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» (16.03.2026) RTL

Dragqueen zeigt uns ihr ganzes Glück! Candy Crash ist nach Leihmutterschaft endlich Papa

Seit einem Monat dreht sich die Welt für Candy Crash komplett anders. Eigentlich kennen wir Candy als Youtuber, Influencer und vor allem aus der Show "Queen of Drags". Sein Partner und er sind dank einer Leihmutter jetzt aber endlich Eltern geworden. Sie haben ein kleines Mädchen bekommen. Doch das gefällt nicht jedem. Auf Instagram zeigt Candy sein größtes Glück und erntet dafür reichlich Hasskommentare.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. März 2026

» Chengdu: Chinas heimliche Hauptstadt der LGBTQ-Szene  was macht den Ort so anders?

China tut sich schwer mit Homosexualität  doch in Chengdu blühen versteckte Freiräume. Was macht die Stadt so besonders?

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» Dragqueen zeigt uns ihr ganzes Glück! Candy Crash ist nach Leihmutterschaft endlich Papa

Seit einem Monat dreht sich die Welt für Candy Crash komplett anders. Eigentlich kennen wir Candy als Youtuber, Influencer und vor allem aus der Show "Queen of Drags". Sein Partner und er sind dank einer Leihmutter jetzt aber endlich Eltern geworden. Sie haben ein kleines Mädchen bekommen. Doch das gefällt nicht jedem. Auf Instagram zeigt Candy sein größtes Glück und erntet dafür reichlich Hasskommentare.

» TV-Star enthüllt Kindheitstrauma: "Dachte, ich ertrinke"

Jochen Schropp hatte 2018 sein Coming-out. Lange behielt der Schauspieler seine Sexualität für sich - auch wegen traumatischer Erfahrungen in der Jugend.

» Gekommen, um zu bleiben  Queere Spaces in Sachsen-Anhalt

Queere Spaces, also sichere Räume für queere Menschen, schwinden. Auch und insbesondere in Ländern wie Sachsen-Anhalt. Über Widerstand.

» Hunderte demonstrieren für den Erhalt der Lesbenbar "La Gata"

Die älteste Lesbenbar der Welt soll Ende März schließen. Die queere Community kämpft parteiübergreifend für die traditionsreiche Bar.

15. März 2026

» Unrecht gegenüber lesbischen Müttern: "Es war wie Russisch Roulette"

Mütter, die eine Frau liebten, riskierten bis in die 90er Jahre, das Sorgerecht für die Kinder zu verlieren. Historikerin Kirsten Plötz forscht dazu.

» Geschichte & Schule: Unser queeres, schwarzes, muslimisches Erbe? 💩

Schulen sollten im Unterricht stärker schwarze, queere und muslimische Einflüsse auf die deutsche Geschichte beleuchten  fordern Grüne in Ländern wie NRW. Aber welche Einflüsse könnten das sein?

» Eine beneidenswerte Partnerschaft: Sie ist lesbisch, er ist schwul  und gemeinsam haben sie zwei Kinder

Wir haben ein wunderbares Paar in München getroffen. Ihre Beziehung ist harmonisch, liebevoll und auf Augenhöhe. Eine Partnerschaft, die wirklich beneidenswert ist ...

» Queerbeauftragte Koch: "Angst vor rechten Gegenkampagnen darf uns nicht treiben"

Queere Menschen gehören zu Deutschland. Sind sie ausreichend geschützt? Nein, sagt die Queerbeauftragte. Sie möchte dafür das Grundgesetz ändern.

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» Wie Promis mit Hass im Netz umgehen

Opfer von Hate Speech berichten von Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen. Was Social Media damit zu tun hat und wie die Gesetzeslage ist.

» Rassismus, lesbische Liebe und ein rätselhafter Mord im Krimi der Woche

In einer düsteren Waldhütte entdecken zwei Jugendliche eine Leiche. Sie kommen einer gefährlichen Verschwörung auf die Spur  doch wem können sie trauen?

» Queeres Sportevent "Wild Wild South" in Stuttgart

Das queere Sportevent "Wild Wild South" soll für vorurteilsfreie Begegnungen sorgen. Die Teilnehmenden können bei unterschiedlichen Wettbewerben dabei sein oder auch Workshops besuchen.

14. März 2026

» ESC 2026: Rumäniens Eurovision-Beitrag wegen "Verherrlichung sexueller Würgepraktiken" kritisiert

Aktivisten fordern ein Verbot von Alexandra Capitanescus Song "Choke Me": Die Texte seien "gefährlich" und "leichtsinnig". Auch im Netz wächst der Protest.

» Kinder unter Drogen gesetzt und missbraucht: Dresdens "biggest Loser" vor Gericht

Einst galt der Dresdner Pierre K. (37) als Trash-Sternchen, speckte 70 Kilo ab und galt in der Sat1-Kuppelshow "Schwer verliebt" als Womanizer.

» So wurden die Sexszenen in Heated Rivalry gedreht

Zwei schwule Eishockey-Spieler beginnen eine heimliche Affäre: Am Freitag läuft die letzte Folge der Serie "Heated Rivalry". Wie dreht man solche Sexszenen, und wer entscheidet, wie viel nackte Haut zu sehen ist?

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» AfD in Hilden scheitert mit Kipp-Antrag: Der Regenbogen-Streifen vor dem Bahnhof kommt

Auf der Mittelinsel des Bahnhofsvorplatzes wird demnächst bunte Farbe aufgetragen werden  als Zeichen der Solidarität mit der LGBTQIA+-Community. Für die AfD passen die 3000 Euro Kosten dafür nicht zur angespannten Haushaltslage. Wer im Ausschuss dagegenhielt und wie abgestimmt wurde.

» Kritik an J.K. Rowling: Schauspieler bekommen Gegenwind für Harry Potter-Rollen

Harry Potter-Autorin J.K. Rowling wird seit Jahren für transphobe Aussagen kritisiert. Nun sehen sich Darsteller der Serie mit ihren Aussagen konfrontiert.

» Performance über reale trans Künstlerin: Die Sonne, die nicht scheinen durfte

"Tänze fast vergessener Geister" ist eine Hommage an die 1943 ermordete trans Künstlerin Liddy Bacroff  und die Einladung, sich einzulassen.

» "Wir sind nicht dazu verdammt, trans zu sein"

An Dresdens Societaetstheater zeigen Artistin Diana Salles und Regisseurin Firenza Guidi, wie ein Mann zur Frau wird. "Delusional  I killed a man" heißt ihre bewegende Show.

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» Drohungen gegen Lea Blattner: EVP Zürich verurteilt Hass und widerspricht Mutterpartei

Nach Hassnachrichten und Morddrohungen gegen die lesbische Co-Präsidentin der Jungen EVP bezieht die EVP des Kantons Zürich deutlich Stellung. Menschenwürde gelte unabhängig von der sexuellen Orientierung und sei "unverhandelbar". Damit setzt die Sektion einen Kontrapunkt zur Kommunikation der EVP Schweiz.