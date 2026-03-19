Ausgewählter Artikel:

» (22.03.2026) Blick

Yannik Zamboni zeigt erstmals seinen neuen Freund

Yannik Zamboni ist verliebt! Der Basler Modemacher und das portugiesische Model Sérgio Simões sind seit vier Monaten ein Paar. Die beiden lernten sich im September 2025 über die Gay-Dating-App Grindr in Zürich kennen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. März 2026

» Gewalt gegen queere Menschen nimmt auch im Saarland zu  wo gibt es Hilfe?

Im Saarland gibt es immer mehr Übergriffe auf queere Menschen. Das macht vielen Angst. Der LSVD+ Saar rät, auch verbale Attacken anzuzeigen.

» Geschlechtstests im Boxen: Hochoffiziell zur Frau erklärt

Olympiasiegerin Lin Yu-ting wurde bei den Spielen 2024 vorgeworfen, keine Frau zu sein. Nach elend langen Untersuchungen darf sie nun wieder boxen.

» Erinnert ihr euch? Diese LGBT*-Hochzeit bei "Sturm der Liebe" schlug Wellen

Die erste LGBT*-Hochzeit bei "Sturm der Liebe" bewegte viele Zuschauer. Der Moment um "Boris" und "Tobias" bleibt bis heute besonders.

» Yannik Zamboni zeigt erstmals seinen neuen Freund

Yannik Zamboni ist verliebt! Der Basler Modemacher und das portugiesische Model Sérgio Simões sind seit vier Monaten ein Paar. Die beiden lernten sich im September 2025 über die Gay-Dating-App Grindr in Zürich kennen.

» Frühlingsfest in Stuttgart: Hier feiert die queere Community auf dem Wasen  wo es noch Tickets gibt

Das Frühlingsfest steht in den Startlöchern  und damit auch die Events der queeren Community in Stuttgart. Wo auf dem Wasen die Vielfalt gefeiert wird und es noch Tickets gibt.

» Sicherer Ort: Jennys Bar für queere Menschen in SH

Travestie-Künstlerin Jenny betreibt in Neumünster eine Bar, die Treffpunkt für queere Menschen und alle ist, die Gemeinschaft, Sicherheit und ein herzliches Miteinander suchen.

21. März 2026

» Hass im Netz: Trans-Journalistin aus Hamburg wehrt sich gegen Anfeindungen

Hass und Mobbing im Internet sind keine Seltenheit. Gerade bei Minderheiten wie zum Beispiel transgender oder queeren Personen, die sich vor der Kamera präsentieren, nehmen Hass-Kommentare zu. Es sind vor allem Kommentare von anonymen Nutzer:innen, die ihre Abwertung gegenüber den Menschen vor der Kamera ausdrücken. Das erfährt aktuell auch transgender Journalistin Alexis Milne hautnah. Während sie über Hamburger Themen berichtet, ist die Kommentarspalte voll von Anfeindungen.

» Transgender: Die späten Fünfzehnjährigen

Transgenderfrauen feiern verspätete Quinceañeras und verwandeln das traditionelle Ritual des Erwachsenwerdens in eine Feier ihrer eigenen Frauwerdung.

» Mutter eines transgender Sohnes: "Bitte sag jetzt nicht, dass du im falschen Körper steckst!"

Das dachte Dilan Sev, 49, als sich ihr Kind als trans outete. Der Weg von Tochter zu Sohn war auch für sie als Mutter wie eine zweite Geburt  schmerzvoll, aber mit gutem Ende.

» Obergericht Aargau bestätigt Urteil wegen sexueller Diskriminierung

Eine Servicemitarbeiterin einer Bar in Baden AG hat sich wegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung schuldig gemacht. Das Aargauer Obergericht verurteilte die Frau, weil sie 2023 zwei lesbische Frauen wegen eines Kusses aus dem Lokal verwies.

» LGBTQ: Der Traum, der mir gehört

In Selbstporträts inszeniert sich Maria Bolz als trans und nichtbinäre Person in unterschiedlichen Rollen, Landschaften und gesellschaftlichen Kontexten.

» Unverständnis nach homophob motivierter Attacke in Bozen: "Dachte, wir hätten das überwunden"

In Bozen sind in der Nacht auf Sonntag zwei junge Frauen nach einer mutmaßlich homophob motivierten Attacke im Krankenhaus behandelt worden.

» Vanessa Borck: "Für die einen bin ich zu lesbisch, für die anderen nicht queer genug"

Vanessa Borck alias nessiontour ist Influencerin und war die "Princess Charming" 2025. Mit dem stern spricht sie über ihre Traumpartnerin, Erwartungsdruck  und die Angst vor Männern.

Bezahltes Probeabo nötig

» Die Helfer fehlen: CSD könnte in mehreren Städten ausfallen

In mehreren Städten im Nordwesten Niedersachsens droht die Absage der Veranstaltungen zum Christopher Street Day (CSD). Grund dafür sind sinkende Zahlen freiwilliger Helfer.

20. März 2026

» Gericht erkennt Geschlechtsänderung an: Folgen für Mobilisierung in der Ukraine

Ein Gericht in Charkiw erkannte eine Person nach Geschlechtsänderung als Frau an und gab ihrer Klage gegen die Wehrersatzbehörde statt. FallDetails und mögliche Auswirkungen auf die Mobilisierung.

» Ghana: Protestrecht, Gewalt gegen Frauen und LGBTI+

Amnesty Ghana setzt sich für das Recht auf friedlichen Protest und gegen Gewalt an Frauen und LGBTI+ ein, erklären die Jugenddelegierten Favour Nunoo und Edmund Adu.

» Nach Flucht vor Transphobie: Kolumbianerin erlebte Hass in Nürnberg  und muss nun zurück

Sol Ramirez bat als kolumbianische Transfrau in Nürnberg um Asyl  und erlebte bitterböse Anfeindungen, sogar vom eigenen Anwalt. Sind wir doch nicht so tolerant wie gedacht? Über ein Missverständnis, an dessen Ende eine Abschiebung droht.

Bezahltes Probeabo nötig

» Kampagne gegen Nius und Frauenhass: Reichelt in die Falle gelockt

Das Edelweiß-Netzwerk entlarvt mit einer Aktion die Doppelmoral rechter Medienmacher und -kosumenten. Es ist der Start einer Kampagne gegen rechte Medienplattformen.

19. März 2026

» US-Punkgitarrist Kid Congo Powers: "Schlechte Zeiten sind gut für Punk"

Der queere US-Gitarrist Kid Congo Powers über Außenseiter im Barrio, Protestsongs und die Abgründe von Donald Trumps MAGA-Welt.

» "Keine gute Idee, mich zu outen"  Ex-Profi spricht über seine Homosexualität

Er ist kein Mann der großen Worte, dennoch geht Ex-Norwich-Spieler Tony Powell nun an die Öffentlichkeit, um seine emotionale Geschichte zu teilen.