Ausgewählter Artikel:

» (23.03.2026) mdr

"Ich bin ein queerer Mensch": Wie Lutz van der Horst den Mut fand, zu sich zu stehen

Lutz van der Horst hat auf der Leipziger Buchmesse 2026 seinen ersten Roman vorgestellt. Darin verarbeitet der Comedian sein eigenes Coming Out  und er ermutigt auch andere queere Menschen, zu sich zu stehen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. März 2026

» "Ich bin ein queerer Mensch": Wie Lutz van der Horst den Mut fand, zu sich zu stehen

Lutz van der Horst hat auf der Leipziger Buchmesse 2026 seinen ersten Roman vorgestellt. Darin verarbeitet der Comedian sein eigenes Coming Out  und er ermutigt auch andere queere Menschen, zu sich zu stehen.

» Keine Angst vor "Frühsexualisierung": Warum Aufklärung über Vielfalt unseren Kindern nicht schadet

Schadet es Kindern, über sexuelle Vielfalt aufgeklärt zu werden? Nein, sagt die Wissenschaft - denn die Warnung vor der sogenannten "Frühsexualisierung" ist vor allem eins: eine politische Instrumentalisierung.

» Carla Maurer: Kirche und Queerness -Zwischen Unsicherheit und Zugehörigkeit

Tagblatt-Kolumnistin Carla Maurer fragt sich in ihrem Gedankenstrich, woran queere Menschen erkennen, ob sie in einer Kirche wirklich willkommen sind  und sagt, warum ein kleines Regenbogenzeichen dabei den Unterschied machen kann.

» Woran erkenne ich, dass ich bisexuell bin  und nicht nur etwas neugierig?

Der März ist "Bisexual+ Health Awareness Month" und damit eine wichtige Aufklärungszeit für ebenjene Community. Aber wer zählt eigentlich dazu? Für die "Frage der Liebe" sprachen wir mit einer Sexologin über Definitionen und Herausforderungen bisexueller Liebe und Lust.

22. März 2026

» Gewalt gegen queere Menschen nimmt auch im Saarland zu  wo gibt es Hilfe?

Im Saarland gibt es immer mehr Übergriffe auf queere Menschen. Das macht vielen Angst. Der LSVD+ Saar rät, auch verbale Attacken anzuzeigen.

» Geschlechtstests im Boxen: Hochoffiziell zur Frau erklärt

Olympiasiegerin Lin Yu-ting wurde bei den Spielen 2024 vorgeworfen, keine Frau zu sein. Nach elend langen Untersuchungen darf sie nun wieder boxen.

» Erinnert ihr euch? Diese LGBT*-Hochzeit bei "Sturm der Liebe" schlug Wellen

Die erste LGBT*-Hochzeit bei "Sturm der Liebe" bewegte viele Zuschauer. Der Moment um "Boris" und "Tobias" bleibt bis heute besonders.

» Yannik Zamboni zeigt erstmals seinen neuen Freund

Yannik Zamboni ist verliebt! Der Basler Modemacher und das portugiesische Model Sérgio Simões sind seit vier Monaten ein Paar. Die beiden lernten sich im September 2025 über die Gay-Dating-App Grindr in Zürich kennen.

» Frühlingsfest in Stuttgart: Hier feiert die queere Community auf dem Wasen  wo es noch Tickets gibt

Das Frühlingsfest steht in den Startlöchern  und damit auch die Events der queeren Community in Stuttgart. Wo auf dem Wasen die Vielfalt gefeiert wird und es noch Tickets gibt.

» Sicherer Ort: Jennys Bar für queere Menschen in SH

Travestie-Künstlerin Jenny betreibt in Neumünster eine Bar, die Treffpunkt für queere Menschen und alle ist, die Gemeinschaft, Sicherheit und ein herzliches Miteinander suchen.

21. März 2026

» Hass im Netz: Trans-Journalistin aus Hamburg wehrt sich gegen Anfeindungen

Hass und Mobbing im Internet sind keine Seltenheit. Gerade bei Minderheiten wie zum Beispiel transgender oder queeren Personen, die sich vor der Kamera präsentieren, nehmen Hass-Kommentare zu. Es sind vor allem Kommentare von anonymen Nutzer:innen, die ihre Abwertung gegenüber den Menschen vor der Kamera ausdrücken. Das erfährt aktuell auch transgender Journalistin Alexis Milne hautnah. Während sie über Hamburger Themen berichtet, ist die Kommentarspalte voll von Anfeindungen.

» Transgender: Die späten Fünfzehnjährigen

Transgenderfrauen feiern verspätete Quinceañeras und verwandeln das traditionelle Ritual des Erwachsenwerdens in eine Feier ihrer eigenen Frauwerdung.

» Mutter eines transgender Sohnes: "Bitte sag jetzt nicht, dass du im falschen Körper steckst!"

Das dachte Dilan Sev, 49, als sich ihr Kind als trans outete. Der Weg von Tochter zu Sohn war auch für sie als Mutter wie eine zweite Geburt  schmerzvoll, aber mit gutem Ende.

» Obergericht Aargau bestätigt Urteil wegen sexueller Diskriminierung

Eine Servicemitarbeiterin einer Bar in Baden AG hat sich wegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung schuldig gemacht. Das Aargauer Obergericht verurteilte die Frau, weil sie 2023 zwei lesbische Frauen wegen eines Kusses aus dem Lokal verwies.

» LGBTQ: Der Traum, der mir gehört

In Selbstporträts inszeniert sich Maria Bolz als trans und nichtbinäre Person in unterschiedlichen Rollen, Landschaften und gesellschaftlichen Kontexten.

» Unverständnis nach homophob motivierter Attacke in Bozen: "Dachte, wir hätten das überwunden"

In Bozen sind in der Nacht auf Sonntag zwei junge Frauen nach einer mutmaßlich homophob motivierten Attacke im Krankenhaus behandelt worden.

» Vanessa Borck: "Für die einen bin ich zu lesbisch, für die anderen nicht queer genug"

Vanessa Borck alias nessiontour ist Influencerin und war die "Princess Charming" 2025. Mit dem stern spricht sie über ihre Traumpartnerin, Erwartungsdruck  und die Angst vor Männern.

Bezahltes Probeabo nötig

» Die Helfer fehlen: CSD könnte in mehreren Städten ausfallen

In mehreren Städten im Nordwesten Niedersachsens droht die Absage der Veranstaltungen zum Christopher Street Day (CSD). Grund dafür sind sinkende Zahlen freiwilliger Helfer.

20. März 2026

» Gericht erkennt Geschlechtsänderung an: Folgen für Mobilisierung in der Ukraine

Ein Gericht in Charkiw erkannte eine Person nach Geschlechtsänderung als Frau an und gab ihrer Klage gegen die Wehrersatzbehörde statt. FallDetails und mögliche Auswirkungen auf die Mobilisierung.

» Ghana: Protestrecht, Gewalt gegen Frauen und LGBTI+

Amnesty Ghana setzt sich für das Recht auf friedlichen Protest und gegen Gewalt an Frauen und LGBTI+ ein, erklären die Jugenddelegierten Favour Nunoo und Edmund Adu.