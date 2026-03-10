Ausgewählter Artikel:

» (12.03.2026) WOZ

Queer in Exjugoslawien: Beklemmende Lektüre und Zeugnisse von Widerstand

Der Historiker Franko Dota beschäftigt sich seit Jahren mit der politischen Geschichte der männlichen Homosexualität im sozialistischen Jugoslawien. Nun hat er ein Buch dazu publiziert.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. März 2026

» Warum kaum etwas über Chemsex bekannt ist  und wieso er so gefährlich werden kann

Sex unter Drogeneinfluss ist bei Weitem kein neues Phänomen. Chemsex im Speziellen gewinnt aber aktuell angeblich auch in Deutschland an Popularität.

» Michi Skopek über homophoben Angriff: "Das tut schon weh"

Michi Skopek berichtet über einen homophoben Vorfall beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. Das Ereignis hat Spuren bei ihm hinterlassen.

» Verdankt Piet Mondrian seinen Erfolg der queeren Künstlerin Marlow Moss?

Piet Mondrian kennt jeder, seine rasterförmigen Gemälde erzielen bei Auktionen Spitzenpreise. Einige seiner Ideen sind von einer weit weniger bekannten Künstlerin inspiriert: der Britin Marlow Moss. Ihr Werk kann man jetzt entdecken

» FLINTA-Stammtisch in Lingen: Geschützter Raum für queeren Austausch im Emsland

Neuer FLINTA-Stammtisch in Lingen: Wie war das erste Treffen und was passiert am 13. März in Nordhorn?

» Historikerin Ruth Hoffmann: "Es findet ein Raubzug von rechts statt"

Die Historikerin und Journalistin Ruth Hoffmann erklärt im Gespräch, wie Werte wie Nation, Freiheit, Familie, Demokratie und Widerstand von den Rechten massiv umgedeutet und für die eigenen Zwecke missbraucht werden.

11. März 2026

» "Das war Rape": Er wurde von einem Mann missbraucht  aber brauchte lange, das zu begreifen

Matthias Bock wurde sexuell und psychisch missbraucht  von einem Mann. Nun macht er seine Geschichte öffentlich. Auch, um anderen Mut zu machen und eine Debatte in der schwulen Community anzustoßen.

» Zu schwul? Pixar streicht rosa Fahrrad aus Kinderfilm

Aus dem Film "Elio" entfernte Pixar letztes Jahr mehrere Hinweise darauf, dass der Protagonist schwul ist. Sogar ein Fahrrad musste dran glauben.

» Kreuzweg: Queere Menschen auf der Flucht

Über 250 Teilnehmende kamen in die Wiener Votivkirche, um den diesjährigen Queeren Kreuzweg "Fluchtweg" mitzuerleben. Weitere Aufführungen in verschiedenen österreichischen Städten folgen.

» Geschichte der strafrechtlichen Verfolgung von Homosexuellen in Liechtenstein

Das Liechtenstein-Institut hat erstmals umfassende Zahlen zur strafrechtlichen Verfolgung von Homosexuellen in Liechtenstein vorgelegt. Zwischen 1860 und 2001 wurden insgesamt 59 Personen wegen gleichgeschlechtlicher sexueller Handlungen strafrechtlich verurteilt.

10. März 2026

» Russische Soldaten durchsuchen Handys, um queere ukrainische Menschen zu identifizieren

In vielen Fällen wurden die Betroffenen inhaftiert und teilweise gefoltert

» Von Cafés bis Clubs, von Praxen bis Shops: Neue App gibt queeren Menschen Orientierung in Berlin

Seit Anfang März gibt es eine App, die die queere Vielfalt Berlins auf einer digitalen Karte zeigt. "Q*ompass" will so auch die Community unterstützen.

» Frankreich: Diskussion über islamisches Buch, das zum Mord an Homosexuellen aufruft

Ein mittelalterliches islamisches Werk, das bis vor kurzem in den Regalen der französischen Handelskette Fnac stand und auch bei Amazon verkauft wurde, hat in Frankreich Empörung ausgelöst.

» Bewerbung um den World Pride: Eine große Chance für die Regenbogenhauptstadt Berlin

Aus den Reihen der Union kommt der Vorschlag, dass sich Berlin als Austragungsort für den World Pride bewerben soll. Das wäre wünschenswert  und sollte auch von anderen Parteien unterstützt werden.

» Seelsorger: Queere Menschen sind keine "Sondergruppe"

Wenn die Kirche ihrem eigenen Menschenbild treu bleiben will, kann sie gar nicht anders, als queeren Menschen wertschätzend zu begegnen, sagt Seelsorger Andreas Ihm. Er sieht die Institution auf einem guten Weg.

» Gender-Verbot fix: Steiermark ändert Gesetze

Gender-Verbot Steiermark: Ab 4. November werden Gesetze und Verordnungen ohne Gendern formuliert. Neuer Fahrplan und klare Regeln fixiert.

» Eintrag im Personenstandsregister: 42 Beamte wechselten in NRW den Geschlechtseintrag

Ein Bericht des NRW-Innenministers zeigt, wie oft Landesbeamte vom Selbstbestimmungsgesetz Gebrauch gemacht haben. Der Opposition reichen die Angaben nicht aus.

» Rosa Liste in München: "Wir wollen dazu beitragen, dass es zu einer grünen Sensation kommt"

Die Rosa Liste, die seit 30 Jahren die Interessen der queeren Community im Rathaus vertritt, ist wieder im Münchner Stadtrat vertreten.

» Party, Drag und Politik: Regenbogenparty in Schwerin

Das Mecklenburgische Staatstheater lädt am 20. März zur zweiten Regenbogenparty. Es warten ein queeres Netzwerk-Treffen, politische Talks und eine lange Partynacht.

» Podcast "Queer Crimes": Staffel 3 jetzt auf ARD Sounds

Nachschub für Fans von True Crime: Die dritte Staffel des Podcasts "Queer Crimes" ist gestartet  mit neuen Episoden über wahre Kriminalfälle aus der LGBTQIA+-Community. In der ARD-Sounds-App verfügbar.