» (09.03.2026) L'essentiel

Bettel verurteilt schärfere Strafen für Homosexualität im Senegal

Ein geplanter Gesetzesentwurf im Senegal sorgt für internationale Kritik. Auch Luxemburgs Außenminister Xavier Bettel meldet sich deutlich zu Wort.

09. März 2026

» Alfonso Pantisano: Wie einsam der Mensch wird  wenn der Körper schwer erkrankt

Alfonso Pantisano war immer auf Draht, Queerbeauftragter, bestens vernetzt. Als er erkrankte, war er plötzlich allein. Bis er in üblen Nächten begann, das zu ändern.

Bezahltes Probeabo nötig

» Unsolidarische Mogelpackung: Sorry, aber FLINTA ist gescheitert

Wir müssen die Frage nach sicheren Räumen neu beantworten. Es gibt Alternativen. Lasst es uns gemeinsam ausprobieren und wieder scheitern!

» Für die Deutsche Aids-Stiftung: Gänsehaut-Momente bei glanzvoller Operngala in Düsseldorf

Die 16. Festliche Operngala für die Deutsche Aids-Stiftung begeisterte im ausverkauften Opernhaus. Eine Gedenkminute gab es für Rita Süssmuth, die im vergangenen Jahr in der ersten Reihe gesessen hatte.

» Farbe drüber, Vielfalt weg: Vandalismus an der Niersteiner "Babbelbank"

Ein trauriger Anblick in Nierstein: In der Nacht zum 7. März 2026 wurde die bunt gestaltete "Babbelbank" komplett besprüht. Von dem Symbol für Vielfalt und Austausch ist nichts mehr zu erkennen  die Stadt erstattet nun Anzeige.

» "Schluss mit Selbstgerechtigkeit und moralischen Überlegenheitsposen": Wir brauchen ein neues queeres Engagement

Ein von jedem Selbstzweifel befreiter Aktivismus besorgt nur das Geschäft derer, die queere Menschen hassen. Diese müssen mehr Ambivalenzen aushalten  und den Blick für das Mögliche schärfen.

Bezahltes Probeabo nötig

» Rap, Reggaeton, Kehlkopfgesang: "Mehr Matriarchate wären gut"

Drei Künstler*innen, drei Regionen Amerikas. Während in vielen Teilen des Kontinents rechte Kräfte erstarken, wird ihre Musik zum Gegenentwurf.

» Sat.1-Star Martin Angelo: "Erstaunlich, wie schwul Gran Canaria doch ist"

Sat.1-Star Martin Angelo ist auf Gran Canaria unterwegs. Und erfährt nun, wie sich Frauen oftmals fühlen, wenn sie unterwegs sind.

» Katholisch und queer: Echte Teilhabe ist mehr als Toleranz

Zwischen Glauben und Identität Brücken bauen: Das macht für Pastoralreferent Andreas Ihm queersensible Seelsorge aus. Dabei geht es um Begleitung, Spannungen und die Frage, wie Kirche mehr sein kann als nur tolerant: ein echter Ort der Zugehörigkeit für queere Menschen.

08. März 2026

» Hass auf Frauen und Queers: In Berlin vernetzen sich die An­ti­fe­mi­nis­t*in­nen

Der Soziologe Andreas Kemper erforscht antifeministische Netzwerke. Berlin sieht er als zentralen Knotenpunkt dieser demokratieschädigenden Bewegung.

» Anne Frank als Rollenvorbild für queere Jugendliche

Anne Frank, deren Todestag sich im diesjährigen Februar/März (das genaue Datum ist unbekannt) zum 81. Male jährt, könnte mit ihrer leider zu wenig bekannten, sich in der ursprünglichen Fassung ihres Tagebuches manifestierenden Queerness heutigen queeren Jugendlichen als Rollenvorbild auf ihrem oftmals steinigen Weg zum Coming-out dienen.

» Ein Ort ohne Vorurteile

Queere Jugendliche in Bayern haben es besonders schwer. Nirgendwo in Deutschland werden sie so häufig angefeindet. In einem Hinterhof einer Kleinstadt treffen sie sich deshalb regelmäßig  zwei Stunden, in denen sie einfach sie selbst sein können.

» Kölnerin sorgt für Furore: Bekannte Gastronomin baut um und eröffnet neue Bar

Bekannte Kölner Gastronomin Payman Neziri belebt die queere Szene mit der Neueröffnung des "Le Spot" und der Modernisierung ihrer Kult-Bar "Boize Bar". Alle Infos!

07. März 2026

» Hass-Flut nach Kritik an Alice Weidel: Model zeigt hunderte Kommentare an und hat Erfolg

Felix Nieder hatte rund 100 Hasskommentare gegen seine Person zur Anzeige gebracht. Inzwischen kann das Model einen Erfolg feiern, wie er TAG24 verriet.

» "GNTM"-Kandidatin Juna verliebte sich während des Drehs in andere Teilnehmerin

Juna ist eine der aktuellen Kandidatinnen von "GNTM". Jetzt verrät sie, was sich abseits des Sets abspielte.

» Peter Fellner: "Queere" Mode aus "Omas Deckchen"

Schauplatz Linz: Das Francisco Carolinum  das Haus für Fotografie  führt mit einem Megabild an den Badestrand; im Offenen Kulturhaus sprengt der junge Designer Peter Fellner mit "Glumpert" alle Regeln der Mode: Er verfolgt Zero Waste in einer Branche, die sonst sehr schmutzig ist. Und er will eine "fluide" Geschlechterpolitik.

» Olivia Jones gibt erste Einblicke in ihre neue Dschungel-Bar

Party auf dem Kiez: Für die Eröffnung ihrer neuen Dschungel-Bar auf der Hamburger Reeperbahn legt sich Olivia Jones mächtig ins Zeug. Diese Stars sind mit dabei.

» Bildreportage: Durch den Blick der anderen

Das internationale Kollektiv "The Journal" will der Perspektive von weiblichen und nichtbinären Fotografen Geltung verschaffen

» Homosexualität in Freikirchen: Was erleben Betroffene von Konversionsmassnahmen?

EVP-Politikerin Lea Blattner erlebte in ihrer Freikirche Konversionsmassnahmen  sogar Dämonenaustreibungen wurden an ihr vorgenommen. Warum gibt es diese Praktiken heute noch?

» Kae Tempest über Transition: "Schmerz ist eine entscheidende Energiequelle"

Kae Tempest hat mit "Ein Leben lang gesucht" einen Roman übers Trans-Sein geschrieben, der universell und trostreich über die Liebe erzählt.