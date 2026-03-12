Ausgewählter Artikel:

» (14.03.2026) Rheinische Post

AfD in Hilden scheitert mit Kipp-Antrag: Der Regenbogen-Streifen vor dem Bahnhof kommt

Auf der Mittelinsel des Bahnhofsvorplatzes wird demnächst bunte Farbe aufgetragen werden  als Zeichen der Solidarität mit der LGBTQIA+-Community. Für die AfD passen die 3000 Euro Kosten dafür nicht zur angespannten Haushaltslage. Wer im Ausschuss dagegenhielt und wie abgestimmt wurde.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. März 2026

» ESC 2026: Rumäniens Eurovision-Beitrag wegen "Verherrlichung sexueller Würgepraktiken" kritisiert

Aktivisten fordern ein Verbot von Alexandra Capitanescus Song "Choke Me": Die Texte seien "gefährlich" und "leichtsinnig". Auch im Netz wächst der Protest.

» Kinder unter Drogen gesetzt und missbraucht: Dresdens "biggest Loser" vor Gericht

Einst galt der Dresdner Pierre K. (37) als Trash-Sternchen, speckte 70 Kilo ab und galt in der Sat1-Kuppelshow "Schwer verliebt" als Womanizer.

» So wurden die Sexszenen in Heated Rivalry gedreht

Zwei schwule Eishockey-Spieler beginnen eine heimliche Affäre: Am Freitag läuft die letzte Folge der Serie "Heated Rivalry". Wie dreht man solche Sexszenen, und wer entscheidet, wie viel nackte Haut zu sehen ist?

Bezahltes Probeabo nötig

» AfD in Hilden scheitert mit Kipp-Antrag: Der Regenbogen-Streifen vor dem Bahnhof kommt

Auf der Mittelinsel des Bahnhofsvorplatzes wird demnächst bunte Farbe aufgetragen werden  als Zeichen der Solidarität mit der LGBTQIA+-Community. Für die AfD passen die 3000 Euro Kosten dafür nicht zur angespannten Haushaltslage. Wer im Ausschuss dagegenhielt und wie abgestimmt wurde.

» Kritik an J.K. Rowling: Schauspieler bekommen Gegenwind für Harry Potter-Rollen

Harry Potter-Autorin J.K. Rowling wird seit Jahren für transphobe Aussagen kritisiert. Nun sehen sich Darsteller der Serie mit ihren Aussagen konfrontiert.

» Performance über reale trans Künstlerin: Die Sonne, die nicht scheinen durfte

"Tänze fast vergessener Geister" ist eine Hommage an die 1943 ermordete trans Künstlerin Liddy Bacroff  und die Einladung, sich einzulassen.

» "Wir sind nicht dazu verdammt, trans zu sein"

An Dresdens Societaetstheater zeigen Artistin Diana Salles und Regisseurin Firenza Guidi, wie ein Mann zur Frau wird. "Delusional  I killed a man" heißt ihre bewegende Show.

Bezahltes Probeabo nötig

» Drohungen gegen Lea Blattner: EVP Zürich verurteilt Hass und widerspricht Mutterpartei

Nach Hassnachrichten und Morddrohungen gegen die lesbische Co-Präsidentin der Jungen EVP bezieht die EVP des Kantons Zürich deutlich Stellung. Menschenwürde gelte unabhängig von der sexuellen Orientierung und sei "unverhandelbar". Damit setzt die Sektion einen Kontrapunkt zur Kommunikation der EVP Schweiz.

» Debatte über Anreden für Transgender

Regierung prüft Anpassungen in offiziellen Dokumenten

13. März 2026

» Hausbewohner bekommt Droh-Zettel von "Feigling"-Nachbar anonym zugesteckt: "Schwulen-Flagge entfernen"

Ein handgeschriebener Zettel mit einer klaren Drohung. Ein Hausbewohner wird vom Nachbarn aufgrund der Regenbogenflagge angefeindet.

» Familienbeihilfe für lesbische Mütter überforderte Finanzamtscomputer

Nach der Geburt eines Babys wird den Eltern die Familienbeihilfe antragslos überwiesen. Bei lesbischen Paaren fragte das System nach dem Vater und streikte. Erst ein Machtwort aus dem Ministerium half

» Für mehr Freude am Kinderkriegen fehlen die Rahmenbedingungen

Sich aufs "G'spür" zu verlassen, wie Ministerin Bauer meint, reicht nicht. Vielmehr herrscht Aufholbedarf beim Umgang mit queeren Lebensformen  und die traditionelle Familie steht unter Druck

» "Es ist nur eine Frage der Zeit", bis "Heated Rivalry" Realität wird

In der Serie "Heated Rivalry" spielt Harrison Browne einen Hockeyspieler, im Interview spricht er über den Hype, Repräsentation und trans Rechte im Sport.

» Reaktion auf Hasskommentare im Netz: "Ich habe das Recht zu berichten und frei zu leben"

Auf TikTok veröffentlichte unsere Redakteurin Alexis Milne zwei Videos zum Eimsbütteler Wohnungsmarkt. Wenig später überfluteten Hassnachrichten die Kommentarspalte. Wie sie damit umgeht und was sie anderen Betroffenen rät.

» Umzug vom SchwuZ ins SO36: Berliner Madonna-Party "Madonnamania" kehrt zurück

25 Jahre nach der Premiere kehrt die Kultparty "Madonnamania" zurück. Im SO36 wird die Popikone die ganze Nacht lang gefeiert. Nostalgie und queere Clubgeschichte.

» "Solange Menschen diskriminiert werden, braucht es uns!"  Andrea Löwe über den queeren Sportverein SC Janus

Der SC Janus ist Europas größter queerer Sportverein. Warum er 2026 immer noch gebraucht wird  und weshalb Sport hier mehr ist als Training.

12. März 2026

» Eine vegane Drag-Kuh wirbelt das Naturmusée auf

In High Heels nimmt Soya the Cow ihr Publikum mit in die Welt der "queeren Tiere"  und das im Rahmen der temporären Ausstellung "animalECH" rund um das Verhältnis zwischen Mensch und Tier

» Queer in Exjugoslawien: Beklemmende Lektüre und Zeugnisse von Widerstand

Der Historiker Franko Dota beschäftigt sich seit Jahren mit der politischen Geschichte der männlichen Homosexualität im sozialistischen Jugoslawien. Nun hat er ein Buch dazu publiziert.

» Warum kaum etwas über Chemsex bekannt ist  und wieso er so gefährlich werden kann

Sex unter Drogeneinfluss ist bei Weitem kein neues Phänomen. Chemsex im Speziellen gewinnt aber aktuell angeblich auch in Deutschland an Popularität.

» Michi Skopek über homophoben Angriff: "Das tut schon weh"

Michi Skopek berichtet über einen homophoben Vorfall beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. Das Ereignis hat Spuren bei ihm hinterlassen.