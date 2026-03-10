Ausgewählter Artikel:

» (13.03.2026) derStandard.at

Familienbeihilfe für lesbische Mütter überforderte Finanzamtscomputer

Nach der Geburt eines Babys wird den Eltern die Familienbeihilfe antragslos überwiesen. Bei lesbischen Paaren fragte das System nach dem Vater und streikte. Erst ein Machtwort aus dem Ministerium half

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. März 2026

» Für mehr Freude am Kinderkriegen fehlen die Rahmenbedingungen

Sich aufs "G'spür" zu verlassen, wie Ministerin Bauer meint, reicht nicht. Vielmehr herrscht Aufholbedarf beim Umgang mit queeren Lebensformen  und die traditionelle Familie steht unter Druck

» "Es ist nur eine Frage der Zeit", bis "Heated Rivalry" Realität wird

In der Serie "Heated Rivalry" spielt Harrison Browne einen Hockeyspieler, im Interview spricht er über den Hype, Repräsentation und trans Rechte im Sport.

» Reaktion auf Hasskommentare im Netz: "Ich habe das Recht zu berichten und frei zu leben"

Auf TikTok veröffentlichte unsere Redakteurin Alexis Milne zwei Videos zum Eimsbütteler Wohnungsmarkt. Wenig später überfluteten Hassnachrichten die Kommentarspalte. Wie sie damit umgeht und was sie anderen Betroffenen rät.

» Umzug vom SchwuZ ins SO36: Berliner Madonna-Party "Madonnamania" kehrt zurück

25 Jahre nach der Premiere kehrt die Kultparty "Madonnamania" zurück. Im SO36 wird die Popikone die ganze Nacht lang gefeiert. Nostalgie und queere Clubgeschichte.

» "Solange Menschen diskriminiert werden, braucht es uns!"  Andrea Löwe über den queeren Sportverein SC Janus

Der SC Janus ist Europas größter queerer Sportverein. Warum er 2026 immer noch gebraucht wird  und weshalb Sport hier mehr ist als Training.

12. März 2026

» Eine vegane Drag-Kuh wirbelt das Naturmusée auf

In High Heels nimmt Soya the Cow ihr Publikum mit in die Welt der "queeren Tiere"  und das im Rahmen der temporären Ausstellung "animalECH" rund um das Verhältnis zwischen Mensch und Tier

» Queer in Exjugoslawien: Beklemmende Lektüre und Zeugnisse von Widerstand

Der Historiker Franko Dota beschäftigt sich seit Jahren mit der politischen Geschichte der männlichen Homosexualität im sozialistischen Jugoslawien. Nun hat er ein Buch dazu publiziert.

» Warum kaum etwas über Chemsex bekannt ist  und wieso er so gefährlich werden kann

Sex unter Drogeneinfluss ist bei Weitem kein neues Phänomen. Chemsex im Speziellen gewinnt aber aktuell angeblich auch in Deutschland an Popularität.

» Michi Skopek über homophoben Angriff: "Das tut schon weh"

Michi Skopek berichtet über einen homophoben Vorfall beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. Das Ereignis hat Spuren bei ihm hinterlassen.

» Verdankt Piet Mondrian seinen Erfolg der queeren Künstlerin Marlow Moss?

Piet Mondrian kennt jeder, seine rasterförmigen Gemälde erzielen bei Auktionen Spitzenpreise. Einige seiner Ideen sind von einer weit weniger bekannten Künstlerin inspiriert: der Britin Marlow Moss. Ihr Werk kann man jetzt entdecken

» FLINTA-Stammtisch in Lingen: Geschützter Raum für queeren Austausch im Emsland

Neuer FLINTA-Stammtisch in Lingen: Wie war das erste Treffen und was passiert am 13. März in Nordhorn?

» Historikerin Ruth Hoffmann: "Es findet ein Raubzug von rechts statt"

Die Historikerin und Journalistin Ruth Hoffmann erklärt im Gespräch, wie Werte wie Nation, Freiheit, Familie, Demokratie und Widerstand von den Rechten massiv umgedeutet und für die eigenen Zwecke missbraucht werden.

11. März 2026

» "Das war Rape": Er wurde von einem Mann missbraucht  aber brauchte lange, das zu begreifen

Matthias Bock wurde sexuell und psychisch missbraucht  von einem Mann. Nun macht er seine Geschichte öffentlich. Auch, um anderen Mut zu machen und eine Debatte in der schwulen Community anzustoßen.

» Zu schwul? Pixar streicht rosa Fahrrad aus Kinderfilm

Aus dem Film "Elio" entfernte Pixar letztes Jahr mehrere Hinweise darauf, dass der Protagonist schwul ist. Sogar ein Fahrrad musste dran glauben.

» Kreuzweg: Queere Menschen auf der Flucht

Über 250 Teilnehmende kamen in die Wiener Votivkirche, um den diesjährigen Queeren Kreuzweg "Fluchtweg" mitzuerleben. Weitere Aufführungen in verschiedenen österreichischen Städten folgen.

» Geschichte der strafrechtlichen Verfolgung von Homosexuellen in Liechtenstein

Das Liechtenstein-Institut hat erstmals umfassende Zahlen zur strafrechtlichen Verfolgung von Homosexuellen in Liechtenstein vorgelegt. Zwischen 1860 und 2001 wurden insgesamt 59 Personen wegen gleichgeschlechtlicher sexueller Handlungen strafrechtlich verurteilt.

10. März 2026

» Russische Soldaten durchsuchen Handys, um queere ukrainische Menschen zu identifizieren

In vielen Fällen wurden die Betroffenen inhaftiert und teilweise gefoltert

» Von Cafés bis Clubs, von Praxen bis Shops: Neue App gibt queeren Menschen Orientierung in Berlin

Seit Anfang März gibt es eine App, die die queere Vielfalt Berlins auf einer digitalen Karte zeigt. "Q*ompass" will so auch die Community unterstützen.

» Frankreich: Diskussion über islamisches Buch, das zum Mord an Homosexuellen aufruft

Ein mittelalterliches islamisches Werk, das bis vor kurzem in den Regalen der französischen Handelskette Fnac stand und auch bei Amazon verkauft wurde, hat in Frankreich Empörung ausgelöst.