Hurra, unsere Genossenschaft ist gegründet!

Ein Raum voller Geschichte, ein bewegender Moment und das Gefühl, dass etwas Neues beginnt: Mit der Gründung der SIEGESSÄULE Queere Medien Genossenschaft ist ein lang vorbereiteter Schritt Wirklichkeit geworden. Jetzt startet die nächste Phase  und zwar gemeinsam mit euch

03. März 2026

» Wiens erste WG für queere Senior*innen? Transmann Arthur ist angekommen

Die Volkshilfe hat in Mariahilf eine Wohngemeinschaft eröffnet, in der Vielfalt bewusst gelebt wird. Ein Besuch beim ersten Bewohner und der ersten Bewohnerin

» "Man liest, um entwerfen zu können, wer man sein möchte"  Ein queer-feministischer Blick auf den Literaturkanon

Dass heute nicht mehr gelesen werde, ist eine viel beschworene Behauptung. Was aber bedeutet diese These und was hält man ihr entgegen?

» Stiefkindadoption im Parlament: "Es war nie eine Frage, ob ich das richtige Mami bin"

Die Stiefkindadoption in Regenbogenfamilien soll künftig leichter werden. Eine Familie erzählt über ihren mühsamen Weg.

» In Ulm soll die größte Regenbogenfahne des Landes stehen  dank Spenden

Im Juni soll am Christopher Street Day in Ulm die größte Regenbogenflagge des Landes geschwungen werden. Spenden sollen das Projekt realisieren. Diese können bis zum 15. März abgegeben werden.

02. März 2026

» Toto, lass uns Kansas verlassen

In Kansas sind seit Freitag die Führerscheine von trans Personen ungültig. Es ist ein weiterer Schritt der autoritären Rechten, um trans-Feindlichkeit zu systematisieren und die Freiheit von Minderheiten einzuschränken.

» Frauen zu schlagen, ist in Afghanistan gestattet, solange es keine offenen Wunden gibt

Ein von den Taliban in Afghanistan verabschiedetes Gesetz erlaubt "korrigierende" Strafen  auch durch Ehemänner. Wer offen homosexuell lebt, dem droht die Todesstrafe.

01. März 2026

» "Wähl Liebe": 700 Karlsruher demonstrieren vor der Landtagswahl für die Rechte queerer Menschen

Bessere queere Bildungspolitik, ein Antidiskriminierungsgesetz auf Landesebene und das AfD-Verbot: Dafür gingen am 28. Februar 700 Menschen in Karlsruhe auf die Straße. Die Demonstration stand im Zeichen der anstehenden Landtagswahl.

» "Bridgerton" Staffel 4: Stars sprechen über lesbische Beziehung im Netflix-Hit

Auf Netflix führt derzeit kein Weg an der beliebten Regency-Serie "Bridgerton" vorbei.

» Mensch.Hamburg: Wenn das Kind transgender ist

Dilans Sohn Nathan hat sich ihr mit zwölf Jahren anvertraut. Sie hat ihn auf seinem Weg der Geschlechtsangleichung begleitet.

» Stadt Bern: Mit "queeren Farben" auf Asphalt gegen Hitze-Zonen

Die Stadt Bern soll prüfen, wie sich UV-reflektierende Strassenbemalungen gegen Hitze und als Zeichen für Vielfalt umsetzen lassen.

» Drogen & Alkohol: Berliner DJ spricht über Absturz beim CSD

Caroline Harant über Alk & Drogen, warum sie für sie lange Teil des Szenealltags waren & warum sie nur noch nüchtern auflegt.

28. Februar 2026

» "Bridgerton", Staffel 4, Teil 2: Wieso Benedict auch in einer Beziehung mit einer Frau nicht weniger queer ist

"Bridgerton", Staffel 4, Teil 2 ist endlich da und zeigt das Happy End von Benedict und Sophie. Doch trotz heterosexuellerer Erscheinung ist ihre Beziehung nicht weniger queer

» Politiker kämpfen für das La Gata in Sachsenhausen

Der Lesben-Bar La Gata wurde zum 31. März gekündigt. Der Diversitätsausschuss fordert nun schnelles Handeln der Stadt.

» Wenn die Familie fehlt: Daniel begleitet Menschen als "Ersatzvater" zu Hochzeiten

Daniel Blevins gründete "Stand in Pride", um queere Menschen zu unterstützen, deren Familie sie im Stich lässt. Die Plattform vermittelt Ersatzeltern für Hochzeiten und andere Anlässe.

» Performance "Homo+" beleuchtet queere Liebe und gesellschaftlichen Druck

Ist es die Liebe oder das Geschlecht, das einen Menschen zum Menschen macht, hinterfragt die Performance "Homo+". Drei Protagonisten stellen sich ihren Identitäten.

27. Februar 2026

» Nach Absage des Pride-Festivals soll Stadt Zürich Gebühren erlassen

Damit auch ohne Festival viele queere Partys stattfinden können, soll die Stadt Zürich den Gastrobetrieben und Veranstaltern entgegenkommen.

» Nationalspielerin Laura Freigang im Interview: "Aktuell würde ich persönlich nicht in die USA reisen"

Die Fußballerin spielte selbst in den USA - heute hat sich ihr Blick auf das Land verändert. Ein Gespräch über die Boykott-Frage, ihre Leidenschaft für Fotografie und ihr Coming-out, das eigentlich keins war.

» Assisenprozess im Mordfall David Polfliet gestartet

In Gent hat am Freitag der Assisenprozess im Mordfall David Polfliet begonnen. Drei junge Männer im Alter von 20 und 21 sitzen auf der Anklagebank. Sie sollen ihr Opfer über eine Dating-App für schwule Männer in einen Park in Beveren gelockt und dort geschlagen, misshandelt und mit einem Messer auf

» Familienplanung im Regenbogenzentrum: Zwei Frauen, ein Wunschkind

Das Kinderwunschzentrum an der Wien begleitet lesbische Paare beim Kinderwunsch. Der Weg kann lang und hart sein.