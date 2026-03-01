Ausgewählter Artikel:

» (04.03.2026) Süddeutsche Zeitung

Kampf gegen HIV: Tausende Lücken in der Statistik

Die HIV-Situation in der Ukraine bleibt kritisch, es gibt mittlerweile große Lücken in der Erfassung der Infektionen. Hilfsorganisationen setzen auf flexible Lösungen, um Betroffenen zu helfen.

04. März 2026

» Queere DDR-Literatur: Selbstverständlicher Teil von Wirklichkeit

Es gab in der DDR auch einen Ort jenseits der als sozialistisches Ideal propagierten heterosexuellen Familie. Queere Lebensentwürfe waren ebenso in der Literatur zu finden. Sie sind Teil einer Emanzipationsgeschichte.

» "Habe ich darüber nachgedacht aufzuhören? Ja, ein paar Mal"  Huw Ware zweifelte an seiner Akzeptanz als homosexueller Schiedsrichter im Darts

Huw Ware hat zugegeben, dass er mehrfach kurz davorstand, mit Darts aufzuhören, bevor er auf der größten Bühne des Sports, dem Alexandra Palace, Geschichte schrieb.

» "Erniedrigend": Deutsche DJ beklagt Diskriminierung am Hamburger Flughafen

BASHKKA wirft dem Hamburg Airport Diskriminierung von trans und nichtbinären Reisenden vor. DJ spricht von systematischen Problemen bei Sicherheitskontrollen.

» HIV: Tägliche Pille aus Bictegravir und Lenacapavir vereinfacht Therapie bei Älteren

Die Kombination aus dem Integrase-Hemmer Bictegravir und dem Kapsid-Inhibitor Lenacapavir ermöglicht Menschen mit HIV, die unter einer langjährigen Therapie Resistenzen gegen ältere antiretrovirale Wirkstoffe entwickelt haben oder diese nicht vertragen, erstmals eine einmal tägliche orale Therapie.

» Ziemlich queer: Mit "Hedwig and the Angry Inch" zeigt das Theater Konstanz eine rockige Zweipersonen-Show

Das fulminante Musical "Hedwig and the Angry Inch", das zum Kanon der queeren Unterhaltung gehört, hält am Theater Konstanz das Publikum einen Abend lang in Atem.

» Die Mumie 4: Macher sprechen über das bisexuelle Vermächtnis des Originals

Die Mumie 4 geht bald in Produktion. Und die neuen Regisseure sind sich des besonderen Vermächtnisses der Filmreihe scheinbar sehr bewusst.

» USA: Kansas erklärt Ausweise von trans* Personen für ungültig  Klage angekündigt

In dem US-Bundesstaat wurde ein Gesetz erlassen, das die Ausweisdokumente einheimischer trans* Personen über Nacht für nichtig erklärt hat. Betroffene werfen Kansas vor, die trans* Community aus dem öffentlichen Leben verbannen zu wollen. Deshalb setzen sie sich nun zur Wehr.

» Carsten Wendler über neue Rolle als LSU-Vorsitzender im Münsterland

Carsten Wendler aus Velen ist sei Januar der Vorsitzende des Bezirksverbandes Münsterland der Lesben und Schwulen in der Union (LSU). Im BZ-Interview spricht er über seine Motivation, sich in der Interessensvertretung für queere Menschen einzusetzen, über die Ziele der LSU und über das queere Leben im Münsterland

03. März 2026

» Wiens erste WG für queere Senior*innen? Transmann Arthur ist angekommen

Die Volkshilfe hat in Mariahilf eine Wohngemeinschaft eröffnet, in der Vielfalt bewusst gelebt wird. Ein Besuch beim ersten Bewohner und der ersten Bewohnerin

» Hurra, unsere Genossenschaft ist gegründet!

Ein Raum voller Geschichte, ein bewegender Moment und das Gefühl, dass etwas Neues beginnt: Mit der Gründung der SIEGESSÄULE Queere Medien Genossenschaft ist ein lang vorbereiteter Schritt Wirklichkeit geworden. Jetzt startet die nächste Phase  und zwar gemeinsam mit euch

» "Man liest, um entwerfen zu können, wer man sein möchte"  Ein queer-feministischer Blick auf den Literaturkanon

Dass heute nicht mehr gelesen werde, ist eine viel beschworene Behauptung. Was aber bedeutet diese These und was hält man ihr entgegen?

» Stiefkindadoption im Parlament: "Es war nie eine Frage, ob ich das richtige Mami bin"

Die Stiefkindadoption in Regenbogenfamilien soll künftig leichter werden. Eine Familie erzählt über ihren mühsamen Weg.

» In Ulm soll die größte Regenbogenfahne des Landes stehen  dank Spenden

Im Juni soll am Christopher Street Day in Ulm die größte Regenbogenflagge des Landes geschwungen werden. Spenden sollen das Projekt realisieren. Diese können bis zum 15. März abgegeben werden.

02. März 2026

» Toto, lass uns Kansas verlassen

In Kansas sind seit Freitag die Führerscheine von trans Personen ungültig. Es ist ein weiterer Schritt der autoritären Rechten, um trans-Feindlichkeit zu systematisieren und die Freiheit von Minderheiten einzuschränken.

» Frauen zu schlagen, ist in Afghanistan gestattet, solange es keine offenen Wunden gibt

Ein von den Taliban in Afghanistan verabschiedetes Gesetz erlaubt "korrigierende" Strafen  auch durch Ehemänner. Wer offen homosexuell lebt, dem droht die Todesstrafe.

01. März 2026

» "Wähl Liebe": 700 Karlsruher demonstrieren vor der Landtagswahl für die Rechte queerer Menschen

Bessere queere Bildungspolitik, ein Antidiskriminierungsgesetz auf Landesebene und das AfD-Verbot: Dafür gingen am 28. Februar 700 Menschen in Karlsruhe auf die Straße. Die Demonstration stand im Zeichen der anstehenden Landtagswahl.

» "Bridgerton" Staffel 4: Stars sprechen über lesbische Beziehung im Netflix-Hit

Auf Netflix führt derzeit kein Weg an der beliebten Regency-Serie "Bridgerton" vorbei.

» Mensch.Hamburg: Wenn das Kind transgender ist

Dilans Sohn Nathan hat sich ihr mit zwölf Jahren anvertraut. Sie hat ihn auf seinem Weg der Geschlechtsangleichung begleitet.

» Stadt Bern: Mit "queeren Farben" auf Asphalt gegen Hitze-Zonen

Die Stadt Bern soll prüfen, wie sich UV-reflektierende Strassenbemalungen gegen Hitze und als Zeichen für Vielfalt umsetzen lassen.