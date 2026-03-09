Ausgewählter Artikel:

Zu schwul? Pixar streicht rosa Fahrrad aus Kinderfilm

Aus dem Film "Elio" entfernte Pixar letztes Jahr mehrere Hinweise darauf, dass der Protagonist schwul ist. Sogar ein Fahrrad musste dran glauben.

11. März 2026

» "Das war Rape": Er wurde von einem Mann missbraucht  aber brauchte lange, das zu begreifen

Matthias Bock wurde sexuell und psychisch missbraucht  von einem Mann. Nun macht er seine Geschichte öffentlich. Auch, um anderen Mut zu machen und eine Debatte in der schwulen Community anzustoßen.

» Kreuzweg: Queere Menschen auf der Flucht

Über 250 Teilnehmende kamen in die Wiener Votivkirche, um den diesjährigen Queeren Kreuzweg "Fluchtweg" mitzuerleben. Weitere Aufführungen in verschiedenen österreichischen Städten folgen.

» Geschichte der strafrechtlichen Verfolgung von Homosexuellen in Liechtenstein

Das Liechtenstein-Institut hat erstmals umfassende Zahlen zur strafrechtlichen Verfolgung von Homosexuellen in Liechtenstein vorgelegt. Zwischen 1860 und 2001 wurden insgesamt 59 Personen wegen gleichgeschlechtlicher sexueller Handlungen strafrechtlich verurteilt.

10. März 2026

» Russische Soldaten durchsuchen Handys, um queere ukrainische Menschen zu identifizieren

In vielen Fällen wurden die Betroffenen inhaftiert und teilweise gefoltert

» Von Cafés bis Clubs, von Praxen bis Shops: Neue App gibt queeren Menschen Orientierung in Berlin

Seit Anfang März gibt es eine App, die die queere Vielfalt Berlins auf einer digitalen Karte zeigt. "Q*ompass" will so auch die Community unterstützen.

» Frankreich: Diskussion über islamisches Buch, das zum Mord an Homosexuellen aufruft

Ein mittelalterliches islamisches Werk, das bis vor kurzem in den Regalen der französischen Handelskette Fnac stand und auch bei Amazon verkauft wurde, hat in Frankreich Empörung ausgelöst.

» Bewerbung um den World Pride: Eine große Chance für die Regenbogenhauptstadt Berlin

Aus den Reihen der Union kommt der Vorschlag, dass sich Berlin als Austragungsort für den World Pride bewerben soll. Das wäre wünschenswert  und sollte auch von anderen Parteien unterstützt werden.

» Seelsorger: Queere Menschen sind keine "Sondergruppe"

Wenn die Kirche ihrem eigenen Menschenbild treu bleiben will, kann sie gar nicht anders, als queeren Menschen wertschätzend zu begegnen, sagt Seelsorger Andreas Ihm. Er sieht die Institution auf einem guten Weg.

» Gender-Verbot fix: Steiermark ändert Gesetze

Gender-Verbot Steiermark: Ab 4. November werden Gesetze und Verordnungen ohne Gendern formuliert. Neuer Fahrplan und klare Regeln fixiert.

» Eintrag im Personenstandsregister: 42 Beamte wechselten in NRW den Geschlechtseintrag

Ein Bericht des NRW-Innenministers zeigt, wie oft Landesbeamte vom Selbstbestimmungsgesetz Gebrauch gemacht haben. Der Opposition reichen die Angaben nicht aus.

» Rosa Liste in München: "Wir wollen dazu beitragen, dass es zu einer grünen Sensation kommt"

Die Rosa Liste, die seit 30 Jahren die Interessen der queeren Community im Rathaus vertritt, ist wieder im Münchner Stadtrat vertreten.

» Party, Drag und Politik: Regenbogenparty in Schwerin

Das Mecklenburgische Staatstheater lädt am 20. März zur zweiten Regenbogenparty. Es warten ein queeres Netzwerk-Treffen, politische Talks und eine lange Partynacht.

» Podcast "Queer Crimes": Staffel 3 jetzt auf ARD Sounds

Nachschub für Fans von True Crime: Die dritte Staffel des Podcasts "Queer Crimes" ist gestartet  mit neuen Episoden über wahre Kriminalfälle aus der LGBTQIA+-Community. In der ARD-Sounds-App verfügbar.

» Was LGBTIQ+-Menschen in Luxemburg fordern  und wovon sie träumen

Das Laboratoire d'études queer, sur le genre et les féminismes (LEQGF) präsentierte am Mittwoch die Ergebnisse des Projekts Luxembourg LGBTIQ+ Panel. Ein Blick auf die Lebensrealität queerer Menschen im Großherzogtum  und darüber hinaus.

» Projekt "Queer im Alter" vor dem Aus: Kritik an Kürzungen im Düsseldorfer Sozialetat

Düsseldorf muss sparen, sonst droht ein Haushaltssicherungskonzept. Doch die von schwarz-grün gemeinsam erarbeiteten Etat-Kürzungen sorgen im Sozialbereich für Diskussionen, wie das Beispiel "Queer im Alter" zeigt.

09. März 2026

» ­Streik-Gespräch in der taz: "Es gibt auch in der taz immer noch eine Bro-Culture"

Generalstreik gegen das Patriarchat! Auch in der taz wollen Flinta* die Arbeit niederlegen. Zwei taz-Redakteurinnen über Sinn, Soli und Schreiben.

» Alfonso Pantisano: Wie einsam der Mensch wird  wenn der Körper schwer erkrankt

Alfonso Pantisano war immer auf Draht, Queerbeauftragter, bestens vernetzt. Als er erkrankte, war er plötzlich allein. Bis er in üblen Nächten begann, das zu ändern.

» Unsolidarische Mogelpackung: Sorry, aber FLINTA ist gescheitert

Wir müssen die Frage nach sicheren Räumen neu beantworten. Es gibt Alternativen. Lasst es uns gemeinsam ausprobieren und wieder scheitern!

» Für die Deutsche Aids-Stiftung: Gänsehaut-Momente bei glanzvoller Operngala in Düsseldorf

Die 16. Festliche Operngala für die Deutsche Aids-Stiftung begeisterte im ausverkauften Opernhaus. Eine Gedenkminute gab es für Rita Süssmuth, die im vergangenen Jahr in der ersten Reihe gesessen hatte.