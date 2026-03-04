Ausgewählter Artikel:

» (06.03.2026) Tagesspiegel

Queere Exil-Autorin: "Selbst wenn der Iran morgen frei ist, gibt es dort keine Zukunft für Menschen wie mich"

Die queere Autorin Sayan Kouhzad ist im Iran aufgewachsen. Welche Einsamkeit und Gefahr das bedeutet, beschreibt sie im Essay-Band "Wenn ich nicht im Iran geboren worden wäre". Wir veröffentlichen vorab einen Auszug.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. März 2026

» Russische Besatzer durchsuchen Handys: Wenn das Leben von Chats und Apps abhängt

In der besetzten Ukraine inhaftieren, foltern und misshandeln russische Soldaten LGBTI-Personen. Es kann schon reichen, eine queere App auf dem Smartphone zu haben, um im Folterkeller zu landen. Um der systematischen Verfolgung zu entgehen, müssen sich Betroffene etwas einfallen lassen.

» Queere Exil-Autorin: "Selbst wenn der Iran morgen frei ist, gibt es dort keine Zukunft für Menschen wie mich"

Die queere Autorin Sayan Kouhzad ist im Iran aufgewachsen. Welche Einsamkeit und Gefahr das bedeutet, beschreibt sie im Essay-Band "Wenn ich nicht im Iran geboren worden wäre". Wir veröffentlichen vorab einen Auszug.

» Das schlechte Geschlecht

Die Menschen in zwei Geschlechter aufzuteilen, ist nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Um sexistische Gewalt wirksam zu bekämpfen, müssen wir uns endlich dieser Logik entziehen.

» USA bis Europa  Transfeindlichkeit mehr als ein Trend

Überall auf der Welt gibt es immer mehr transfeindliche Gesetzgebung. Die USA zeigen sich als ein Vorreiter in diesem Bereich, doch auch hier in Europa verschlechtert sich die Lage stetig.

» Jessica Delion schildert transfeindliche Dating-Erfahrung

Blumen, Horrorfilm und dann das! Jessica Delion enthüllt auf Instagram, wie ein Date durch eine intime Frage kippte.

» Abstammungsrecht: Wie homosexuelle Eltern rechtlich benachteiligt werden

Die luxemburgische Regierung arbeitet an einer Reform des Abstammungsrechts, um homosexuelle Eltern rechtlich gleichzustellen.

» Konservative Anglikaner suchen Gegenkandidaten zu Sarah Mullally

Die Gruppe der konservativen Anglikaner möchte einen eigenen Vorsitzenden für die anglikanische Kirche wählen. Damit stellt sie sich auch offiziell gegen Bischöfin Sarah Mullally  und schlägt eine neue Richtung in der Kirche ein.

» "Bridgerton" Staffel 4, Teil 2: Warum Benedicts Liebesgeschichte queerer ist, als viele denken

"Bridgerton" Staffel 4, Teil 2 zeigt Benedicts Happy End mit Sophie  seine Bisexualität bleibt Teil seiner Identität. Warum Fans über "Bi Erasure" diskutieren.

» Stella Bossi gründet Booking-Agentur für FLINTA-DJs

Mit All Excess Agency geht Stella Bossi einen neuen Weg. Die Agentur soll die Szene aktiv mitgestalten und eine Plattform für FLINTA*-DJs

05. März 2026

» GNTM-Kandidat und trans Mann Jill Deimel liebte RTL-Moderatorin

Jill Deimel sticht aus den Kandidaten von "Germany's Next Topmodel" heraus. Mehrere Jahre lang war der trans Mann mit einer bekannten RTL-Moderatorin liiert.

» Fussball-Podcast Sykora Gisler: "Agenten raten Spielern immer noch davon ab, sich zu outen"

Mit 12 endet die Kindheit von Max abrupt, als sein Idol Zinédine Zidane im WM-Final 2006 mit einem Kopfstoss die grosse Bühne verlässt. Als Fussballer schafft er es nie zu YB, dafür als schwuler U21-Spieler im Film. Max Hubacher, Filmstar, Fussballfan und bester Uli Hoeness der Filmgeschichte.

» "Ich hätte nie gedacht, dass es in lesbischen Beziehungen zu Gewalt kommen kann"

Gewalt in queeren Beziehungen bleibt oft unsichtbar  aus Scham, weil sonst niemand darüber redet in der Community, oder aus Angst, Vorurteile zu bedienen. Hier erzählen drei Menschen davon  und wie sie es geschafft haben, sich zu trennen

» "Schwul zu sein, kann akzeptierter sein als lesbisch"

Der am Mittwoch vorgestellte Bericht des LGBTIQ+-Panels beleuchtet die sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten von queeren Menschen in Luxemburg.

» "Heated Rivalry" & Co.: Warum gerade Frauen schwule Romanzen lieben

Warum gerade Frauen schwule Romanzen wie "Heated Rivarly" lieben und was das über unsere Gesellschaft verrät.

» Ist Pedro Pascal schwul? Weshalb uns das so dermaßen egal sein kann

Immer wieder gibt es Gerüchte über seine Sexualität. Ob Pedro Pascal schwul ist oder nicht, sollte uns allen egal sein. Wir erklären, weshalb.

» Menschen in queeren Beziehungen meistern Krisen oft als Team

Queere Paare stehen oft besonderen Herausforderungen gegenüber. Psychologe, Paartherapeut und Sexualberater Tobias Herrmann-Schwarz verrät im Interview, welche das sind und wie sie daran gemeinsam wachsen können.

» Kunstmarkt  Schafft es der queere Autodidakt Amit Berman an die Spitze?

Entdeckungen lieben das Publikum und der Kunstmarkt gleichermaßen. Die Bilder des Malers Amit Berman sind Entdeckungen  was macht sie besonders?

» Denny aus Wecker sucht im Fernsehen die große Liebe

Ein Luxemburger zeigt sich in der VOX-Show "First Dates" flirtbereit. Ob er dort auch wirklich fündig wurde? Die Redaktion hat nachgefragt.

04. März 2026

» Nachruf auf Yanar Mohammed: Feministische Ikone im Irak ermordet

Sie kämpfte für die Rechte irakischer Frauen, queerer und benachteiligter Personen. Jetzt wurde Yanar Mohammed am helllichten Tag in Bagdad erschossen.

» Queerness gab es schon bei Shakespeare, Mann und Woolf

Queere Figuren, queere Plots, Queerness  all das ist nicht neu in der Literatur  aber es wird kaum thematisiert. Das neue Buch "Und jetzt queer! Lesen jenseits der Norm" von Marlon Brand, Bianca-Maria Braunshofer und Tobi Schiller beleuchtet die queere Literaturgeschichte.