklärt er, warum eine abgehängte Regenbogenflagge eben nicht der berühmte Sack Reis ist. Und warum wir alle bedroht sind.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. Februar 2026

» Globale Knebelregel: Wie die USA Frau­en*­rech­te weltweit beschneiden

Heute tritt die "Global Gag Rule" in Kraft. Sie verbietet Förderung von Organisationen, die sich für Diversität, Queere- und Frauenrechte einsetzen.

» Finanzierungslücke: Erster Aidshilfe in SH droht das Aus

Seit 1991 bietet die Aidshilfe in Neumünster eine Anlaufstelle für Tests und Beratungen. Doch ob sie weiterhin gefördert wird, ist unklar. Die Stadt Neumünster zahlt bisher keine Zuschüsse.

» Russlands Verbot von Roblox ist kein Vorbild für den Jugendschutz

Russland hat die Spieleplattform Roblox verboten, auch weil dort Kinder sexuell belästigt werden. Doch solche Verbote treffen auch die Falschen.

» Pedro Pascal: Ist der Hollywood-Star in diesen Mann verliebt?

Bis dato gibt es kein offizielles Statement der beiden über ihren Beziehungsstatus. Auch über seine Sexualität hat sich Pascal bisher nicht geäußert.

» Erster queerer Jugendtreff in Schiltach gegründet

Queerer Jugendtreff Schiltach gegründet! Erfahren Sie mehr über den sicheren Raum für Jugendliche und geplante Aktivitäten in Schiltach.

» Verein für queere Menschen: Sie ist dann mal da

Josephine Vetter lebt als trans Frau in Brandenburg und hat einen Verein für queere Menschen gegründet. Wie läuft's?

» Bücher wie "Heated Rivalry": 7 queere Sports-Romances, die du auch lieben wirst

Entdecke 7 berührende Bücher wie "Heated Rivalry". Von Eishockey über das Schwimmbecken bis hin zur Formel 1.

» 365 Tage im Jahr geöffnet: Münchens queeres Wohnzimmer feiert Jubiläum

Das schwul-queere Zentrum Sub feiert seinen 40. Geburtstag. Der Verein hat viel erreicht, blickt aber mit Sorge in die Zukunft.

» Wieso queere Sichtbarkeit wichtig ist  und immer noch Gefahren birgt

Queere Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, können zu Vorbildern werden. Doch sie setzen sich auch dem Hass aus, der LGBTQIA+-Personen immer heftiger entgegenschlägt.

25. Februar 2026

» "Schwuler Lehrer" am Theater Neumarkt Zürich: Schulhof des Grauens

Es gibt "wertkonservative" Eltern, für die ein aufgeklärter Sexualkundeunterricht offenbar immer noch zuviel des Guten ist. Einem solchen  realen  Schweizer Fall geht Regisseur Piet Baumgartner in seiner recherchebasierten Inszenierung nach. Selbst die Heckengewächse der Spießer-Vorgärten kommen hier in Fahrt.

» Dragqueen Maxi Shield stirbt mit 51 Jahren an Krebs

Die australische Drag-Künstlerin Maxi Shield ist im Alter von 51 Jahren gestorben. Die Nachricht löst große Betroffenheit unter ihren Fans aus.

» Nach Mörbisch: Alfons Haider startet als Dragqueen durch

Alfons Haider wird zur Dragqueen und übernimmt im Musical "Alle reden nur noch von Jamie" eine bewegende Mentor-Rolle. Haider zeigt eine neue Seite.

» Berlins Queer-Beauftragter kämpft mit Erkrankung  "schlimmer werdende Folter"

Der Berliner Queer-Beauftragte wird derzeit in der Charité behandelt. Nun berichtet Pantisano von der schweren gesundheitlichen Krise.

24. Februar 2026

» Der Film, der die deutsche Schwulenbewegung auslöste

Zu Ehren Rosa von Praunheims wird im Zoo Palast noch einmal sein Klassiker gezeigt: "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt".

» Schwere Körperverletzung: Drei Jugendliche nach mutmaßlich homophoben Angriffen vor Gericht

Nach einem Angriff mit schweren Verletzungen beginnt in Lüneburg ein Jugendprozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Beschuldigten sollen ihre Opfer über eine Dating-App kontaktiert und die Tat gefilmt haben. Auch ein mögliches homophobes Motiv steht im Raum.

» Warum Peaches der einzige Popstar ist, den die Welt wirklich braucht

Peaches' sexpositive Zurückweisung von Ageismus, Sexismus, Objektivierung und Fremdbestimmung von Lust ist essenziell und macht Spaß, auch auf ihrem neuen Album "No Lube So Rude". S.a.: Peaches: Mit Gleitgel gegen das Böse (21.02.2026)

» Queeres Netzwerk Gifhorn fühlt sich im Stich gelassen und sammelt Spenden

Hilferuf aus dem "Spektrum": Das Queere Netzwerk Gifhorn ist angesichts von Mittelkürzungen durch die Stadt Gifhorn verzweifelt. Nun will das Team mit einer Spendenaktion den Betrieb in gewohntem Umfang aufrechterhalten.

» "Heated Rivalry": Ein kleiner Verlag in Thüringen profitiert vom Serienhype

Vom Hype um die Serie "Heated Rivalry" profitiert auch der kleine Verlag "Second Chances": Jeanette Bauroth hat den Roman für den deutschen Markt entdeckt.

» Queere Buchmesse in Magdeburg

Erstmals fand in Magdeburg die queere Buchmesse "Magdequeer" statt. Wie die Resonanz ausfiel, wieso ein Sicherheitsdienst nötig war und ob es eine Neuauflage geben soll, berichtet die Magdeburger Volksstimme.