Ausgewählter Artikel:

» (17.03.2026) ntv

Erika Kirk wird Ziel von "Transvestigations"

Immer wieder behaupten vor allem rechte Kreise, erfolgreiche Frauen des öffentlichen Lebens seien Transpersonen. Nun trifft der ebenso frauen- wie transfeindliche Verschwörungsmythos eine Ikone der MAGA-Bewegung: Erika Kirk.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. März 2026

» Queere Trauer: Zwischen Verlust und fehlender Anerkennung

In Folge 69 unseres Podcasts "Echt & Unzensiert" ist Caro Zündorf zu Gast. Als freie Rednerin und Trauerbegleiterin unterstützt sie Menschen dabei, Abschied zu nehmen und einen eigenen Weg durch die Trauer zu finden.

» Reneé Rapp in Berlin: "Bite Me"-Tour begeistert Girls and Gays

4.500 Fans, Kiss-it-Cam und emotionale Balladen: Reneé Rapps Berliner Konzertabend war ein queeres Spektakel mit Gänsehaut-Momenten. Alle Highlights im Bericht.

» Erika Kirk wird Ziel von "Transvestigations"

Immer wieder behaupten vor allem rechte Kreise, erfolgreiche Frauen des öffentlichen Lebens seien Transpersonen. Nun trifft der ebenso frauen- wie transfeindliche Verschwörungsmythos eine Ikone der MAGA-Bewegung: Erika Kirk.

» Diskriminierung geht mit schlechterer Gesundheit einher

Die Entwicklung einer umfassenden Handlungsstrategie zur Verringerung gesundheitlicher Ungleichheit und zur Förderung gesundheitlicher Chancengerechtigkeit sollte dringend auf der politischen Agenda stehen. Dafür plädierte heute Jens Hoebel, Leiter des Fachgebiets Soziale Determinanten der Gesundheit im Robert Koch-Institut (RKI), beim Kongress Armut und Gesundheit in Berlin.

» Transfrauen im Radsport: "Die Menschen bekommen erst dann Probleme damit, wenn diese Fahrerinnen uns besiegen"

Bei einem medizinischen Fachvortrag in Mondorf über Transfrauen im Radsport entsteht eine ethische Diskussion. Das Thema beschäftigt sogar Gerichte.

» Dating-Apps in Brandenburg: Warum schwule Männer jetzt besonders gefährdet sind

In Brandenburg locken Täter homosexuelle Männer per Dating-App in Sexfallen. Die Polizei ermittelt in zahlreichen Fällen, teils unter Verdacht rechtsextremer Motive.

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» "Geh zurück nach Auschwitz": Sie ist queer, reformiert, jüdisch und erlebt Antisemitismus

Während der Aktionswoche gegen Rassismus nimmt Pfarrerin und Jüdin Ari Yasmin Lee an einem Anlass in Basel teil, der für Antisemitismus in queeren Räumen sensibilisieren will.

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16. März 2026

» Chengdu: Chinas heimliche Hauptstadt der LGBTQ-Szene  was macht den Ort so anders?

China tut sich schwer mit Homosexualität  doch in Chengdu blühen versteckte Freiräume. Was macht die Stadt so besonders?

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» Dragqueen zeigt uns ihr ganzes Glück! Candy Crash ist nach Leihmutterschaft endlich Papa

Seit einem Monat dreht sich die Welt für Candy Crash komplett anders. Eigentlich kennen wir Candy als Youtuber, Influencer und vor allem aus der Show "Queen of Drags". Sein Partner und er sind dank einer Leihmutter jetzt aber endlich Eltern geworden. Sie haben ein kleines Mädchen bekommen. Doch das gefällt nicht jedem. Auf Instagram zeigt Candy sein größtes Glück und erntet dafür reichlich Hasskommentare.

» TV-Star enthüllt Kindheitstrauma: "Dachte, ich ertrinke"

Jochen Schropp hatte 2018 sein Coming-out. Lange behielt der Schauspieler seine Sexualität für sich - auch wegen traumatischer Erfahrungen in der Jugend.

» Gekommen, um zu bleiben  Queere Spaces in Sachsen-Anhalt

Queere Spaces, also sichere Räume für queere Menschen, schwinden. Auch und insbesondere in Ländern wie Sachsen-Anhalt. Über Widerstand.

» Hunderte demonstrieren für den Erhalt der Lesbenbar "La Gata"

Die älteste Lesbenbar der Welt soll Ende März schließen. Die queere Community kämpft parteiübergreifend für die traditionsreiche Bar.

15. März 2026

» Unrecht gegenüber lesbischen Müttern: "Es war wie Russisch Roulette"

Mütter, die eine Frau liebten, riskierten bis in die 90er Jahre, das Sorgerecht für die Kinder zu verlieren. Historikerin Kirsten Plötz forscht dazu.

» Geschichte & Schule: Unser queeres, schwarzes, muslimisches Erbe? 💩

Schulen sollten im Unterricht stärker schwarze, queere und muslimische Einflüsse auf die deutsche Geschichte beleuchten  fordern Grüne in Ländern wie NRW. Aber welche Einflüsse könnten das sein?

» Eine beneidenswerte Partnerschaft: Sie ist lesbisch, er ist schwul  und gemeinsam haben sie zwei Kinder

Wir haben ein wunderbares Paar in München getroffen. Ihre Beziehung ist harmonisch, liebevoll und auf Augenhöhe. Eine Partnerschaft, die wirklich beneidenswert ist ...

» Queerbeauftragte Koch: "Angst vor rechten Gegenkampagnen darf uns nicht treiben"

Queere Menschen gehören zu Deutschland. Sind sie ausreichend geschützt? Nein, sagt die Queerbeauftragte. Sie möchte dafür das Grundgesetz ändern.

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» Wie Promis mit Hass im Netz umgehen

Opfer von Hate Speech berichten von Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen. Was Social Media damit zu tun hat und wie die Gesetzeslage ist.

» Rassismus, lesbische Liebe und ein rätselhafter Mord im Krimi der Woche

In einer düsteren Waldhütte entdecken zwei Jugendliche eine Leiche. Sie kommen einer gefährlichen Verschwörung auf die Spur  doch wem können sie trauen?

» Queeres Sportevent "Wild Wild South" in Stuttgart

Das queere Sportevent "Wild Wild South" soll für vorurteilsfreie Begegnungen sorgen. Die Teilnehmenden können bei unterschiedlichen Wettbewerben dabei sein oder auch Workshops besuchen.

14. März 2026

» ESC 2026: Rumäniens Eurovision-Beitrag wegen "Verherrlichung sexueller Würgepraktiken" kritisiert

Aktivisten fordern ein Verbot von Alexandra Capitanescus Song "Choke Me": Die Texte seien "gefährlich" und "leichtsinnig". Auch im Netz wächst der Protest.