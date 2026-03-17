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» (19.03.2026) TAG24

"Love Island"-Siegerin Stella Stegmann über ihre Playboy-Fotos: "Nicht als Einladung gemeint"

Love Island-Siegerin Stella Stegmann sprach am Dienstagabend auf Instagram über ihre Playboy-Fotos und formulierte dabei einen Appell an alle Männer.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. März 2026

» "Keine gute Idee, mich zu outen"  Ex-Profi spricht über seine Homosexualität

Er ist kein Mann der großen Worte, dennoch geht Ex-Norwich-Spieler Tony Powell nun an die Öffentlichkeit, um seine emotionale Geschichte zu teilen.

» Die 25 besten LGBTQ+-Songs

Von Sylvester über Perfume Genius bis hin zu allen dazwischen  die bewegendsten und transformativsten LGBTQ+-Songs

» Gesetze gegen Homosexualität: Küssen sich zwei Männer in Dakar

Es ist eine unheimliche Allianz: Netzwerke in den USA und Afrika mobilisieren für drakonische Gesetze gegen Homosexualität. Queere Aktivisten aber halten dagegen.

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» "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann über ihre Playboy-Fotos: "Nicht als Einladung gemeint"

Love Island-Siegerin Stella Stegmann sprach am Dienstagabend auf Instagram über ihre Playboy-Fotos und formulierte dabei einen Appell an alle Männer.

» Selbstbestimmung hinter Gittern  Kein diskriminierendes Sonderrecht für trans* Personen im Strafvollzug

Vor gut einem Jahr haben wir in ganz Deutschland aufgeregt über das Selbstbestimmungsgesetz diskutiert: Frauensaunen, Umkleidekabinen und  dank mittlerweile abgetauchter Neonazis  auch Frauengefängnisse und deren rechtliche Zugangsbeschränkungen waren in aller Munde.

» Präsident von Woke-Istan: Der erleuchtete Christian Wulff 💩

Bundespräsident a. D. Christian Wulff geriet bei einem Auftritt in einen Rausch der Wachsamkeit. Sein Plädoyer für die Vielfalt hilft aber niemandem. Ein Kommentar.

» Uni Basel schliesst Männer von Verteidigungskurs aus

Ein Selbstverteidigungskurs der Universität Basel sorgt für Diskussionen: Das Angebot richtet sich explizit an alle ausser cis Männer.

» Wegen Sparkurs  "Queer im Alter" gibt auf: "Es ist für alle eine Katastrophe!"

Die Kürzungen im Düsseldorfer Haushalt 2026 bedeuten für die Anlaufstelle für die queere ältere Community nun das Aus. Das sagen die Betroffenen.

18. März 2026

» Auszeichnung für queere Sichtbarkeit: Rosa von Praunheim erhält posthum den Beethovenpreis

Rosa von Praunheim ist posthum mit dem 11. Internationalen Beethovenpreis ausgezeichnet worden  als erster Nicht-Musiker. Beim Gedenkkonzert im Kammermusiksaal des Beethovenhauses wurde sein Einsatz als Wegbereiter der queeren Szene gewürdigt.

» Schauspielerin Brigitte Hobmeier: "Mir ist egal, wer wen liebt"

Wenn Brigitte Hobmeier spielt, wird es intensiv. In der Komödie "So haben wir Dich nicht erzogen" ist sie als lesbische Mutter zu sehen, deren Tochter ihre eigenen Wege geht.

» Wie geht es queeren Menschen im Iran?

Am 21. März werde ich mit Freund:innen das persische Neujahrsfest Nouruz feiern. Doch in diesem Jahr ist die Feststimmung wegen des Iran-Krieges angespannt, schreibt evangelisch.de-Blogger Christian Höller.

» Saa aus der Slowakei: Wie lebt es sich als trans* Person?

Die 25-jährige Saa ist trans*. Bei ihrer Geburt wurde "Geschlecht: männlich" angekreuzt, doch schon als kleines Kind konnte sie sich damit nicht identifizieren. Heute sie ist sozial, rechtlich und körperlich eine Frau und fühlt sich deutlich wohler in ihrer Haut. Nun will sie ein Vorbild für andere trans* Menschen sein  keine einfache Aufgabe in der Slowakei ...

» Verein "Kreis Queersen" organisiert Veranstaltung: Der CSD ist diesmal in St. Tönis

Der Verein "Kreis Queersen" setzt sich für die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und queeren Menschen ein  und organisiert den CSD. Nach Viersen und Nettetal ist jetzt Tönisvorst an der Reihe. Was geplant ist.

17. März 2026

» Queere Trauer: Zwischen Verlust und fehlender Anerkennung

In Folge 69 unseres Podcasts "Echt & Unzensiert" ist Caro Zündorf zu Gast. Als freie Rednerin und Trauerbegleiterin unterstützt sie Menschen dabei, Abschied zu nehmen und einen eigenen Weg durch die Trauer zu finden.

» Reneé Rapp in Berlin: "Bite Me"-Tour begeistert Girls and Gays

4.500 Fans, Kiss-it-Cam und emotionale Balladen: Reneé Rapps Berliner Konzertabend war ein queeres Spektakel mit Gänsehaut-Momenten. Alle Highlights im Bericht.

» Erika Kirk wird Ziel von "Transvestigations"

Immer wieder behaupten vor allem rechte Kreise, erfolgreiche Frauen des öffentlichen Lebens seien Transpersonen. Nun trifft der ebenso frauen- wie transfeindliche Verschwörungsmythos eine Ikone der MAGA-Bewegung: Erika Kirk.

» Diskriminierung geht mit schlechterer Gesundheit einher

Die Entwicklung einer umfassenden Handlungsstrategie zur Verringerung gesundheitlicher Ungleichheit und zur Förderung gesundheitlicher Chancengerechtigkeit sollte dringend auf der politischen Agenda stehen. Dafür plädierte heute Jens Hoebel, Leiter des Fachgebiets Soziale Determinanten der Gesundheit im Robert Koch-Institut (RKI), beim Kongress Armut und Gesundheit in Berlin.

» Transfrauen im Radsport: "Die Menschen bekommen erst dann Probleme damit, wenn diese Fahrerinnen uns besiegen"

Bei einem medizinischen Fachvortrag in Mondorf über Transfrauen im Radsport entsteht eine ethische Diskussion. Das Thema beschäftigt sogar Gerichte.

» Dating-Apps in Brandenburg: Warum schwule Männer jetzt besonders gefährdet sind

In Brandenburg locken Täter homosexuelle Männer per Dating-App in Sexfallen. Die Polizei ermittelt in zahlreichen Fällen, teils unter Verdacht rechtsextremer Motive.

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» "Geh zurück nach Auschwitz": Sie ist queer, reformiert, jüdisch und erlebt Antisemitismus

Während der Aktionswoche gegen Rassismus nimmt Pfarrerin und Jüdin Ari Yasmin Lee an einem Anlass in Basel teil, der für Antisemitismus in queeren Räumen sensibilisieren will.

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