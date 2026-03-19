Ausgewählter Artikel:

» (21.03.2026) stern

Vanessa Borck: "Für die einen bin ich zu lesbisch, für die anderen nicht queer genug"

Vanessa Borck alias nessiontour ist Influencerin und war die "Princess Charming" 2025. Mit dem stern spricht sie über ihre Traumpartnerin, Erwartungsdruck  und die Angst vor Männern.

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Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. März 2026

» Hass im Netz: Trans-Journalistin aus Hamburg wehrt sich gegen Anfeindungen

Hass und Mobbing im Internet sind keine Seltenheit. Gerade bei Minderheiten wie zum Beispiel transgender oder queeren Personen, die sich vor der Kamera präsentieren, nehmen Hass-Kommentare zu. Es sind vor allem Kommentare von anonymen Nutzer:innen, die ihre Abwertung gegenüber den Menschen vor der Kamera ausdrücken. Das erfährt aktuell auch transgender Journalistin Alexis Milne hautnah. Während sie über Hamburger Themen berichtet, ist die Kommentarspalte voll von Anfeindungen.

» Transgender: Die späten Fünfzehnjährigen

Transgenderfrauen feiern verspätete Quinceañeras und verwandeln das traditionelle Ritual des Erwachsenwerdens in eine Feier ihrer eigenen Frauwerdung.

» Mutter eines transgender Sohnes: "Bitte sag jetzt nicht, dass du im falschen Körper steckst!"

Das dachte Dilan Sev, 49, als sich ihr Kind als trans outete. Der Weg von Tochter zu Sohn war auch für sie als Mutter wie eine zweite Geburt  schmerzvoll, aber mit gutem Ende.

» Obergericht Aargau bestätigt Urteil wegen sexueller Diskriminierung

Eine Servicemitarbeiterin einer Bar in Baden AG hat sich wegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung schuldig gemacht. Das Aargauer Obergericht verurteilte die Frau, weil sie 2023 zwei lesbische Frauen wegen eines Kusses aus dem Lokal verwies.

» LGBTQ: Der Traum, der mir gehört

In Selbstporträts inszeniert sich Maria Bolz als trans und nichtbinäre Person in unterschiedlichen Rollen, Landschaften und gesellschaftlichen Kontexten.

» Unverständnis nach homophob motivierter Attacke in Bozen: "Dachte, wir hätten das überwunden"

In Bozen sind in der Nacht auf Sonntag zwei junge Frauen nach einer mutmaßlich homophob motivierten Attacke im Krankenhaus behandelt worden.

» Vanessa Borck: "Für die einen bin ich zu lesbisch, für die anderen nicht queer genug"

Vanessa Borck alias nessiontour ist Influencerin und war die "Princess Charming" 2025. Mit dem stern spricht sie über ihre Traumpartnerin, Erwartungsdruck  und die Angst vor Männern.

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» Die Helfer fehlen: CSD könnte in mehreren Städten ausfallen

In mehreren Städten im Nordwesten Niedersachsens droht die Absage der Veranstaltungen zum Christopher Street Day (CSD). Grund dafür sind sinkende Zahlen freiwilliger Helfer.

20. März 2026

» Gericht erkennt Geschlechtsänderung an: Folgen für Mobilisierung in der Ukraine

Ein Gericht in Charkiw erkannte eine Person nach Geschlechtsänderung als Frau an und gab ihrer Klage gegen die Wehrersatzbehörde statt. FallDetails und mögliche Auswirkungen auf die Mobilisierung.

» Ghana: Protestrecht, Gewalt gegen Frauen und LGBTI+

Amnesty Ghana setzt sich für das Recht auf friedlichen Protest und gegen Gewalt an Frauen und LGBTI+ ein, erklären die Jugenddelegierten Favour Nunoo und Edmund Adu.

» Nach Flucht vor Transphobie: Kolumbianerin erlebte Hass in Nürnberg  und muss nun zurück

Sol Ramirez bat als kolumbianische Transfrau in Nürnberg um Asyl  und erlebte bitterböse Anfeindungen, sogar vom eigenen Anwalt. Sind wir doch nicht so tolerant wie gedacht? Über ein Missverständnis, an dessen Ende eine Abschiebung droht.

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» Kampagne gegen Nius und Frauenhass: Reichelt in die Falle gelockt

Das Edelweiß-Netzwerk entlarvt mit einer Aktion die Doppelmoral rechter Medienmacher und -kosumenten. Es ist der Start einer Kampagne gegen rechte Medienplattformen.

19. März 2026

» US-Punkgitarrist Kid Congo Powers: "Schlechte Zeiten sind gut für Punk"

Der queere US-Gitarrist Kid Congo Powers über Außenseiter im Barrio, Protestsongs und die Abgründe von Donald Trumps MAGA-Welt.

» "Keine gute Idee, mich zu outen"  Ex-Profi spricht über seine Homosexualität

Er ist kein Mann der großen Worte, dennoch geht Ex-Norwich-Spieler Tony Powell nun an die Öffentlichkeit, um seine emotionale Geschichte zu teilen.

» Die 25 besten LGBTQ+-Songs

Von Sylvester über Perfume Genius bis hin zu allen dazwischen  die bewegendsten und transformativsten LGBTQ+-Songs

» Gesetze gegen Homosexualität: Küssen sich zwei Männer in Dakar

Es ist eine unheimliche Allianz: Netzwerke in den USA und Afrika mobilisieren für drakonische Gesetze gegen Homosexualität. Queere Aktivisten aber halten dagegen.

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» "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann über ihre Playboy-Fotos: "Nicht als Einladung gemeint"

Love Island-Siegerin Stella Stegmann sprach am Dienstagabend auf Instagram über ihre Playboy-Fotos und formulierte dabei einen Appell an alle Männer.

» Selbstbestimmung hinter Gittern  Kein diskriminierendes Sonderrecht für trans* Personen im Strafvollzug

Vor gut einem Jahr haben wir in ganz Deutschland aufgeregt über das Selbstbestimmungsgesetz diskutiert: Frauensaunen, Umkleidekabinen und  dank mittlerweile abgetauchter Neonazis  auch Frauengefängnisse und deren rechtliche Zugangsbeschränkungen waren in aller Munde.

» Präsident von Woke-Istan: Der erleuchtete Christian Wulff 💩

Bundespräsident a. D. Christian Wulff geriet bei einem Auftritt in einen Rausch der Wachsamkeit. Sein Plädoyer für die Vielfalt hilft aber niemandem. Ein Kommentar.

» Uni Basel schliesst Männer von Verteidigungskurs aus

Ein Selbstverteidigungskurs der Universität Basel sorgt für Diskussionen: Das Angebot richtet sich explizit an alle ausser cis Männer.