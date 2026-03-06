Ausgewählter Artikel:

(08.03.2026) web.de

Ein Ort ohne Vorurteile

Queere Jugendliche in Bayern haben es besonders schwer. Nirgendwo in Deutschland werden sie so häufig angefeindet. In einem Hinterhof einer Kleinstadt treffen sie sich deshalb regelmäßig  zwei Stunden, in denen sie einfach sie selbst sein können.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. März 2026

» Hass auf Frauen und Queers: In Berlin vernetzen sich die An­ti­fe­mi­nis­t*in­nen

Der Soziologe Andreas Kemper erforscht antifeministische Netzwerke. Berlin sieht er als zentralen Knotenpunkt dieser demokratieschädigenden Bewegung.

» Anne Frank als Rollenvorbild für queere Jugendliche

Anne Frank, deren Todestag sich im diesjährigen Februar/März (das genaue Datum ist unbekannt) zum 81. Male jährt, könnte mit ihrer leider zu wenig bekannten, sich in der ursprünglichen Fassung ihres Tagebuches manifestierenden Queerness heutigen queeren Jugendlichen als Rollenvorbild auf ihrem oftmals steinigen Weg zum Coming-out dienen.

» Kölnerin sorgt für Furore: Bekannte Gastronomin baut um und eröffnet neue Bar

Bekannte Kölner Gastronomin Payman Neziri belebt die queere Szene mit der Neueröffnung des "Le Spot" und der Modernisierung ihrer Kult-Bar "Boize Bar". Alle Infos!

07. März 2026

» Hass-Flut nach Kritik an Alice Weidel: Model zeigt hunderte Kommentare an und hat Erfolg

Felix Nieder hatte rund 100 Hasskommentare gegen seine Person zur Anzeige gebracht. Inzwischen kann das Model einen Erfolg feiern, wie er TAG24 verriet.

» "GNTM"-Kandidatin Juna verliebte sich während des Drehs in andere Teilnehmerin

Juna ist eine der aktuellen Kandidatinnen von "GNTM". Jetzt verrät sie, was sich abseits des Sets abspielte.

» Peter Fellner: "Queere" Mode aus "Omas Deckchen"

Schauplatz Linz: Das Francisco Carolinum  das Haus für Fotografie  führt mit einem Megabild an den Badestrand; im Offenen Kulturhaus sprengt der junge Designer Peter Fellner mit "Glumpert" alle Regeln der Mode: Er verfolgt Zero Waste in einer Branche, die sonst sehr schmutzig ist. Und er will eine "fluide" Geschlechterpolitik.

» Olivia Jones gibt erste Einblicke in ihre neue Dschungel-Bar

Party auf dem Kiez: Für die Eröffnung ihrer neuen Dschungel-Bar auf der Hamburger Reeperbahn legt sich Olivia Jones mächtig ins Zeug. Diese Stars sind mit dabei.

» Bildreportage: Durch den Blick der anderen

Das internationale Kollektiv "The Journal" will der Perspektive von weiblichen und nichtbinären Fotografen Geltung verschaffen

» Homosexualität in Freikirchen: Was erleben Betroffene von Konversionsmassnahmen?

EVP-Politikerin Lea Blattner erlebte in ihrer Freikirche Konversionsmassnahmen  sogar Dämonenaustreibungen wurden an ihr vorgenommen. Warum gibt es diese Praktiken heute noch?

» Kae Tempest über Transition: "Schmerz ist eine entscheidende Energiequelle"

Kae Tempest hat mit "Ein Leben lang gesucht" einen Roman übers Trans-Sein geschrieben, der universell und trostreich über die Liebe erzählt.

» Polen plant neues Gesetz: Kulturkampf um queere Partnerschaften

Pläne der Regierung könnten das Leben queerer Paare in Polen erleichtern. Scheitert der Minimal-Kompromiss der Koalition am Veto des rechtskonservativen Staatpräsidenten?

» Feministische Brennpunkte: Fe­mi­nis­t*in­nen aller Länder, hier braucht es euch

Argentinien, USA, Russland  nahezu überall auf der Welt werden Frauen und Queers entrechtet. Wo Solidarität jetzt besonders notwendig ist.

06. März 2026

» Russische Besatzer durchsuchen Handys: Wenn das Leben von Chats und Apps abhängt

In der besetzten Ukraine inhaftieren, foltern und misshandeln russische Soldaten LGBTI-Personen. Es kann schon reichen, eine queere App auf dem Smartphone zu haben, um im Folterkeller zu landen. Um der systematischen Verfolgung zu entgehen, müssen sich Betroffene etwas einfallen lassen.

» Queere Exil-Autorin: "Selbst wenn der Iran morgen frei ist, gibt es dort keine Zukunft für Menschen wie mich"

Die queere Autorin Sayan Kouhzad ist im Iran aufgewachsen. Welche Einsamkeit und Gefahr das bedeutet, beschreibt sie im Essay-Band "Wenn ich nicht im Iran geboren worden wäre". Wir veröffentlichen vorab einen Auszug.

» Das schlechte Geschlecht

Die Menschen in zwei Geschlechter aufzuteilen, ist nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Um sexistische Gewalt wirksam zu bekämpfen, müssen wir uns endlich dieser Logik entziehen.

» USA bis Europa  Transfeindlichkeit mehr als ein Trend

Überall auf der Welt gibt es immer mehr transfeindliche Gesetzgebung. Die USA zeigen sich als ein Vorreiter in diesem Bereich, doch auch hier in Europa verschlechtert sich die Lage stetig.

» Jessica Delion schildert transfeindliche Dating-Erfahrung

Blumen, Horrorfilm und dann das! Jessica Delion enthüllt auf Instagram, wie ein Date durch eine intime Frage kippte.

» Abstammungsrecht: Wie homosexuelle Eltern rechtlich benachteiligt werden

Die luxemburgische Regierung arbeitet an einer Reform des Abstammungsrechts, um homosexuelle Eltern rechtlich gleichzustellen.

» Konservative Anglikaner suchen Gegenkandidaten zu Sarah Mullally

Die Gruppe der konservativen Anglikaner möchte einen eigenen Vorsitzenden für die anglikanische Kirche wählen. Damit stellt sie sich auch offiziell gegen Bischöfin Sarah Mullally  und schlägt eine neue Richtung in der Kirche ein.