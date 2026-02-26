Ausgewählter Artikel:

Politiker kämpfen für das La Gata in Sachsenhausen

Der Lesben-Bar La Gata wurde zum 31. März gekündigt. Der Diversitätsausschuss fordert nun schnelles Handeln der Stadt.

28. Februar 2026

» "Bridgerton", Staffel 4, Teil 2: Wieso Benedict auch in einer Beziehung mit einer Frau nicht weniger queer ist

"Bridgerton", Staffel 4, Teil 2 ist endlich da und zeigt das Happy End von Benedict und Sophie. Doch trotz heterosexuellerer Erscheinung ist ihre Beziehung nicht weniger queer

» Wenn die Familie fehlt: Daniel begleitet Menschen als "Ersatzvater" zu Hochzeiten

Daniel Blevins gründete "Stand in Pride", um queere Menschen zu unterstützen, deren Familie sie im Stich lässt. Die Plattform vermittelt Ersatzeltern für Hochzeiten und andere Anlässe.

» Performance "Homo+" beleuchtet queere Liebe und gesellschaftlichen Druck

Ist es die Liebe oder das Geschlecht, das einen Menschen zum Menschen macht, hinterfragt die Performance "Homo+". Drei Protagonisten stellen sich ihren Identitäten.

27. Februar 2026

» Nach Absage des Pride-Festivals soll Stadt Zürich Gebühren erlassen

Damit auch ohne Festival viele queere Partys stattfinden können, soll die Stadt Zürich den Gastrobetrieben und Veranstaltern entgegenkommen.

» Nationalspielerin Laura Freigang im Interview: "Aktuell würde ich persönlich nicht in die USA reisen"

Die Fußballerin spielte selbst in den USA - heute hat sich ihr Blick auf das Land verändert. Ein Gespräch über die Boykott-Frage, ihre Leidenschaft für Fotografie und ihr Coming-out, das eigentlich keins war.

» Assisenprozess im Mordfall David Polfliet gestartet

In Gent hat am Freitag der Assisenprozess im Mordfall David Polfliet begonnen. Drei junge Männer im Alter von 20 und 21 sitzen auf der Anklagebank. Sie sollen ihr Opfer über eine Dating-App für schwule Männer in einen Park in Beveren gelockt und dort geschlagen, misshandelt und mit einem Messer auf

» Familienplanung im Regenbogenzentrum: Zwei Frauen, ein Wunschkind

Das Kinderwunschzentrum an der Wien begleitet lesbische Paare beim Kinderwunsch. Der Weg kann lang und hart sein.

» Schlagersänger spricht über Queere Fans: "Früher schwieriger gewesen"

Ein queerer Schlagersänger erklärt, warum es für Patrick Lindner früher schwieriger gewesen wäre, offen schwul im Schlager zu sein.

» Frankfurt: Der beliebten Lesbenbar "La Gata" droht nach fast 55 Jahren das Aus

Erika Wild droht die Zwangsräumung ihrer legendären Lesbenbar. Die queere Community kämpft nun für den Erhalt des La Gata.

26. Februar 2026

» Globale Knebelregel: Wie die USA Frau­en*­rech­te weltweit beschneiden

Heute tritt die "Global Gag Rule" in Kraft. Sie verbietet Förderung von Organisationen, die sich für Diversität, Queere- und Frauenrechte einsetzen.

» Finanzierungslücke: Erster Aidshilfe in SH droht das Aus

Seit 1991 bietet die Aidshilfe in Neumünster eine Anlaufstelle für Tests und Beratungen. Doch ob sie weiterhin gefördert wird, ist unklar. Die Stadt Neumünster zahlt bisher keine Zuschüsse.

» Warum wir über Attacken auf Regenbogenflaggen berichten: Weil wir alle davon bedroht sind

Es gibt keine Alternative zur Demokratie, sagt Vize-Ressortleiter Patrick Schroll. In seinem Kommentar erklärt er, warum eine abgehängte Regenbogenflagge eben nicht der berühmte Sack Reis ist. Und warum wir alle bedroht sind.

» Russlands Verbot von Roblox ist kein Vorbild für den Jugendschutz

Russland hat die Spieleplattform Roblox verboten, auch weil dort Kinder sexuell belästigt werden. Doch solche Verbote treffen auch die Falschen.

» Pedro Pascal: Ist der Hollywood-Star in diesen Mann verliebt?

Bis dato gibt es kein offizielles Statement der beiden über ihren Beziehungsstatus. Auch über seine Sexualität hat sich Pascal bisher nicht geäußert.

» Erster queerer Jugendtreff in Schiltach gegründet

Queerer Jugendtreff Schiltach gegründet! Erfahren Sie mehr über den sicheren Raum für Jugendliche und geplante Aktivitäten in Schiltach.

» Verein für queere Menschen: Sie ist dann mal da

Josephine Vetter lebt als trans Frau in Brandenburg und hat einen Verein für queere Menschen gegründet. Wie läuft's?

» Bücher wie "Heated Rivalry": 7 queere Sports-Romances, die du auch lieben wirst

Entdecke 7 berührende Bücher wie "Heated Rivalry". Von Eishockey über das Schwimmbecken bis hin zur Formel 1.

» 365 Tage im Jahr geöffnet: Münchens queeres Wohnzimmer feiert Jubiläum

Das schwul-queere Zentrum Sub feiert seinen 40. Geburtstag. Der Verein hat viel erreicht, blickt aber mit Sorge in die Zukunft.

» Wieso queere Sichtbarkeit wichtig ist  und immer noch Gefahren birgt

Queere Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, können zu Vorbildern werden. Doch sie setzen sich auch dem Hass aus, der LGBTQIA+-Personen immer heftiger entgegenschlägt.