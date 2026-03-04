Ausgewählter Artikel:

» (05.03.2026) Vorarlbergerin

"Heated Rivalry" & Co.: Warum gerade Frauen schwule Romanzen lieben

Warum gerade Frauen schwule Romanzen wie "Heated Rivarly" lieben und was das über unsere Gesellschaft verrät.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. März 2026

» GNTM-Kandidat und trans Mann Jill Deimel liebte RTL-Moderatorin

Jill Deimel sticht aus den Kandidaten von "Germany's Next Topmodel" heraus. Mehrere Jahre lang war der trans Mann mit einer bekannten RTL-Moderatorin liiert.

» Fussball-Podcast Sykora Gisler: "Agenten raten Spielern immer noch davon ab, sich zu outen"

Mit 12 endet die Kindheit von Max abrupt, als sein Idol Zinédine Zidane im WM-Final 2006 mit einem Kopfstoss die grosse Bühne verlässt. Als Fussballer schafft er es nie zu YB, dafür als schwuler U21-Spieler im Film. Max Hubacher, Filmstar, Fussballfan und bester Uli Hoeness der Filmgeschichte.

» "Ich hätte nie gedacht, dass es in lesbischen Beziehungen zu Gewalt kommen kann"

Gewalt in queeren Beziehungen bleibt oft unsichtbar  aus Scham, weil sonst niemand darüber redet in der Community, oder aus Angst, Vorurteile zu bedienen. Hier erzählen drei Menschen davon  und wie sie es geschafft haben, sich zu trennen

» "Schwul zu sein, kann akzeptierter sein als lesbisch"

Der am Mittwoch vorgestellte Bericht des LGBTIQ+-Panels beleuchtet die sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten von queeren Menschen in Luxemburg.

» Ist Pedro Pascal schwul? Weshalb uns das so dermaßen egal sein kann

Immer wieder gibt es Gerüchte über seine Sexualität. Ob Pedro Pascal schwul ist oder nicht, sollte uns allen egal sein. Wir erklären, weshalb.

» Menschen in queeren Beziehungen meistern Krisen oft als Team

Queere Paare stehen oft besonderen Herausforderungen gegenüber. Psychologe, Paartherapeut und Sexualberater Tobias Herrmann-Schwarz verrät im Interview, welche das sind und wie sie daran gemeinsam wachsen können.

» Kunstmarkt  Schafft es der queere Autodidakt Amit Berman an die Spitze?

Entdeckungen lieben das Publikum und der Kunstmarkt gleichermaßen. Die Bilder des Malers Amit Berman sind Entdeckungen  was macht sie besonders?

» Denny aus Wecker sucht im Fernsehen die große Liebe

Ein Luxemburger zeigt sich in der VOX-Show "First Dates" flirtbereit. Ob er dort auch wirklich fündig wurde? Die Redaktion hat nachgefragt.

04. März 2026

» Nachruf auf Yanar Mohammed: Feministische Ikone im Irak ermordet

Sie kämpfte für die Rechte irakischer Frauen, queerer und benachteiligter Personen. Jetzt wurde Yanar Mohammed am helllichten Tag in Bagdad erschossen.

» Queerness gab es schon bei Shakespeare, Mann und Woolf

Queere Figuren, queere Plots, Queerness  all das ist nicht neu in der Literatur  aber es wird kaum thematisiert. Das neue Buch "Und jetzt queer! Lesen jenseits der Norm" von Marlon Brand, Bianca-Maria Braunshofer und Tobi Schiller beleuchtet die queere Literaturgeschichte.

» "Halten Sie Ihre schwule Klappe": Markus Gutfleisch hat viele Widerstände erlebt

Markus Gutfleisch ist homosexuell und in der katholischen Kirche verwurzelt  obwohl der Recklinghäuser dort seit Jahrzehnten mit Hindernissen zu kämpfen hat.

» Queere DDR-Literatur: Selbstverständlicher Teil von Wirklichkeit

Es gab in der DDR auch einen Ort jenseits der als sozialistisches Ideal propagierten heterosexuellen Familie. Queere Lebensentwürfe waren ebenso in der Literatur zu finden. Sie sind Teil einer Emanzipationsgeschichte.

» "Habe ich darüber nachgedacht aufzuhören? Ja, ein paar Mal"  Huw Ware zweifelte an seiner Akzeptanz als homosexueller Schiedsrichter im Darts

Huw Ware hat zugegeben, dass er mehrfach kurz davorstand, mit Darts aufzuhören, bevor er auf der größten Bühne des Sports, dem Alexandra Palace, Geschichte schrieb.

» "Erniedrigend": Deutsche DJ beklagt Diskriminierung am Hamburger Flughafen

BASHKKA wirft dem Hamburg Airport Diskriminierung von trans und nichtbinären Reisenden vor. DJ spricht von systematischen Problemen bei Sicherheitskontrollen.

» HIV: Tägliche Pille aus Bictegravir und Lenacapavir vereinfacht Therapie bei Älteren

Die Kombination aus dem Integrase-Hemmer Bictegravir und dem Kapsid-Inhibitor Lenacapavir ermöglicht Menschen mit HIV, die unter einer langjährigen Therapie Resistenzen gegen ältere antiretrovirale Wirkstoffe entwickelt haben oder diese nicht vertragen, erstmals eine einmal tägliche orale Therapie.

» Kampf gegen HIV: Tausende Lücken in der Statistik

Die HIV-Situation in der Ukraine bleibt kritisch, es gibt mittlerweile große Lücken in der Erfassung der Infektionen. Hilfsorganisationen setzen auf flexible Lösungen, um Betroffenen zu helfen.

» Ziemlich queer: Mit "Hedwig and the Angry Inch" zeigt das Theater Konstanz eine rockige Zweipersonen-Show

Das fulminante Musical "Hedwig and the Angry Inch", das zum Kanon der queeren Unterhaltung gehört, hält am Theater Konstanz das Publikum einen Abend lang in Atem.

» Die Mumie 4: Macher sprechen über das bisexuelle Vermächtnis des Originals

Die Mumie 4 geht bald in Produktion. Und die neuen Regisseure sind sich des besonderen Vermächtnisses der Filmreihe scheinbar sehr bewusst.

» USA: Kansas erklärt Ausweise von trans* Personen für ungültig  Klage angekündigt

In dem US-Bundesstaat wurde ein Gesetz erlassen, das die Ausweisdokumente einheimischer trans* Personen über Nacht für nichtig erklärt hat. Betroffene werfen Kansas vor, die trans* Community aus dem öffentlichen Leben verbannen zu wollen. Deshalb setzen sie sich nun zur Wehr.